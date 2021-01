Fünf-Stufen-Plan für den Tourismus: Das plant Mecklenburg-Vorpommern

Rostock

Wie geht es in MV trotz Corona wieder in Richtung Normalität? Während die Landespolitik derzeit Aussagen zu Lockerungen der Einschränkungen des öffentlichen Lebens meidet, legt die Tourismusbranche in MV einen klaren Plan auf den Tisch. Sobald die Inzidenz unter 100 Fälle sinkt, sollte das Leben wieder hochgefahren werden, heißt es darin.

Fünf Phasen haben der Landestourismusverband und der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband ( Dehoga) in MV für den Neustart vorgesehen, wie die „ Ostsee-Zeitung“ jetzt berichtet. Ihr Konzept regelt nahezu alle Fragen, die in irgendeiner Weise mit Besuchern zu tun haben – von Gastronomie über Kino- und Theaterbesuche bis zu Open-Air-Konzerten. Gekoppelt sind diese Phasen jeweils an die Zahl der Corona-Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche.

So sieht der Vorschlag zu Lockerungen im Tourismus aus:

Phase 1 – Inzidenz unter 100 (landesweit): Tagesausflüge und Dauercamping innerhalb MVs sind wieder möglich, Reha- und Kurkliniken für notwendige Leistungen geöffnet. Restaurants, Cafés (mit Begrenzung), Einzelhandel inklusive Reisebüros, Märkte, öffentliche Toiletten, Wassersport, (Rad)-Wander-Angebote, Parks und Gärten, Badestellen – alles offen. Fahrgastschifffahrt, Theater und Kino bedingt. In Kirchen, Denkmälern, Zoos und Freizeitparks zunächst die Außenbereiche.

Phase 2 – Inzidenz unter 75, bundesweites Reisen gelockert: Jetzt öffnen Hotels, Pensionen, Jugendherbergen, Ferienparks, Campingplätze, Bootsvermieter – allerdings nur für Bürger aus MV. Außerdem offen: Nationalparke, Verleihstationen, Galerien, Ateliers, Museen – dazu mit Obergrenzen: Open-Air- und Indoor-Veranstaltungen, Familienfeiern, Auto-Kinos, Kongresse.

Phase 3 – Inzidenz unter 75: Jetzt dürfen auch Touristen aus anderen Regionen Deutschlands mit Inzidenz unter 50 für gebuchten Urlaub kommen. Thermen, Erlebnisbäder (mit Obergrenzen) und Indoor-Spielplätze sind offen.

Phase 4 – Inzidenz unter 50: Volksfeste sind wieder erlaubt, Gruppenreisen mit Obergrenzen und Corona-Test-Pflicht. Bedingungen: Gäste von außerhalb dürfen aus Regionen mit Inzidenz unter 50 kommen, darüber nur mit Negativtests.

Phase 5 – ebenfalls Inzidenz unter 50: Analog zur Testvorgabe/-pflicht wie in Phase 4 dürfen nun auch Tagesgäste aus anderen Bundesländern und internationale Gäste nach MV. Auch Bars, Clubs, Diskotheken öffnen wieder.

Touristiker: Wir brachen eine Strategie für den Neustart

Der Vorschlag birgt Brisanz, da die Politik derzeit primär über neue Gefahren von Virusmutationen redet. „Aber wir brauchen eine Strategie“, erklärt Tobias Woitendorf, Geschäftsführer beim Landestourismusverband. Man müsse vorbereitet sein auf sinkende Corona-Zahlen. Kombiniert sollte der Neustart-Plan mit der Corona-Ampel des Landes werden. Bei einer landesweiten Inzidenz unter 35 könnten dann alle touristischen Angebote wieder möglich sein.

Prognose: Bei Öffnung erst im Mai fehlt die Hälfte der Gäste

„Es ist für den Tourismus und das Land wichtig, dass wir einen konkreten Weg aus dem Lockdown vorbereiten“, erklärt Wolfgang Waldmüller, Präsident des Tourismusverbandes – und in Personalunion CDU-Fraktionschef im Landtag. Er plädiert für einen „verantwortungsvollen Neustart, der dem Gesundheitsschutz höchste Priorität einräumt“.

Dehoga-MV-Präsident Lars Schwarz erklärt: „Die Unternehmen brauchen nach erneuten Zwangsschließungen von über elf Wochen jetzt dringend Zuversicht und Perspektive.“ Der vorgelegte Plan sei ein „lebendiges Papier“, über das diskutiert werden solle.

Damit legt die Branche wie im Vorjahr als erste in ganz Deutschland der Politik ein Strategiepapier auf den Tisch. Hoffnung: Bestenfalls könnten Mitte März Hotels wieder öffnen. Dann bliebe der Verlust aus Übernachtungen bis zum Ende der Hochsaison im August bei rund 15 Prozent gegenüber einer Vollauslastung. Bei einer Öffnung erst im Mai allerdings wären knapp 40 Prozent der erhofften Einnahmen futsch.

