Für Aufregung hat gesorgt, dass Kita-Erzieherinnen aus dem brandenburgischen Teltow zum Thema frühkindliche Sexualität fortgebildet werden. Kinder- und Jugendpsychiater und Theologe Hans Willner spricht darüber, wie sich kindliche von erwachsener Sexualität unterscheidet, wie man am besten darauf reagiert, wenn Kinder sich berühren und wie weit sie dabei gehen dürfen.

Warum machen viele Erwachsene sofort dicht, wenn das Thema kindliche Sexualität zur Sprache kommt?

Dr. Hans Willner: Das erlebe ich eigentlich nicht so. Es kommt aber vielleicht auch darauf an, wie und in welchem Zusammenhang das angesprochen wird. Wenn es zum Beispiel um Bildungseinrichtungen geht, wenn etwa eine Gruppe unterschiedlicher Menschen angesprochen wird, könnte es leichter vorkommen, dass jemand auf das Thema sensibel reagiert.

Wann beginnt kindliche Sexualität?

Eigentlich schon vor der Geburt und sie ist in die gesamte Entwicklung des Kindes eingebettet. Bei der kindlichen Persönlichkeit kann man im Vergleich zu Erwachsenen einzelne Themen noch nicht so differenzieren. Auch ist der Unterschied zwischen kindlicher und erwachsener Sexualität geografisch, kulturell und zivilisatorisch geprägt. So ist in unserer hochdifferenzierten Gesellschaft mit ihren Rollenausprägungen die Ausübung von Sexualität stark normiert. Ich hatte in Neuguinea die Gelegenheit, Einblicke in ein Leben in einer völlig anderen Kultur zu erhalten, in der viel ungezwungener und unbefangener mit Sexualität umgegangen wird und die Kinder auch die sexuellen Aktivitäten der Eltern von Anfang an mitbekommen.

Hans Willner ist Chefarzt der Klinik für seelische Gesundheit im Kindes- und Jugendalter im Berliner St. Joseph Krankenhaus und katholischer Theologe. Quelle: privat

Wie kann man sich als Laie frühkindliche Sexualität vorstellen?

Als Hauptbegriff fällt mir da „spielerisch“ ein. Es ist alles in das neugierige, spontane, unbefangene Spiel des Kinder eingebettet. Das ist das Wichtigste. Und die Offenheit, Kinder kommen ja ganz ohne Vorbehalte zur Welt. Sie werden aber stark geprägt von dem, was Erwachsene ihnen widerspiegeln.

Was sind die wichtigsten Unterschiede zu erwachsener Sexualität?

Die fehlende Zeugungs- und Empfängnisfähigkeit. Kinder haben etwa auch noch keine so ausgeprägte Orgasmusfähigkeit wie Erwachsene, sexuelle Stimulierung wird noch weniger stark empfunden.

Dient es der Selbstbefriedigung, wenn Kinder an ihren Genitalien herumspielen?

Nicht so wie bei Erwachsenen. Sie spielen, berühren sich und schauen, was passiert. Das geschieht nicht bewusst, sondern so spontan, wie Kinder auch andere Menschen oder Dinge befühlen, wenn es sie anzieht, anspricht und interessiert.

Haben „ Doktorspiele“ mit anderen etwas mit Sex zu tun?

Ja, aber auch im kindlichen Sinn. Sie erkunden andere spielerisch: Macht das Spaß, wie reagiert das Gegenüber, wie fühlt sich das an?

Wie weit sollen Kinder bei ihren „Forschungsreisen“ gehen (dürfen)?

So weit, wie bei allen sozialen Kontakten: Die Grenzen hängen davon ab, was der andere will, was der andere zulassen kann. Der eine ist vielleicht scheuer als der andere, ein Freund lässt vielleicht mehr zu. Es gelten die gleichen Regeln für alle sozialen Situationen. Und aus medizinischer Sicht sollte man darauf achten, dass nicht physisch in den anderen Körper eingedrungen wird, um z. B. Verletzungen oder Infektionen zu vermeiden. Das Eindringen in den Körper des anderen ist auch in psychischer Hinsicht eine zu beachtende Grenze.

Gibt es auch Verhalten, das auf Missbrauchserfahrungen deuten kann?

