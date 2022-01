Potsdam

Weil ein Kind aus Brandenburg musikalisch so hochbegabt ist, muss es nicht mehr in die Schule – zumindest vorerst. Denn der Streit um die Schulpflicht des achtjährigen Maddox Marsollek aus Petershagen/Eggersdorf, der seit seinem fünften Lebensjahr Konzerte im In- und Ausland gibt, zieht sich seit Jahren hin und dürfte längst nicht ausgestanden sein.

Die Eltern des Kindes hatten schon vor zwei Jahren beim Schulamt Frankfurt (Oder) einen Antrag auf Befreiung von der Schulpflicht gestellt. Das wollte das Amt nicht hinnehmen, der Fall landete vor Gericht. Das Frankfurter Verwaltungsgericht gab den Eltern recht.

Das OVG gab Schulamt ursprünglich Recht

Die Förderung des hochbegabten Jungen, der seitdem er drei ist Klavier spielt, sei ein ausreichender Grund für eine Befreiung, urteilten die Richter vor zwei Jahren. Doch das Schulamt legte dagegen Beschwerde ein, der Fall kam vor das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (OVG), das dem Schulamt Recht gab.

Nun wiederholte sich das Spiel. Die Eltern hatten für das aktuelle Schuljahr eine Unterrichtsbefreiung beantragt, wieder lehnte das Schulamt ab. Die Verwaltungsrichter schlugen sich erneut auf die Seite der Eltern und wies das Amt an, die Befreiung auszusprechen. Dagegen kann das Amt aber wieder Beschwerde einlegen. Dann landet der Fall erneut beim OVG.

Kind wird zu Hause unterrichtet

Das Kind habe an zahlreichen Konzerten und Wettbewerben im In- und Ausland teilgenommen, es komponiert sogar selbst. Das Kind erhalte eine „individuell angepasste und umfassende musikalische Ausbildung, die sehr zeitintensiv sei“, teilten die Richter mit. „Ein regelmäßiger Grundschulbesuch sei daher nicht möglich.“

Der Junge wird privat durch eine ausgebildete Grundschullehrerin unterrichtet und erhält Fernunterricht. Offenbar ist das Kind in den wesentlichen Unterrichtsfächern auch weiter als es für eine zweite Klasse üblich ist.

Und: Womöglich hat das Kind zu Hause weniger Unterricht verpasst als viele Altersgenossen im vergangenen Jahr durch Wechsel- und Fernunterricht.

Von Torsten Gellner