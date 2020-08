Leipzig

Das Paradies muss nicht groß sein. Deswegen heißt der Schrebergarten auch Kleingarten. Gerade in Corona-Zeiten ist er beliebt und gefragt wie nie, das Image von der Spießerzone mit exakt gestutzten Hecken und Gartenzwergen wandelt sich. Doch wie im Paradies gibt’s auch hier mal Zoff. Das Kleingarten-Dasein, es kann auch in Leipzig Himmel sein wie Hölle. Das zeigten zuletzt die Konflikte im Kleingartenverein „Westendgärten“, über die die „Leipziger Volkszeitung“ berichtete.

Zahlreiche Pächter in der Anlage in Neulindenau wurden nach eigener Schilderung mehrfach vom Vereinsvorsitzenden Norbert Bornmann zusammengestaucht und schikaniert. Auffällig hoch: die Pächter-Fluktuation sowie die Zahl der Anschuldigungen gegen den Vorsitzenden.

Anzeige

„Systematisch Pächter enteignet“

Zu den vielen, die ihm Cholerik, Einschüchterung sowie rassistische Äußerungen vorwerfen, gehören Ex-Pächterin Vanessa Lünsmann und ihr Partner Maximilian Radtke. „Bei der Besichtigung sagte er uns: ,Gut, dass ihr keine Ausländer seid’“. Viele Anrufer und Mailschreiber beschuldigen Bornmann, systematisch Pächter zu enteignen und den Garten danach teuer an Nachfolger zu verkaufen.

Weitere DNN+ Artikel

Bornmann dementierte die Aussagen. „In 15 Jahren als Vorsitzender ging es mir in ehrenamtlicher Arbeit immer um ein gutes Miteinander“, betonte er. Dagegen spricht der Ton-Mitschnitt eines Gesprächs mit einem Pächter, der den unerlaubten Zutritt in seinen Garten besprechen will. Das Tondokument liegt der Redaktion vor. Darin rastet Bornmann mehrfach lautstark aus, der Termin gerät zum Tribunal für ein Vereinsmitglied.

Aushang im KGV-Schaukasten: Ironisch werden zwei Pächterinnen an den Pranger gestellt, die Anzeige wegen Hausfriedensbruchs gegen den Vorstand erstattet hatten. Quelle: privat

Im KGV-Schaukasten stellte der Vorstand ironisch die Betreiber zweier Parzellen an den Pranger, die Anzeige wegen Hausfriedensbruchs gegen ihn erstattet hatten – wegen des Anschlusses der Wasseruhren seien die Grundstücke unrechtmäßig betreten worden. Mit Gleichgesinnten möchten Pächter nun eine außerordentliche Versammlung organisieren, doch der Einblick in die Daten der Vereinsmitglieder wird ihnen verwehrt. In der Hoffnung auf Infos von außen haben sie eine Mailadresse eingerichtet (westendgaerten@gmx.de).

Ganz so dramatisch ist die Lage im Kleingartenverein (KGV) Nordstern noch nicht, aber es geht ein Riss durch das riesige, auf sechs Anlagen unterteilte Gelände mit über 500 Kleingärten. Einigen Mitgliedern missfielen der aus ihrer Sicht zunehmend ruppige Umgangston des Vorstands, der seit zwölf Jahren im Amt ist. „Wir vermissen Transparenz, was den Geschäftsbereich angeht“, kritisiert Monika Gabriel-Brandstädter. In den Vorstandssitzungen würden Maßnahmen ohne Nennung von Details angesprochen – und ohne Beschluss der Mitgliederversammlung. „Wer Einwände erhebt oder Bedenken äußert, begeht Majestätsbeleidigung“, beschreibt es Silvia Schillak, die von ihrer Funktion als Schriftführerin nach Beschimpfungen zurücktrat.

