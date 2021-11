Gute Neuigkeiten für E-Sport-Fans: Die Leipziger Innenstadt bekommt ein komplettes Gaming-Haus. In dem Gründerzeithaus kann künftig nicht nur mit modernster Technik kostenlos gezockt werden. Es sind auch Flächen für Entwickler sowie Start-Ups, Studios, eine Arena, Gastronomie und Apartments vorgesehen.

Gaming-Zentrum in Gründerzeitbau: Hier entsteht ein Zocker-Paradies

