Groß-Razzien bei Rechtsextremen: Moschee-Anschlag geplant

Potsdam/Lüneburg/Schwerin

Zwei Groß-Razzien gegen Rechtsextremisten: Die Polizei hat am Freitag mehrere Wohnungen – unter anderem auch in Sachsen-Anhalt – nach Waffen durchsucht. Zum einen handelte es sich dabei um Ermittlungen im Zuge des Funds der Politiker-Namensliste bei einem rechtsextremen Reservisten, auf der unter anderem auch MVs Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Bundestagsabgeordneter Dietmar Bartsch aus Prerow (Linke) standen. Zum anderen ging es um die Neonazi-Organisation „Freie Kräfte Prignitz“, die einen Moschee-Anschlag in Brandenburg geplant hatte.

Nach Informationen des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ wurden demnach seit dem frühen Morgen sieben Objekte in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern durchsucht. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass ein rechtsextremer Reservist der Bundeswehr eine Namensliste mit Telefonnummern, Adressen und anderen privaten Daten von 17 deutschen Spitzenpolitikern und Prominenten gefunden wurde. Daraufhin hatte die Staatsanwaltschaft Lüneburg ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Weitere Verdachtsmomente

Laut Spiegel-Informationen ermittelt die Behörde gegen drei Beschuldigte unter anderem wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Ob am Freitag auch die Werkstatt einer Bundeswehrkaserne in Munster (Niedersachsen) durchsucht wurde, in der laut Spiegel-Recherchen der rechtsextreme Reservist mit der Namensliste gearbeitet hat, wollte die Staatsanwaltschaft weder bestätigen noch dementieren.

Während der Razzia ergaben sich nach Spiegel-Informationen weitere Verdachtsmomente, sodass gegen einen weiteren Verdächtigen Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt wurden. Wofür die Namensliste diente, sei noch unklar.

Zweite Razzia nach Politiker-Namensliste

Doch es war nicht die einzige Razzia in MV an diesem Freitag: Die Polizei ist ebenfalls in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt gegen sieben Betroffene im Alter zwischen 32 und 40 Jahren vorgegangen, die einen Brandanschlag mit einem Molotow-Cocktail auf eine Moschee in Wittenberge (Prignitz) planten. Das teilte der Sprecher des Brandenburger Polizeipräsidiums, Torsten Herbst, am Freitag mit. Außerdem soll die Neonazi-Gruppe Angriffe auf Geschäfte geplant haben, die von Inhabern mit Migrationshintergrund geführt werden.

Bei den Durchsuchungen in sechs Objekten seien unter anderem scharfe Munition und Schreckschussmunition sowie Hieb- und Stichwaffen gefunden worden. Zudem seien verschiedene Nazidevotionalien sowie Propagandamaterial sichergestellt worden. Es habe aber keine Festnahmen gegeben, berichtete Herbst weiter.

Ein Objekt in Sachsen-Anhalt durchsucht

Durchsucht wurden vier Objekte in den Brandenburger Landkreisen Prignitz und Ostprignitz-Ruppin sowie jeweils ein weiteres in den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Dabei seien die Betroffenen selbst, die von ihnen genutzten Wohn- und Nebenräume sowie Fahrzeuge durchsucht worden.

Allein in Brandenburg waren nach Angaben der Polizei mehr als 120 Beamte beteiligt, darunter Spezialeinsatzkräfte, Staatsschützer und Bereitschaftspolizisten. Bei den Zugriffen habe es keine Verletzten gegeben.

Laptops und Handys sichergestellt

Die weiteren Ermittlungen übernimmt der Staatsschutz des Brandenburger Landeskriminalamts. Dabei würden auch sichergestellte elektronische Datenträger wie Laptops, Mobiltelefone und sonstige elektronische Speichermedien ausgewertet, sagte Herbst.

dpa/OZ