Hilft Schnaps gegen Corona? Rostocker starten Gurgel-Studie

Schützt regelmäßiges Gurgeln vor Covid-19? Ob der Kampf gegen das Coronavirus wirklich so einfach sein könnte, wollen Forscher um den Corona-Experten Prof. Dr. Emil Reisinger nun an der Uni-Klinik Rostock untersuchen.

„Wir starten eine Studie, ob Mundwässer mit Alkohol helfen können, schwere Verläufe oder gar die Infektion zu verhindern“, sagt Reisinger. Sollte sich die These bewahrheiten, könnten auch Grappa, Gin und andere „edle Tropfen“ als Virenkiller geeignet sein.

Forschung mit Mundwasser

In dieser Woche hat die Ethikkommission „grünes Licht“ für „Gurgel-Versuche“ mit Patienten gegeben. „Wir wissen von der Händedesinfektion, dass Alkohol das Virus unschädlich macht“, sagt Reisinger. „Und wir haben Hinweise darauf, dass dies im Rachenraum genau so sein könnte, dass Gurgeln mit Schleimhautdesinfektionsmitteln die Virenlast im Rachen reduzieren kann.“

Im Klartext: Wer mit alkoholhaltigen Mundspülungen oder Spirituosen gurgelt, tötet einen Großteil der Viren. „An den Händen überlebt nur eines von 10 000 Viruspartikeln eine Alkohol-Desinfektion“, so Reisinger.

Erkrankung verhindern oder lindern?

Die Wissenschaftler hoffen darauf, einen weiteren Weg zu finden, schlimme Verläufe von Covid-19 zu verhindern – oder sogar die Infektion mit dem Coronavirus. Reisingers These: „Wenn es weniger Viren gibt, die sich im Rachenraum vermehren, könnten die Verläufe der Infektion leichter sein. Womöglich lässt sich durch Gurgeln auch verhindern, dass viele Viren die Lunge gelangen“, sagt Reisinger. Er betont: „Bisher sind das nur Hypothesen.“ Möglicherweise kann regelmäßiges Gurgeln aber ähnlich gut vor einer Ansteckung schützen wie Masken.

Im Zuge der Studie sollen die Probanden alle vier Stunden mit der Mundspülung – dem Schleimhautdesinfektionsmittel – gurgeln. „Wir suchen für die Studie Menschen, die bereits positiv auf das Coronavirus getestet sind und wollen dann überprüfen, ob jene, die regelmäßig mit alkoholhaltigen Mundwässern gurgeln, früher negativ getestet werden“, erklärt der Tropenmediziner.

Greifswalder Forscher empfehlen Gurgeln

Bereits im April 2020 hat Reisinger in Fachpublikationen auf die mögliche Wirkung von Mundwässern verwiesen. Anfang Dezember hatte auch die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene das Gurgeln als Corona-Schutz empfohlen. An dem Papier hat unter anderem Prof. Dr. Nils-Olaf Hübner, Corona-Experte der Uni-Klinik Greifswald, mitgearbeitet. Die Experten verweisen auf Asien als Vorbild: Dort habe das „tägliche Gurgeln zur Infektionsprävention“ eine lange Tradition, sei unter anderem auch von den Gesundheitsbehörden empfohlen worden.

In Labor-Untersuchungen habe sich bereits gezeigt, dass Mundwässer mit Alkohol – wie Listerine – 100 Prozent aller Sars-2-Viren deaktivieren können. Auch grüner Tee, Aronia- und Granatapfelsaft könnten bis zu 97 Prozent der Viren abtöten – und das bereits nach einer Minute. Bisher wurde diese Wirkung allerdings nur in Laboren nachgewiesen, in Rostock soll es nun am Menschen getestet werden.