Fehler bei Auszählung

Bei der Vorstandswahl im November 2019 kandidierte Gabriel-Brandstädter. Dabei soll es zu fehlerhafter Stimmenauszählung gekommen sein, was drei Wahlgänge nötig machte. Beim letzten Stand war die Pächterin neue Vorstandsvorsitzende und der bisherige, Frank Backhaus, abgewählt. Doch dann erklärte der bisherige Vorstand das Votum für ungültig, weil auch Nicht-Mitglieder gewählt hätten. Gemeint ist unter anderem Sylke Schunke, deren Vereinszugehörigkeit 2018 für nichtig erklärt wurde – „ohne mich in Kenntnis zu setzen“, wie sie sagt. Erst bei der Wahl erfuhr sie davon. Dennoch zahlt sie weiter Pacht und bewirtschaftet mit Mann Sylvio die Parzelle.

In den letzten Monaten war die Rede von Wahlbetrug, anwaltliche Schreiben wechselten, die für April geplante Neuwahl platzte wegen Corona. Nun soll es im November so weit sein. Viel zu spät, monieren die Kritiker und merken an, dass wegen der Ungültigkeitserklärung der bisherige Vorstand seit November 2019 nicht mehr im Amt sei und widerrechtlich weiterhin Rechtsgeschäfte tätige.

Entscheidung im November

Schatzmeisterin Uta Conchita-Baasner zeigt sich über diese Einschätzung verwundert. „Ich kann Ihnen mitteilen, dass der jetzige geschäftsführende Vorstand vollumfänglich tätig ist“, schreibt sie auf Anfrage und verweist auf den beauftragten Anwalt. „So lange kein neuer Vorstand gewählt ist, bleibt der alte geschäftsführend im Amt und ist handlungsfähig“, bestätigt Benedikt von Ammon. Das sehen die Vorstands-Kritiker anders. Sollte Corona nicht wieder einen Strich durch den Plan machen, dürfte es bei der Wahl Mitte November im Nordstern spannend werden.

Machtkämpfe spielen sich – wie überall in der Gesellschaft – auch in Kleingärten ab. Ehrenamt hin oder her, wer jahrelang eine Art Chefposition und damit Kontrolle hatte, gibt sie ungern ab. Denn die Position ist auch mit Annehmlichkeiten verbunden, zum Beispiel Handyverträgen, die über den Verein laufen, sowie Einnahmen per Einmietungen im Vereinshaus.

Polizei ermittelt wegen Hakenkreuz

Auch zum KGV Mariental in Probstheida gab eine Leserin einen Hinweis. Auf dessen Facebookseite waren bis zur Anfrage zwei Feiernde zu sehen, von denen einer eine Kette mit Hakenkreuz trug. Ein anonymer Hinweis im Juli rief die Polizei auf den Plan, es wurde ermittelt. „Entsprechende polizeiliche Maßnahmen wurden bereits getroffen“, informiert Sprecher Franz Anton. Details bleiben noch unter Verschluss.

In einem anonymen Schreiben, das diese Redaktion erhielt, wird behauptet, der Hakenkreuz-Träger sei regelmäßig auf dem Gelände und wolle sich zur Vorstandswahl im November stellen. Der KGV-Vorsitzende Marcel Lange, der sich aus beruflichen Gründen nicht zur Wiederwahl stellt, sagt dazu: „Kein Vorstandsmitglied weiß aktuell, wer sich zur Verfügung stellt. Fest steht, dass politische Strömungen jeder Art hier nicht hingehören. Uns geht es um den Erholungswert.“

„Diese Oase ist ein Traum“

Ein Wert, der bei solchen Schilderungen in den Hintergrund rückt – zu Unrecht, wie Marius Knispel findet. „Mitten in der Stadt solch eine Oase zu haben, ist ein Traum“, sagt er.

Mehr als eine Million Schrebergärten gibt es in der Republik, und jede Anlage gleicht einem Deutschland im Kleinformat, in dem es neben der Idylle eben auch Machtmissbrauch gibt, Rassismus, Widerständler, schweigende Mehrheiten, Kleinkrieg und Verdächtigungen. Obwohl man eigentlich bloß seine Ruhe haben will. Wie im Paradies – bevor die Schlange auftauchte.

Von Mark Daniel/ Leipziger Volkszeitung