Per se nichts, ohne dass das Kind das selber sagt, oder ohne manifeste Beweisspuren – und selbst dafür braucht man forensische Experten. Da muss man sehr vorsichtig sein. Aber es gilt ein Grundprinzip: Dem Kind prinzipiell zunächst Glauben schenken! Denn wenn es um ernste Angelegenheiten geht, sagen Kinder meistens die Wahrheit. Da sollte man dann nicht nachfragen, sondern mit den Eltern sprechen oder, wenn man unsicher ist, sich beim Jugendamt beraten lassen. Das geht auch anonym im Rahmen des Kinderschutzes. In jedem Jugendamt gibt es dafür Ansprechpartner.

Welche Reaktionen erfahren Kinder von Erwachsenen, wenn sie sich erforschen?

Die ganze Palette: Von offen und unbefangen bis zu Erwachsenen, die sich schwer damit tun, das anzunehmen. Und da ist dann die Arbeit in der Kita sehr wertvoll. Die sollte übrigens bei den Eltern beginnen: Das Konzept vorstellen, Reaktionen einholen, das Gespräch suchen, um dann auf dieser Basis mit den Kindern arbeiten zu können.

Wie sollten Eltern am besten reagieren, wenn Kinder sich erforschen?

Unbefangen. Die Freude am Explorieren unterstützen, zulassen, weder verbieten noch forcieren.

Wenn das Kind sich stimuliert, soll man dann mit ihm darüber sprechen?

Manchmal ist es überhaupt nicht nötig, ein Wort zu verlieren, manchmal bietet sich ein Gespräch an. Wichtig ist, dass alles möglichst natürlich und spielerisch ist, nicht verkrampft.

Und wenn es im Supermarkt damit anfängt?

Auch hier. Wenn es nur kurz ist, kein Thema. Wenn es sich hinstellt und sich nachhaltig stimuliert, kann man einfach sagen, dass es Zeit wird, zur Kasse zu gehen. Ein Hinweis, dass das hier nicht der richtige Ort und Zeitpunkt ist, würde dem Ganzen zu viel Bedeutung geben. Bis zu Hause oder bis das Kind etwas anderes Attraktives wie zum Beispiel einen Lolli sieht, hat es das ja meistens schon wieder vergessen.

Wie sollen ErzieherInnen in Kitas am besten reagieren?

Das kommt auf die Aktivitäten an. Es hängt aber auch davon ab, was in der jeweiligen Kita möglich ist. Ob es eine Tagespflege mit sechs Kindern und einer liebevollen Erzieherin ist, die auf das einzelnen Kind eingehen kann, oder beispielsweise eine Groß-Kita, in der Beaufsichtigung, Einhaltung von Grenzen und Intimität nicht so möglich sind.

Eltern haben Angst, dass Sexualerziehung in der Kita zu Missbrauch führen könnte. Zu Recht?

Diese Sorgen sind unbegründet, wenn es fachlich bei zertifizierten Anbietern gut ausgebildete Erzieher sind und mit den Eltern vorher, wie schon erwähnt, eine Vorbereitung stattfindet.

Was sind die größten Fehler, die Erwachsene machen können?

Man sollte die Extreme vermeiden, weder überbetonen noch tabuisieren. Und man sollte die jeweiligen Bedingungen beachten, also was etwa die Kitas leisten können, den familiären Hintergrund, die kulturellen Gegebenheiten, die Persönlichkeit der Kinder und so weiter.

Wie wirkt sich eine gesunde oder ungesunde frühkindliche sexuelle Entwicklung auf das spätere Leben aus?

Letztlich muss die Gesamtentwicklung des Kindes gesund sein und die sexuelle Entwicklung ist ein Teil davon. Je mehr ein Kind unterstützt und in seiner Einzigartigkeit gesehen und gefördert wird, auch in sexueller Hinsicht, desto positiver sind die Auswirkungen.

Was empfehlen Sie in einem Satz allen verunsicherten Erwachsenen?

Tatsächlich die eigene Verunsicherung ernst zu nehmen, ins Gespräch zu kommen, sich zu informieren und sich bewusst zu sein, dass man das Vorbild für die eigenen Kinder ist.

