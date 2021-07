Potsdam

Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder erntet für seine Forderung nach einem früheren Ausstieg aus der Kohleverstromung – im Jahr 2030 statt 2038 – heftige Kritik aus Brandenburg und anderen Kohleländern. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) betonte, es gebe eine klare Vereinbarung zum stufenweisen Kohleausstieg bis zum Jahr 2038. Der gesellschaftliche Konsens müsse erhalten bleiben. „Die Energiewende braucht nicht nur Mundwerk, sondern Handwerk“, so Woidke. Bayern sei bei dem Thema „überhaupt nicht betroffen – der bayerische MP hat deshalb vom Spielfeldrand gut Rufen.“ Der märkische Regierungschef fände es „hilfreich, wenn er sich Brandenburgs Einsatz für die Erneuerbaren Energien anschließen würde, denn hier hängt Bayern ziemlich weit hinten.“

Brandenburgs SPD-Fraktionschef Erik Stohn weist den Vorschlag, neu über ein Ausstiegsdatum zu verhandeln, zurück. „Ich empfinde es als Foulspiel, was Söder macht.“ Da Bayern kein Kohleland sei, „kann Söder sich hinstellen und als Klimaschützer gerieren“, sagte Stohn. „Bayern betrifft das nicht, aber für die Kohleländer würde ein vorgezogener Ausstieg einen harten Strukturbruch bedeuten.“

CSU-Chef will nach Wahl neu verhandeln

Söder hatte das im Kohlekompromiss vereinbarte Ausstiegsdatum 2038 als „unambitioniert“ bezeichnet. Er drängt darauf, das Ende der CO2-trächtigen Stromproduktion aus Kohle nach der Bundestagswahl neu zu verhandeln. Er werde sich dafür einsetzen, das Ende der Tagebaue und Kohlekraftwerke auf 2030 vorzuziehen. Dieses Datum hatte der CSU-Chef schon vor zwei Jahren ins Spiel gebracht, konnte sich aber beim Aushandeln des Kohlekompromisses damals nicht durchsetzen.

Sozialdemokrat Stohn erinnert daran, dass die Bundesrepublik sich nach langem Aushandlungsprozess „auf einen Pfad geeinigt hat, der die Aspekte Klimaschutz, Arbeitsplätze und soziale Perspektiven, Energiesicherheit sowie bezahlbaren Strom ins Gleichgewicht bringt.“ Brandenburg und die anderen Kohleländer produzierten Strom für ganz Deutschland. Deutschland sei in der Energieversorgung eine Solidargemeinschaft, sagte Stohn. „Bayern kann ja gern ein paar Dax-Konzerne abgeben, damit sie in der Lausitz neue Arbeitsplätze schaffen.“

CDU sieht in Bayern klimapolitischen Nachholbedarf

Auch aus der Union selbst kommt harsche Kritik am CSU-Chef. Brandenburgs CDU-Fraktionsvorsitzender Jan Redmann bezeichnet die Äußerungen Söders als „wohlfeil“, da Bayern keine Kohle abbaue und Söders Vorschlag einseitig auf Kosten der Kohleregionen gehen würden. Wer ernsthaft eine Klimadebatte führen wolle, müsse im eigenen Land beginnen – und gerade Bayern „könnte zum Beispiel in Sachen Windkraft noch einiges mehr leisten“, sagt Redmann. Hintergrund: Kein anderes Bundesland hat ähnlich weitgehende Abstandsregeln für Turbinentürme wie Bayern. Deshalb hinkt die Windkraft in dem Industrieland stark hinterher.

In Brandenburg und den anderen Kohleländern „verlässt sich eine ganze Region auf den vereinbarten Fahrplan – und die Unternehmen brauchen die Zeit“, so Redmann. Deshalb dürfe man diese Abmachung nicht infrage stellen. Redmann hatte sich in der unionsinternen Entscheidung über die Kanzlerkandidatur klar für den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet eingesetzt.

Grüne: Söder „streicht sich grün an“

Die Brandenburger Grünen als dritter Kenia-Koalitionspartner werfen Söder vor, er streiche sich „grün an“, bleibe aber „im Kern ein Klimaschutz-Verweigerer, der sich im Lichte wohlklingender Ziele sonnt“, äußerte die Brandenburger Grünen-Vorsitzende Julia Schmidt. Selbst wenn Söder es tatsächlich ernst meinen sollte mit dem Klimaschutz, liege er immer noch „mit Armin Laschet und dem Rest der CDU über Kreuz“, so Schmidt.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte zuvor an die Adresse Söders den Satz gerichtet: „Bayern ist nicht betroffen und kann von außen leichter reden.“

Von Ulrich Wangemann