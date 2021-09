Kurioses Lebenswerk einer DDR-Sachen-Sammlers in MV in Gefahr

Dabel

Auf dem Gelände eines ehemaligen Kinderferienlagers in Dabel (Ludwigslust-Parchim) finden sich Raritäten aus alten DDR-Zeiten. Ein spektakuläres Sammelsurium an Alltagsgegenständen vom Konservenfisch von 1960 bis hin zur ersten Spülmaschine der DDR. Und der Besitzer ist kein verschrobener Zeitgenosse älteren Semesters, sondern erst 38 Jahre jung und bezeichnet das Museum als sein Lebenswerk.

Mit einem zeitgenössischen Käppi, Ohrringen und Tätowierungen wirkt Marcus Schmied nicht wie aus der alten Zeit gesprungen. Wenn man seine gesammelten Werke allerdings betrachtet, kommt schon die Frage auf, wie ein „Jungscher“ zu so was kommt. „Wir sind hier ja auf einem ehemaligen Kinderferienlager und ich hab schon als Zehnjähriger noch Sachen von damals gefunden. Taschenlampen, Zigarettenschachteln und alles, was an das verlorene Ferienlager erinnert“, erzählt der 38-Jährige vom Beginn seiner ausschweifenden Sammelleidenschaft, die bis heute anhält. Genug hat er noch lange nicht.

„Ich würde die Sachen niemals hergeben“

„Seit 1. Mai 2016 gibt es das Museum. Es ist meine private Sammlung, da steht kein Verein oder Sonstiges dahinter“, sagt der leidenschaftliche Jäger und Sammler, dem sein antikes Hab und Gut ans Herz gewachsen ist: „Die DDR-Sachen sind mein Lebenswerk“. Ein Leben ohne den kuriosen Krempel kann er sich nicht vorstellen. „Ich würde die Sachen niemals hergeben. Was hier drin ist, bleibt für die Nachwelt“, ist er sich sicher, auch wenn er wegen der Corona-Krise dazu genötigt war, einige seiner Fahrzeuge zu verkaufen.

Vom 5555 Biersorten bis zur mobilen Duschkabine

Über 10 000 Stücke finden sich in der aktuellen Ausstellung. Dazu kommen um die 12 000 Schallplatten, bis zu 80 000 Postkarten. „Es gibt fast alles, auch in allen Farben – vom Föhn bis zum Staubsauger. Außerdem habe ich die größte Bier- und Schnapsflaschensammlung in ganz Deutschland, mit allein 5555 verschiedenen Biersorten, die es in der DDR gab.“ Auch an Kuriositäten mangelt es nicht. Das erste Modell des Geschirrspülers von 1966 ziert die Halle genauso wie eine mobile Duschkabine, über skurril anmutende Trockenhauben bis hin zum ersten Zigarettenautomaten, natürlich originalgetreu bestückt.

Jede Woche kommt Neues dazu. „Weil die Besucher das wissen, kommen manche auch zwei oder dreimal im Jahr vorbei“, weiß der Museumsbesitzer. Musik aus alten Zeiten spielt im Hintergrund, in den Röhrenfernsehern laufen DDR-Filme rauf und runter. „Bei den Besuchern werden Erinnerungen geweckt, der Geschmack von früher kommt hoch, wenn sie die alten Lebensmittel sehen. Heute schmeckt nichts mehr so wie damals. Lebensmittel aus der DDR sind die rarsten Sammelstücke.“

Marcus Schmid will seine Leidenschaft teilen

Allein 3000 „neue“ alte Sachen liegen derzeit noch im Lager. „Ich kann sie nicht ausstellen, weil der Platz nicht reicht. Das Museum ist in Gefahr, ich will die Sachen den Menschen zeigen. Wenn ich sie nicht zeigen kann, dann höre ich auf, lagere alles ein und arbeite wieder als Kellner“, erklärt Marcus Schmied, der seine Leidenschaft teilen und anderen zugänglich machen will.

Deswegen kommt er gerade nicht nur an seine logistischen Grenzen, sondern auch an seine emotionalen. „Ich suche dringend eine größere Ausstellungsfläche, die noch bezahlbar ist, um die DDR-Sachen auszustellen. Das Museum ist ja auch ein Touristenmagnet“, sagt er und wäre bereit, mit seinem ganzen Zeug innerhalb Mecklenburg-Vorpommerns umzuziehen.

65 000 Euro Spritgeld bei der Suche nach Sammelstücken

Und wie finden die ganzen Dinge zu ihm? „Ich bin immer auf Flohmärkten unterwegs. Es rufen auch Leute an, wenn Oma oder Opa verstorben sind. Sie wollen die Sachen erhalten, weil sie zum Wegschmeißen zu schade sind.“ Zu schade ist sich Marcus Schmied auch nicht, wegen einer einzigen alten DDR-Flasche quer durch die Republik zu reisen.

„Wenn ich etwas haben will, dann fahre ich sofort los.“ So ist über die Jahre ein hübsches Sümmchen an Weg- und Spritkosten zusammen gekommen. „An die 1,4 Millionen Kilometer und 65 000 Euro Spritgeld werden es wohl sein“, überschlägt der 38-Jährige. „Gefühlt war ich die letzten 15 Jahre Tag und Nacht unterwegs. Habe dadurch auch Frau und Kinder verloren, die haben das nicht mehr mitgemacht“, gibt er unumwunden zu. „Aber ich kann nicht anders.“

Von Anja von Semenow