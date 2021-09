Potsdam

Bei der Juniorwahl – einer bundesweiten Abstimmung in Schulen – hat die FDP in Brandenburg von allen Parteien die höchste Zustimmung erhalten: 18,3 Prozent der Zweitstimmen. Auch bei der Erstwählerbefragung auf Bundesebene ist die FDP stärkste Kraft geworden. Die Lausitzerin Laura Staudacher ist Vize-Vorsitzende der Jungen Liberalen im Bund und erklärt, was aus ihrer Sicht den Charme der Liberalen ausmacht.

Worauf führen Sie die Beliebtheit der FDP unter jungen Leuten zurück?

Staudacher: Die Themen Freiheit und Selbstbestimmung kommen bei jungen Leuten total gut an. Das ist auch der Zeit geschuldet. Junge Menschen sehnen sich sehr stark nach Freiheit. Anderthalb Jahre Corona-Pandemie waren für junge Menschen mit vielen Einschränkungen verbunden. Befragungen zeigen: Viele junge Leute finden, dass man sich wenig um sie gekümmert hat in dieser Zeit. Sie wurden vergessen. Die Schulen wurden als erstes geschlossen. Immer noch sitzen Schülerinnen und Schüler teils acht Stunden mit Maske im Unterricht, während man ohne Maske ins Restaurant darf. Das können viele zurecht nicht nachvollziehen. Ich glaube: Die FDP war in der Corona-Krise die einzige konstruktive Oppositionskraft.

Was haben Sie im Sinne der Jugendlichen gefordert?

Luftfilter für die Klassenräume zum Beispiel, damit man sicher Unterricht abhalten kann, ohne im Winter stoßlüften und frieren zu müssen. Oder schauen Sie auf die Studierenden, die ebenfalls in die Gruppe der Erstwähler hineinfallen: Es gibt für die Hochschulen immer noch keine bundesweit einheitliche Öffnungsperspektive. Einige Studienanfänger haben ihre Uni nach einem Jahr noch nicht von innen gesehen. Zehntausende Studierende haben ihren Nebenjob verloren. Die Überbrückungshilfe war sehr bürokratisch zu beantragen und viel zu niedrig. In der Situation hat die FDP vorgeschlagen, das Bafög für alle zu öffnen, die in Not geraten sind.

„Christian Lindner vermittelt Aufbruch statt Stillstand“

Wolfgang Kubicki ist kein Jugendlicher und Christian Lindner hat auf den Plakaten schon einen weißen Bart. Welche Rolle spielt das Personal?

Christian Lindner ist für einen Politiker immer noch relativ jung und vermittelt Aufbruch statt Stillstand. Er ist eine Identifikationsfigur – das habe ich im Wahlkampf auf der Straße so wahrgenommen. Wir hatten in ganz Deutschland mehr als 90 jungliberale Kandidaten, die jünger als 35 Jahre sind. Das zeigt: Wir sind auch personell Vertreter der jungen Generation.

Ist es umgekehrt ein Problem der CDU, dass sie als alt wahrgenommen wird?

Das denke ich schon. Junge Leute wählen außerdem aus Überzeugung auf Grundlage der Inhalte. Bei FDP und Grünen ist sehr klar, wofür sie stehen. Programmpunkte standen im Vordergrund, weniger einzelne Persönlichkeiten. Dagegen ist vielen jungen Leuten gar nicht klar, wofür die Union steht – außer bisher für Angela Merkel.

„Ein elektrischer Porsche trägt zum klimafreundlichen Verkehr bei“

Die FDP ist in den Augen vieler Menschen die Partei jener Leute, die gern Porsche fahren wollen. Das steht ziemlich konträr zur Klimarettung, die vielen jungen Leuten so wichtig ist.

Ich würde das nicht als konträr bezeichnen. Wenn der Porsche elektrisch angetrieben ist, dann trägt er zum klimafreundlichen Verkehr bei. Nicht alle, die das Klima schützen wollen, halten Fridays for Future für ihr Format. Die FDP will marktwirtschaftlichen, innovativen Klimaschutz, der global gedacht ist und sich nicht auf einzelne nationale Verbote beschränkt. Viele junge Menschen sehnen sich auch nach sozialem Aufstieg, wollen aus eigener Kraft etwas schaffen – und manche wollen sich eben einen Porsche kaufen. Das ist für uns okay.

Vize-Vorsitzende der Jungen Liberalen Laura Staudacher (23) ist Mitglied im Landesvorstand der FDP Brandenburg und stellvertretende Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen in Deutschland. Die Kreisvorsitzende der FDP Lausitz lebt in Forst (Spree-Neiße). Als Pressereferentin arbeitet sie beim FDP-Bundestagsabgeordneten Jens Brandenburg.

Man zahlt viel in die Rente ein, kriegt aber wenig raus

Gleichwohl sind gerade Schüler von der Niedrigsteuerprogrammatik der FDP gar nicht direkt betroffen, weil sie noch gar kein Einkommen haben.

