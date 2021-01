Infiziert trotz Impfung: Corona-Ausbruch in Rostocker Altenheim sorgt für Wirbel

Rostock

Infiziert trotz Impfung: Ein Corona-Ausbruch in einer Pflegeeinrichtung in Warnemünde bereitet den Gesundheitsbehörden in der Hansestadt enorme Sorgen. Bislang 15 Bewohner und fünf Mitarbeiter haben sich mit dem Sars-CoV-2-Virus infiziert. Elf der Betroffenen hatten nach Angaben von Gesundheitssenator Steffen Bockhahn (Linke) bereits die erste Dosis des Biontech-Impfstoffes erhalten.

Auch Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen zeigt sich besorgt: Weil es in den vergangenen Wochen immer wieder Verstöße gegen die Corona-Regeln in Alten- und Pflegeheimen gegeben hat, lässt er die Alten- und Pflegeeinrichtungen stärker denn je kontrollieren.

Ursachenforschung zu Ausbruch läuft

„Wir untersuchen den Ausbruch in Warnemünde sehr genau“, sagt Senator Bockhahn. Dass es trotz der ersten Impfung zu einer Infektion kommen könne, sei per se nie ausgeschlossen gewesen: „Es ist beispielsweise denkbar, dass die Betroffenen bereits das Virus in sich trugen, als sie die Spritze bekommen haben. Dann kann der Impfstoff die Infektion nicht mehr verhindern“, so Bockhahn.

Bisher gehe es allen Infizierten in der Einrichtung aber den Umständen entsprechend gut: „Eine Person wird im Krankenhaus behandelt.“ Ob der Impfstoff vielleicht geholfen habe, dass die Betroffenen einen leichteren Verlauf von Covid-19 erleben – „das wäre zum aktuellen Zeitpunkt denkbar, aber reine Spekulation.“

Betreiber halten sich nicht an Regeln

Ebenfalls untersucht werden soll, wie das Virus in die Einrichtung gelangen konnte. „Leider ist es kein Einzelfall, dass der Erreger in sensible Heime eingeschleppt wird – und das trotz der strengen Regeln“, klagt OB Madsen.

Er und auch Bockhahn bestätigen einen Fall, in dem sich ein Heimbetreiber geweigert habe, Besucher und Personal vor dem Betreten der Einrichtung zu testen: In dem Gebäude gebe es keine freien Räume mehr, um dort Tests durchzuführen, sei die Ausrede gewesen. „So etwas geht gar nicht!“, schimpft der Rathaus-Chef. Um welchen Betreiber und welches Heim es sich handelt, dazu schweigt das Rathaus: „Wir haben durchgegriffen.“

Doch dieser zwischenzeitlich abgestellte Missstand sei leider kein Einzelfall, sagt Madsen: „Uns erreichen immer wieder Beschwerden, dass Mitarbeiter von Alten- und Pflegeheimen nicht getestet werden oder sich nicht testen lassen wollen. Und wir wissen auch, dass es Einrichtungen gibt, in denen Besucher zwar mit Maske, aber ohne Schnelltest ihre Angehörigen besuchen dürfen.“

Rostock kontrolliert Heime

Genau diese Verfehlungen würden aber zunehmend zu einem Problem: Rostock ist in MV nicht mehr die Region mit der niedrigsten Inzidenz, das ist nun Nordwestmecklenburg. Allein am Mittwoch wurden 22 neue Infektionen gemeldet. Mit einer Inzidenz von 49,2 neuen Infektionen je 100 000 Einwohner und Woche liegt die Hansestadt nur noch knapp unter der kritischen 50er Marke.

Und das sorgt Madsen: „Denn mehr als die Hälfte aller Neuinfektionen sind mittlerweile Fälle aus Alten- und Pflegeheimen. Und das Virus gelangt da nicht von alleine rein.“ Der OB deutlich und drastisch wie selten: „Jeder, der sich nicht an die Regeln hält, kann den Tod in die Heime bringen.“

Wer sich nicht an die Test- und FFP-2-Maskenpflicht halte, gefährde Leben – „und er gefährdet unsere Gesellschaft, unsere Wir

tschaft. Denn mit jedem Ausbruch laufen wir Gefahr, dass es bis zum Ende des Lockdowns noch länger dauert.“ Madsen und Bockhahn haben deshalb entschieden, die Heime in Rostock stärker zu kontrollieren – auch unangekündigt.

Die Heimbetreiber könnten zudem Hilfe der Bundeswehr bei Tests und Kontrollen anfordern: „Das geht jetzt los, die Anträge müssen über uns laufen“, so Senator Bockhahn.

Fachkräfte aus Polen sollen in Hotels

Auch von der Landespolitik erwartet Madsen strengere Maßnahmen zum Schutz der Hochbetagten in MV: „Dass Pflegekräfte nach wie vor aus Polen ins Land pendeln dürfen, halte ich für falsch“, sagt Rostocks Rathaus-Chef. Er würde stattdessen die Fachkräfte aus dem Nachbarland in Hotels unterbringen: „Das Risiko, dass sie sich daheim anstecken und den Erreger weitergeben, wird dann minimiert“, so Madsen. Ja, das sei eine radikale Maßnahme: „Aber wir müssen jetzt unsere Ältesten schützen.“

Verärgert ist Rostock auch in Sachen Impfstoff: Nach OZ-Informationen erhält die größte Stadt des Landes kommende Woche gerade mal 350 Impfdosen – alle von Biontech, nicht eine einzige von Moderna.

