Gestorben nach Corona-Demo: Das war Ex-“In Extremo“-Musiker  Boris „Yellow“ Pfeiffer

Der Demonstrant, der am Montagabend nach Protesten gegen die Corona-Politik der Bundesregierung in Wandlitz (Barnim) ums Leben gekommen ist, war der Musiker Boris Pfeiffer. Der 53-Jährige, der sich auf der Bühne „Yellow“ Pfeiffer nannte, war 24 Jahre lang Mitglied der Mittelalter-Rockband In Extremo.

Die 1995 in Berlin gegründete Formation ist eine der kommerziell erfolgreichsten Bands des Genres „Mittelalter-Metal“ und hat mehr als 1,5 Millionen Tonträger verkauft. Die derzeit sechsköpfige Band um den Sänger Michael Robert Rhein (Bühnenname: Das Letzte Einhorn) bewegte sich bald weg vom Mittelalter-Folk und unterlegte die mit Dudelsäcken, Harfen und Schalmeien instrumentierten Stücke mit harten Gitarrensounds, knackigen Bässen und einem brachialen Schlagzeug.

In Extremo war in Deutschland lange ein Geheimtipp

In Deutschland lange Jahre als Geheimtipp gehandelt, fand die Band anfangs vor allem im Ausland ein Massenpublikum. Insbesondere in Osteuropa und Russland erlangte In Extremo bald eine treue Fan-Gemeinde.

Die Band, deren Besetzung mehrfach wechselte, hat bislang zwölf Studioalben veröffentlicht. Yellow Pfeiffer spielte bei „In Ex“, wie die Formation in Fan-Kreisen genannt wird, von 1997 bis 2021 Marktsackpfeife, Schalmai und Nyckelharpa. In vergangenen Jahr muss es innerhalb der Band, die sich nach eigenen Angaben als politisch links versteht und sich hin und wieder auch eindeutig gegen die AfD positionierte, zu inhaltlichen Streitigkeiten gekommen sein, woraufhin Pfeiffer In Extremo verließ.

In Extremo beim „Burgentour 2018 - Open Air: Van Lange (Sebastian Oliver Lange) im Mittelpunkt stehen mit Backup von Dr. Pymonte (André Strugala) und Yellow Pfeiffer (Boris Pfeiffer). Quelle: HMB Media / Ryan Evans

Ob es sich dabei um das strittige Thema Corona gehandelt hat, dazu wollten die derzeitigen Bandmitglieder am Mittwoch auf Anfrage keine Angaben machen. Zum Ausstieg von Pfeiffer teilten die verbliebenen Mitglieder damals etwas kryptisch mit: „An den vielen Kreuzungen, an denen wir in der gesamten Zeit zusammen als Band standen, haben wir es immer geschafft uns für einen Weg zu entscheiden, mit dem der Einzelne und auch die Band leben konnte. Leider war es diesmal nicht mehr möglich und wir konnten keinen Konsens finden.“

