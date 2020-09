Lankow

Sie wirken geisterhaft, die Figuren der Kinder und Erwachsenen mit einem Hund (Wolf?), die hier vor Obstbäumen auf der Wiese stehen. Maren Winter sucht den besten Standort für ein Foto, ihr Mann Willi drapiert die Gruppe immer wieder neu. Wir befinden uns in der Wüstung Lankow in Nordwestmecklenburg. Idyllisch lag das ehemalige Dorf Lankow auf einer Halbinsel am Lankower See. Der jedoch befand sich direkt an der innerdeutschen Grenze, deshalb ließ die DDR-Regierung unliebsame Bürger 1952 und 1961 durch Aktionen mit den Decknamen „Kornblume“ und „Ungeziefer“ zwangsumsiedeln. 1979 wurden die Häuser gesprengt.

Die Fotografin Maren Winter nimmt Figuren auf, die Silhouetten stammen von alten Fotos ehemaliger Bewohner. Quelle: E-Mail-LN-Redaktion

In der Silvesternacht wurde das Dorf gesprengt

„In der Silversternacht, damit man das im Westen nicht so genau mitbekam“, sagt Maren Winter. Sie wurde 1961 in Mölln in Schleswig-Holstein geboren und lebt seit 2001 in Cronskamp in Nordwestmecklenburg, nicht weit von Lankow entfernt. Gern geht sie seitdem in dieser seit Jahrzehnten unberührten Landschaft spazieren. „Feldlerchen singen über dem hohen Gras, ich habe Neuntöter und Braunkehlchen entdeckt, der Seeadler ist regelmäßig zu sehen. Und ich habe sogar schon Pirole gehört.“

Maren Winter neben einer Infotafel über das Dorf Lankow. Quelle: Petra Haase

Gedenkstein erinnert an Lankow

2009 stand plötzlich ein Gedenkstein mit der Aufschrift „ Lankow, 1209–1976, Geschleift“ neben dem Landweg. Ehemalige Bewohner hatten ihn aufstellen lassen. Darauf liegen Reste von Backsteinen der alten Gehöfte. Eine Infotafel zeigt historische Fotos und erzählt die Geschichte des Dorfes. „Da wurde mir zum ersten Mal bewusst, dass hier einmal Menschen gelebt hatten, die ihr Dorf unfreiwillig verlassen mussten.“

Ein Gedenkstein erinnert an das Dorf Lankow. Quelle: Petra Haase

Zwar hatte sich Maren Winter vorher schon über blühenden Flieder, Narzissenfelder, Obstbäume und vereinzelte Bodenplatten gewundert, aber nun begann das Kopfkino. Sie stellte sich vor, wie die Menschen hier gelebt haben mögen, die Kinder zur Schule gingen, gefeiert und gestritten wurde. Sie recherchierte im Grenzhus Schlagsdorf, interviewte ehemalige Bewohner und kam auf die Idee, einige von ihnen zurückzusiedeln.

Silhouetten ehemaliger Bewohner

Aus Fotoalben von Lankower Familien stammen die Vorlagen für die Figuren. Bedingung der Familien: die Personen sollten nicht zu erkennen sein. „Ich wollte sie aber nicht als dunkle Schatten darstellen, sondern hell reflektierend“, sagt die Fotografin. Sie hat nur die reinen Umrisse aus den Fotos vergrößert, auf Pappe übertragen und mit Reflexionsstoff bezogen. Dann ist sie in den vergangenen Wochen mit ihrem Mann in die Wüstung gezogen und hat Einzelfiguren und Gruppen arrangiert: einen Vater mit Kind am Ufer des Sees, eine Frau auf der Schafweide, eine Kindergruppe im Wald. Man muss an Hänsel und Gretel denken. „Tatsächlich hat mir ein Bewohner erzählt, wie sie als Kinder durch den dunklen Wald zu Fuß zur Schule nach Schlagsdorf laufen mussten.“

Maren Winter ist gelernte Puppenspielerin

Die Fotos hat Maren Winter am Computer verfremdet, um die unwirkliche Stimmung zu verstärken. Das Spiel mit Figuren und Licht ist ihr vertraut, sie hat im traditionsreichen Lübecker Marionettentheater Fritz Fey das Puppenspiel gelernt und betreibt mit ihrem Mann das Figurentheater Winter mit eigenen Stücken und Figuren. Außerdem hat sie mehrere historische Romane geschrieben (unter anderem „Das Lied des Glockenspielers“ über Musiker in St. Marien in Lübeck).

Neues Projekt mit Tieren in der Stadt

Realisieren konnte Maren Winter das Lankow-Projekt durch ein Corona-Überbrückungs-Stipendium des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Es ist inzwischen abgeschlossen, die Bilder sind auf große Leinwände gezogen. Doch das Thema beschäftigt Maren Winter weiter. „Wo einmal Menschen wohnten, singt heute der Pirol – wo einmal Tiere lebten, dominiert Bebauung. Eventuell werde ich das Projekt in diese Richtung ausweiten. Luchs, Wolf oder Fischotter könnten vorübergehend als reflektierende Silhouetten ins städtische Umfeld einziehen, wo sie früher vielleicht natürlichen Lebensraum gefunden hätten.“

Zu sehen sind die Bilder am Sonnabend, 26. September, von 13 bis17 Uhr im Innenhof des Klosters Rehna und unter www.maren-winter.de/lankow

Von Petra Haase