Das würde ich gar nicht sagen. Viele haben einen Nebenjob. Sie profitieren von der Einführung des Mindestlohns zum Beispiel nur insofern, als sie weniger Stunden arbeiten müssen. Die 450 Euro-Grenze bleibt starr. Wir finden, die Minijobgrenze sollte an die Entwicklung des Mindestlohns gekoppelt werden. Außerdem hat sich die Aktienmarktkultur in den letzten Jahren stark demokratisiert. Durch Trading-Apps kann man niedrigschwellig per Handy in ETFs (börsengehandelte Fonds – die Red.), Aktien und Fonds investieren. Das tun viele junge Leute auch, weil sie selbstständig vorsorgen wollen. Sie vertrauen der Rente nicht und auf dem Sparbuch gibt es nur noch 0,01 Prozent Zinsen. Deshalb betreffen Steuer- und Finanzthemen junge Menschen ganz wesentlich. Man kann mit 16 das erste Azubi-Gehalt haben und mit Anfang 20 schon Vollzeit arbeiten, so wie ich zum Beispiel. Wenn man auf dem ersten Gehaltszettel sieht, wie viele Steuern und Abgaben abgehen, ist das schon ein kleiner Schock. Bei mir fließen 48 Prozent des Arbeitgeber-Bruttos in Steuern und Abgaben. Gleichzeitig bekommt man für immer höhere Sozialversicherungsbeiträge immer weniger Leistung: Ich zahle viel in die gesetzliche Rente ein, kriege aber wenig raus. Wir brauchen in der nächsten Legislatur ganz dringend eine generationengerechte Rentenreform.

Als junger Mensch will man sich von den Eltern abgrenzen, früher trug man Parka. Worin besteht die Revolte beim FDP-Wählen?

In meinem Fall habe ich meine Eltern überzeugt, auch FDP zu wählen. Eine Wahlentscheidung taugt meiner Meinung nach auch nur wenig zur Revolte. Junge Menschen wählen schlicht die Parteien, die die besten Antworten auf Zukunftsfragen und ihre Probleme haben. Glücklicherweise sind die politischen Ränder für junge Menschen nicht so attraktiv.

„Wir erleben in der FDP einen unglaublichen Mitgliederzuwachs“

Merken Sie bei den Jungen Liberalen, deren Vize-Bundesvorsitzende Sie sind, etwas von der Popularität?

Wir haben dieses Jahr einen Rekord von mehr als 12.000 Mitgliedern erreicht. In Brandenburg haben wir bei den Jungen Liberalen nun 220 Mitglieder – und uns damit binnen eines Jahres fast verdoppelt.

So gesehen und mit Blick auf das Wahlverhalten müssten Ihnen Anhänger zuwachsen in den kommenden Jahren.

Ja, die Zukunft sieht sehr rosig aus für unsere Partei. Das freut uns als Junge Liberale. Beim Programmprozess und der personellen Ausrichtung der Partei dürfen junge Leute zukünftig gern eine noch größere Rolle spielen. Aber auch in der FDP erleben wir einen unglaublichen Mitgliederzuwachs. Während wir telefonieren, habe ich schon vier neue Aufnahmeanträge für die FDP Lausitz, deren Vorsitzende ich bin, erhalten.

Jüngere fordern Digitalisierung, Ältere haben oft Angst vor ihr

Welchen Auftrag der jungen Unterstützer nehmen Sie mit in die nächste Bundesregierung, in der die FDP aller Wahrscheinlichkeit nach sitzen wird?

Wir müssen die Zukunftsthemen anpacken. Dringend brauchen wir eine Reform hin zu einem elternunabhängigen Bafög, damit wieder mehr junge Menschen von der Förderung profitieren können. Die Zahl der Empfänger sinkt jedes Jahr, weil die meisten Eltern für den Lebensunterhalt ihrer studierenden Kinder zu wenig, aber für das Bafög zu viel haben. Da haben wir die Grünen auf unserer Seite. Kurzfristig braucht es zudem eine Garantie für Präsenzunterricht in den Schulen, damit die im Herbst und Winter nicht wieder geschlossen werden. Langfristig brauchen wir mehr Vergleichbarkeit im Bildungssystem – durch zentrale Abschlussprüfungen etwa und mehr Investitionen des Bundes in Bildung. Ein dickeres Brett ist die Rentenpolitik. Wir schlagen eine gesetzliche Aktienrente nach schwedischem Vorbild vor. Auch bei der Digitalisierung müssen wir endlich Tempo machen. Junge Manschen verstehen nicht, wieso sie ihren Personalausweis nicht online beantragen können. Ältere Menschen hingegen haben oft sogar Angst vor digitalen Veränderungen. Da muss man eine generationenverträgliche Lösung finden.

„Die FDP bleibt beim Kohleausstieg 2038“

Sie haben 10,7 Prozent FDP-Zweitstimmen in Ihrem Heimatwahlkreis, in Cottbus und Spree-Neiße, geholt. Die AfD hat dort aber rund 24 Prozent. Wie gehen Sie mit Ihren Nachbarn um, die so weit nach rechts gerückt sind?

Ich habe den Eindruck, bei vielen Menschen ist ein Einsichtsprozess eingetreten. Sie sehen: Die AfD kann nur meckern, hat aber keine Ideen und Konzepte, wie es besser funktionieren kann. Ich versuche, die oft berechtigten Sorgen und Ängste der Menschen aufzunehmen und stelle dann anders als die AfD nicht „die da oben“ oder Flüchtlinge als Sündenböcke hin. Stattdessen erkläre ich zum Beispiel, wie wir mit unserer Asyl- und Migrationspolitik denen Schutz bieten können, die verfolgt werden, und legale Einwanderung für diejenigen ermöglichen können, die bei uns arbeiten wollen. Zudem wollen die Menschen beim Thema Kohleausstieg Verlässlichkeit. Deshalb haben die Grünen, die den Kohleausstieg vorziehen wollen, hier im Wahlkreis nur 5,5 Prozent geholt. Die Lausitzer sind verunsichert. 2030 – das wären nur noch neun Jahre. Die Menschen in der Region hier haben schon einmal einen sehr harten Strukturbruch erlebt. Das darf nicht nochmal passieren. Als FDP stehen wir für verlässliche Politik: Wir halten uns an den Kohlekompromiss mit einem Ausstieg bis 2038.

Von Ulrich Wangemann