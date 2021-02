Potsdam

Kinder, über die im Schul-Chat gelacht wird, die auf Online-Plattform von Klassenkameraden gedemütigt oder im Netz von Erwachsenen zu sexuellen Handlungen aufgefordert werden – das Internet wird immer häufiger zum Tatort. Was vor ein paar Jahren noch Einzelfälle waren, ist mittlerweile ein Phänomen, das sich unter dem Begriff Cybermobbing zusammenfassen und beziffern lässt: Über 40 Prozent der 10 bis 18-Jährigen haben im Internet schlechte Erfahrungen gemacht.

Ein Problemfeld, dem an diesem Montag, dem internationalen „Behaupte dich gegen Mobbing“-Tag, mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden soll. In einem Aufruf wendet sich der Berliner Bildungsorganisation Librileo, gemeinsam mit Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD), an Eltern und Erziehungsberechtigte: „Eltern sind derzeit noch einmal stärker gefragt, ihre Kinder über Cybermobbing und die daraus resultierenden psychischen Folgen aufzuklären“, so Librileo Sprecherin Sarah Seeliger.

Eltern und Lehrer sind oft überfordert

Doch nicht nur die Aufklärung von Kindern ist gefragt, auch Lehrer, Schulen und Erziehungsberechtigte sind wenig vorbereitet auf Cybermobbing, das zeigte eine aktuelle Studie der Techniker Krankenkasse und des Bündnis Gegen Cybermobbing, einem deutschlandweiten Zusammenschluss aus Eltern, Pädagogen, Juristen und Medizinern. „Die befragten Eltern fühlen sich zunehmend unter Druck und auch zunehmend überfordert“, heißt es in der Studie. Auch fehle es an schulischen Präventionsmaßnahmen und Schulungen für Lehrer und Lehrerinnen.

Fast 2 Millionen Schüler und Schülerinnen sind in Deutschland von Cybermobbing betroffen, Tendenz steigend. Denn seit die Schule sich aufgrund der Pandemie ins Netz verlagert hat, verbringen auch Kinder und Jugendlich mehr Zeit im Internet. Mehr Zeit, in denen sie Opfer von Cybermobbing werden können.

Cyberkriminologe: „Pandemie wirkt wie ein Brennglas“

Eine Gefahr, auf die auch Thomas-Gabriel Rüdiger, Cyberkriminologe am Institut für Polizeiwissenschaft der Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg hinweist. Sein Schwerpunkt: digitale Polizeiarbeit und Kinderschutz im Netz. „Die Pandemie wirkt aus meiner Sicht wie ein Brennglas“, sagt Rüdiger. Dass die Zahlen der Übergriffe im Netz nun anstiegen, sei keine Überraschung, so der Cyberkriminologe und appelliert an Eltern, sich mit dem Internet-Konsum ihrer Kinder ausreichend auseinanderzusetzen.

„Eltern müssen Experten werden“, sagt der Kriminologe. „Das ist aktuell der beste Schutz vor Cybermobbing und Übergriffen.“ Dazu gehöre auch, sich mit Videospielen vertraut zu machen, die die Kinder online spielen. Ein weiterer Punkt auf Rüdigers Liste: Aufklärung. Was machen Kinder und Jugendliche auf Tik Tok und wie funktioniert Instagram, welche Risiken gibt es? Auch Datenschutz und das Recht am eigenen Bild sei ein wichtiges Thema. „Eltern müssen Vorbild sein“, sagt Rüdiger.

Präventivprogramme werden selten angenommen

Auch die Lehrerinnen und Lehrer sollten sich mehr mit dem Thema beschäftigen, findet Sozialpädagogin Nina Frank vom Sozial-Therapeutisches Institut Berlin-Brandenburg (STIBB). „Viele Fälle von Cybermobbing passieren in Klassen-Chats. Zum Beispiel bei Whatsapp“, sagt sie. Es sei wichtig, dass sowohl Eltern und auch Lehrkräfte zusammen mit den Kindern Regeln für den Umgang in solchen Chats aufstellen. Frank leitet Präventivprogramme an Schulen zum Thema Cybermobbing, die werden aber noch zu selten angenommen. „Wir werden oft erst von Schulen kontaktiert, wenn sich ein Cybermobbing-Vorfall bereits ereignet hat“, sagt Frank.

Die Beleidigungen und Bloßstellungen haben oft schwerwiegende psychische Folgen für die betroffen Kinder und Jugendlichen. Sie erinnert sich an einen Fall, in dem Fotos von einem Mädchen im Bikini in der Grundschule kursiert sind. Die Fünftklässlerin hat sich danach nicht mehr aus dem Haus getraut und musste die Schule wechseln. „Die Reaktionen der Kinder auf Mobbingangriffe sind vielfältig. Wir haben auch schon erlebt, dass sich jemand deswegen das Leben genommen hat“, sagt Frank.

Bundesministerin Giffey plant verschärften Jugendschutz

Im Oktober 2020 stellte Bundesministerin Franziska Giffey einen Entwurf für ein neues Jugendschutzgesetz vor, das Kinder und Jugendliche im Netz zukünftig besser schützen soll. Vorgesehen sind unter anderem strengere Vorgaben für Anbieter von Online-Spielen und Betreiber von sozialen Netzwerken wie Facebook. So sollen diese dazu verpflichtet werden, technische Vorkehrungen zu treffen, damit Kinder und Jugendliche besser vor Cybermobbing und sexuellen Belästigungen durch Fremde geschützt werden.

Ein Vorgehen, das ein Großteil der Deutschen unterstützt, das zeigt eine aktuelle Umfrage im Auftrag des Deutschen Kinderhilfswerks. So sind 90 Prozent der Befragten dafür, dass die bekannten Alterseinstufungen für Filme und Spiele auch im Internet gelten sollten. 88 Prozent möchten, dass alle Betreiber von Internetseiten ausnahmslos dazu verpflichtet werden, strenge Schutzeinstellungen für Kinder und Jugendliche einzurichten.

Der Gesetzentwurf zum verschärften Jugendschutz muss nun im Bundestag beraten werden und könnte im Frühjahr 2021 in Kraft treten.

Von Lena Köpsell und Gesa Steeger