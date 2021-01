Anklam

In der Hölle des Krieges: Dicht neben den Soldaten schlagen die Granaten ein, die Teile fliegen der Kompanie über die Köpfe. Es ist Ende Dezember 1870, als die Franzosen wieder einen Ausbruch aus der seit Monaten belagerten Stadt Paris wagen. Und mittendrin im Schlachtgetümmel, mit Säbelrasseln und Kugelhagel, in aufgewühlter Erde und bitterer Kälte, kämpft ein junger Mann aus Vorpommern, der später als Flugpionier weltberühmt werden wird: Otto Lilienthal aus Anklam, gerade 22 Jahre alt, Absolvent der Königlichen Gewerbe-Akademie zu Berlin – und nun: Soldat im preußischen Garde-Füsilier-Regiment im Deutsch-Französischen Krieg, der Ende Januar vor gut 150 Jahren mit einem Waffenstillstand vorerst beendet wurde.

Am ersten Weihnachtstag 1870 hat sich die Lage an der Front etwas beruhigt und Otto Lilienthal findet endlich Zeit und Muße, einen Brief an seine Mutter zu schreiben: „Liebe Mama“, schreibt er, „es waren für unser erstes Bataillon recht anstrengende Tage.“ Am 23. Dezember waren er und seine Kameraden aufs Schlachtfeld von Le Bourget (Gemeinde nordöstlich von Paris) ausgerückt: „Gegen Mittag fingen die Franzosen an, uns aus den Forts stark zu beschießen. Hinter den Mauern von Dugny hatten wir uns gedeckt. Die Granaten schlugen vor und hinter uns ein, mehrere Dorfdächer mussten dran glauben.“

Anzeige

Brief-Kopien werden in Anklam aufbewahrt

Insgesamt sind rund 90 Feldpost-Briefe erhalten, die Otto Lilienthal in jenen Monaten von September 1870 bis Juni 1871 an seine Mutter Caroline Lilienthal in Anklam und seinen Bruder Gustav in Berlin geschrieben hat. Kopien dieser Schreiben werden im Otto-Lilienthal-Museum in Anklam aufbewahrt. Die Originale liegen im Deutschen Museum in München; ein Enkel Lilienthals hatte diesen Nachlass dem Museum vor vielen Jahren übergeben. Alle Briefe sind transkribiert worden und können auf der Internetseite des Anklamer Lilienthal-Museums eingesehen werden.

In Anklam lagern auch viele Originaldokumente jener Tage. Bernd Lukasch, der ehemalige Leiter des Lilienthals-Museums, streift weiße Handschuhe über, öffnet eine Kiste und nimmt vorsichtig einen Brief aus der Mappe. In geschwungener Schrift bringt Ottos Bruder Gustav in einem Brief vom 8. Juni 1871 seine Freude über Ottos Heimkehr zum Ausdruck: „Hurra, hurra, hurra! Er ist da!“, schreibt Gustav an seine Mutter. Alles sollen zum Bahnhof kommen, um den Kriegsrückkehrer gebührend zu empfangen – fast ein Jahr, nachdem Otto ausgerückt war.

Unfreiwilliger Freiwilligen-Dienst

Peter Busse, der jetzige Museums-Leiter, holt ein weiteres Originaldokument aus dem Archiv: Otto Lilienthals Militärpass, ins Heer eingetreten am 22. Juli 1870, als Einjährig-Freiwilliger. Ein Euphemismus: Denn freiwillig war der Dienst dieser jungen Männer, die zu Tausenden den Tod in dem Krieg fanden, wohl nicht. „Der Dienst gehörte zur akademischen Pflichtlaufbahn damals dazu“, erklärt Bernd Lukasch. Also auch für Otto Lilienthal, der später die Vision vom Fliegen als Garant für ewigen Frieden entwickelte. Was für ein Irrtum.

Aber das konnte der junge Mann nicht ahnen, als er im September 1870 in den Krieg zog, der durch einen Streit zwischen Frankreich und Preußen um die spanische Thronkandidatur ausgelöst worden war. Im Juli hatte Frankreich den Krieg erklärt. Innerhalb weniger Wochen besiegten die deutschen Verbündeten jedoch große Teile der französischen Armeen, etwa bei der berühmten Schlacht von Sedan am 2. September.

Otto-Lilienthal-Museum 1991 wurde das Otto-Lilienthal-Museum im Gebäude des ehemaligen Heimatmuseums in Anklam, Ellbogenstraße 1, eröffnet. Der Flugpionier war am 23. Mai 1848 in Anklam geboren worden. 1996 kam ein Hallenanbau mit zusätzlich rund 300 Quadratmetern Ausstellungsfläche hinzu. Im Museum werden unter anderem Nachbauten aller bekannten Lilienthalschen Flugapparate gezeigt. Das Museum (www.lilienthal-museum.de) hat derzeit wegen der Corona-Pandemie geschlossen.

„Ich saß ganz voller Läuse“

Als Otto Lilienthal mit dem preußischen Heer in Frankreich einzieht, beginnt er damit, die Briefe an seine Mutter und seinen Bruder zu schreiben: Er schreibt von Gewaltmärschen im strömenden Regen, von der Belagerung der Stadt Paris, von Nachtwachen bei klirrender Kälte, von Kanonendonner, und immer wieder: der große Wunsch nach Frieden. Ihn und seine Kameraden plagen Langeweile und Läusebefall: „Wie ich das letzte Mal schrieb, saß ich ganz voller Läuse, ich hatte sie erst gar nicht bemerkt (...) ich kochte mein leinenes Hemd und beide Hosen“, notiert er am 5. Dezember 1870. Bevor die Wäsche trocken ist, muss seine Truppe weiterrücken. Hemd und Hosen bleiben zurück und Otto bittet seine Mutter um Wäschenachschub und Mittel gegen die lästigen Läuse: Moschus, Kampfer oder Merkurialsalbe sollen helfen, will er gehört haben.

Zucker, Schmalz und Schokolade

An Essen scheint es ihm nicht immer gemangelt zu haben. Mutter und Gustav schicken ihm haltbare Lebensmittel und Geld, wofür er bei den sogenannten Marketendern einkauft, Händler, die das Heer begleiten. Es gibt Erbswurst, Zucker, Schmalz, Schokolade. Otto Lilienthal lernt gezwungenermaßen das Kochen, eine Heeresverpflegung gibt es nicht. „Er nahm richtig zu, bis ihm einige Kleidungsstücke nicht mehr passten“, sagt Peter Busse. Und er hat die Ballone beobachtet, die über Paris aufstiegen, und mit denen die Belagerten Kontakt zur Außenwelt aufrechterhielten.

Dann – endlich: Am 27. Januar werden die Geschützfeuer eingestellt, „und man sagt, es ist 21 Tage Waffenstillstand und Friedensverhandlungen“, schreibt Otto Lilienthal. Doch es soll noch mehrere Monate dauern, bis er heimkehren darf. Als er Gustav wiedersieht, sagt Otto zu ihm: „Jetzt werden wir es machen.“ Und damit meint er die Fortführung der Flugexperimente, mit denen sie sich schon in ihrer Kindheit beschäftigen – und die Otto Lilienthal etwa 20 Jahre später zum bedeutenden Flugpionier werden lassen, der im August 1896 an den Folgen eines Absturzes verstarb.

Von Axel Meyer-Stöckel