Kinder finden mysteriösen Bunker in Brandenburger Wald 

Es sieht aus, als hätte sich da jemand unter der Erde häuslich eingerichtet: In einem Wald in der Gemeinde Nuthetal ( Potsdam-Mittelmark) ist ein mysteriöser Bunker gefunden worden. Der Unterschlupf ist massiv mit Holz abgestützt und innen verkleidet. „Da muss lange und intensiv daran gearbeitet worden sein“, sagte Nuthetals Bürgermeisterin Ute Hustig (Linke). Der Bunker ist von Kindern in einem Wald zwischen Bergholz-Rehbrücke und dem Teufelssee entdeckt worden, die dort zufällig herumgestrolcht sind.

Die Gemeinde Nuthetal, in deren Gebiet der unterirdische Schutzbau liegt, hat den Bunker jetzt erst einmal sichern lassen und den Deckel, der über der Behausung liegt und den Eingang verschließt, zusätzlich mit einem Schloss versperrt. Zum gut getarnten Unterschlupf führte sogar eine kleine Treppe hinab.

Der Bunker stammt offensichtlich nicht aus Kriegs- oder DDR-Zeiten

Unklar ist, wann der Bunker gebaut wurde. Gewiss ist aber, dass er offensichtlich nicht aus Kriegszeiten stammt. Er dürfte auch lange nach dem Ende der DDR angelegt und eingerichtet worden sein, auch wenn das eingesetzte Holz an einigen Stellen Schimmelspuren aufweist. Trotzdem: Der Bunker und die Einrichtung darin machen nicht den Eindruck, sehr alt zu sein. „Das sieht man auch an der Baumarktliege und der Koch-Nische im Raum“, sagte die Bürgermeisterin, die bei der Sicherung des Bunkers selbst vor Ort war.

Ein Versteck mit Bett, Stühlen, Kochnische und einem Handfeger

Im Bunker, der etwa sechs bis acht Quadratmeter groß ist, findet sich vieles, was man für einen längeren Aufenthalt unter Tage benötigt. In dem holzverkleideten Versteck stehen Bett, Stühle, Kochgelegenheit und auf einem kleinen Abstellregal liegt sogar ein Handfeger griffbereit.

Der oder die Erbauer und Bewohner waren offenbar durchaus ordnungsliebende Menschen. „Es hat einen sauberen Eindruck gemacht und war ziemlich aufgeräumt, auch die Herdstelle“, berichtet die Gemeindechefin.

Hat den Bunker eine Prepper gebaut?

Der Bau unter der Erde hat zudem ein kleines Lüftungsloch. Der Fund gibt ansonsten vor allem Rätsel auf: Wer baut sich mitten im Wald einen unterirdischen Unterschlupf und richtet ihn häuslich ein? „Wir wissen derzeit nichts darüber, wer den Bunker gebaut hat und welche Motivation er hatte“, sagte Hustig. Eine Vermutung ist, es könnte sich bei den Bunkererbauern oder bei dem Erbauer, wenn es denn nur einer war, um sogenannte Prepper handeln. Anhänger dieser Szene nennen sich auch gern private Katastrophenschützer. Ob Atomkrieg, Börsencrash, Pandemien, Stromausfälle oder Terroranschläge – Prepper sind auf Katastrophen vorbereitet. Sie eint die Vorstellung, dass große Katastrophen wahrscheinlich sind und eintreten werden und der Staat zunächst nicht helfen wird, diese Heimsuchungen zu überleben.

Prepper-Bewegung entstand in den USA

Die Prepper-Bewegung entstand in den 1970er Jahren in den USA und breitete sich von dort weltweit aus. Ereignisse wie die Finanzkrise 2008/2009 gaben der Bewegung Schübe und sorgten dafür, dass die Prepper-Bewegung auch in Europa und Deutschland Fuß fasste.

Der Begriff kommt aus dem Englischen von „to be prepared“ – vorbereitet sein. Um auf Katastrophen vorbereitet zu sein, legen sie Lebensmittelvorräte an und bauen sich auch Schutzräume, in denen sie für den Ernstfall Zuflucht suchen können und in dem sie unter anderem Werkzeuge und Funkgeräte vorhalten.

Gemeinde will den Bunker zurückbauen

In dem Bunker, der in dem Wald zwischen Bergholz-Rehbrücke und dem Teufelssee entdeckt wurde, befand sich auch ein Funkgerät. Die Gemeinde Nuthetal, der die Entdeckung gemeldet worden war, sicherte den Bunker zunächst mit einem Vorhängeschloss und begann am nächsten Tag damit, ihn zurückzubauen. Zuvor hatten Gemeindemitarbeiter die Gegenstände, die sich darin befanden, herausgeholt und eingelagert. Dabei erlebten sie eine Überraschung. Der Besitzer des Bunkers musste zuvor noch einmal dort gwesen sein, denn das Vorhängeschloss war aufgebrochen und das Funkgerät fehlte.

Der Rückbau des Bunkers wird auf Kosten der Gemeinde erfolgen, weil es bislang keinerlei Hinweise gibt, wer ihn errichtet hat. Das Hab und Gut aus dem Bunker könne der Bunkerbewohner wiederhaben. „Er muss aber mit einem Verfahren rechnen. Bunker im Wald zu bauen, ist illegal, auch wenn man Angst vor Katastrophen hat“, sagte Hustig.

