Frühchen aus Brandenburg: Alle wollten die Kleene aus dem Schuhkarton 

Brandenburg/H

An die Geschichte von Pauline aus dem Schuhkarton erinnert sich jeder gern. Das 1290 Gramm leichte Mädchen aus Brandenburg/Havel hat sich im Sommer 2002 mithilfe Brandenburger Ärzte und Krankenschwestern ins Leben gekämpft.

Die Kleene von damals ist inzwischen eine volljährige junge Frau und trägt schon lange einen anderen Namen. Pauline ist zum zweiten Vornamen geworden. So weiß nur ein enger Kreis aus Verwandten, Freunden und Amtspersonen, wer die Frau ist, die vor 18 Jahren als Pauline dramatisch ins Leben gestartet ist.

Anzeige

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Die Pauline von damals ist ein Findelkind. Ihre leibliche Mutter hat sie am 27. Juli ohne Hilfe auf die Welt gebracht. Niemand hat es mitbekommen.

Die alleinstehende mehrfache Mutter ist überzeugt davon, dass sie dieses Kind nicht auch noch versorgen kann. Sie hüllt das 36 Zentimeter kleine frühgeborene Kind in ein Handtuch und legt es in einen Schuhkarton.

Keine Babyklappe gefunden

Die damals in Friesack lebende Frau will die Kleine in die Obhut einer Klinik geben, findet aber keine Babyklappe. Sie legt den Schuhkarton mit dem neu geborenen Mädchen in einem Gebüsch vor dem Rollermarkt am Beetzseecenter in Brandenburg an der Havel ab.

Dann ruft sie von der Telefonzelle aus die Polizei an und gibt kurz bekannt, wo ihr ausgesetztes Kleines zu finden ist.

Babyklappe und anonyme Geburt Die ersten modernen Babyklappen in Deutschland wurden 2000 in Hamburg und Lübeck sowie im September vom Krankenhaus Waldfriede in Berlin als erstem deutschen Krankenhaus eingerichtet. Inzwischen gibt es etwa hundert Babyklappen in Deutschland. Eine Babyklappe besteht aus einem Wärmebett, in das von außen der Säugling hineingelegt werden kann. Mit einer Zeitverzögerung, die der einlegenden Person die Möglichkeit gibt, sich unentdeckt zu entfernen und so ihre Anonymität zu wahren, wird ein stummer Alarm ausgelöst. Die einzige Babyklappe im Land Brandenburg stellt das St. Josefs-Krankenhaus in Potsdam bereit. Wegen Sanierungsarbeiten ist sie aber seit Ende 2018 bis Ende 2020 geschlossen. Das letzte Baby wurde 2018 dort abgelegt. Pro Jahr registrierte die Klinik bis 2018 einen Fall bis maximal drei Fälle. In Berlin gibt es fünf Babyklappen. Als bessere Alternative zu Babyklappen bieten viele Krankenhäuser werdenden Müttern in Not an, anonym zu entbinden, auch das Städtische Klinikum Brandenburg an der Havel. Doch hat es dort in den vergangenen Jahren keine einzige anonyme Geburt gegeben. Findelkinder wie Pauline benötigen einen Vormund. In ihrem Fall kümmerte sich in der ersten Zeit bis zur Adoption das Brandenburger Jugendamt um das ausgesetzte Kind.

Um 4.35 Uhr am Sonntagmorgen schalten die Brandenburger Polizisten Ronald Knörig und Sven Tietz Blaulicht und Martinshorn an. Schnell entdecken sie den klammen Pappkarton mit dem leise wimmernden Säugling. Nichts wie ab in die Kinderklinik, wo Oberarzt Henning Vahldieck, Schwester Monika und das Nachtteam schon warten.

Weniger als 28 Grad Körpertemperatur

Pauline kurz nach ihrer Geburt im Inkubator. Quelle: Renee Rohr

Der Inkubator ist vorgewärmt, vorsichtig erhöhen die Kinderärzte und Schwestern allmählich die Temperatur für das Mädchen, dem sie den Namen Pauline geben.

Die Natur hat diesem Kind in ihrem morgentaufeuchten Handtuch schon vorher geholfen. Sein Organismus hat auf Sparschaltung umgestellt. Wie beim Winterschlaf der Tiere. Die Unterkühlung mit einer Körpertemperatur von weniger als 28 Grad Celsius hält das winzige Geschöpf am Leben.

Alle wollen Pauline

Der Kinderarzt klemmt die nicht unterbundene Nabelschnur ab. Das Kind bekommt Wärme und eine Traubenzuckerinfusion, der Kreislauf stabilisiert sich. Am folgenden Montag wird Kinderchefarzt Hans Kössel schon von einem fitten Frühchen schwärmen.

Pauline wird zum Schwarm adoptionswilliger Eltern in Brandenburg an der Havel und in ganz Deutschland. Alle wollen Pauline, die drei Monate nach ihrer vorzeitigen Entbindung gesund aus der Brandenburger Klinik entlassen werden kann.

Die Kleine bleibt ganz in der Nähe und wächst bei Adoptiveltern zu einem Schulkind und später einem Teenager heran. Sie möchte auch als Erwachsene anonym bleiben. Soweit bekannt, lernt sie ihre leibliche Mutter, deren Bild neben ihrem Kinderbett steht, irgendwann kennen.

Die Mutter kommt vor Gericht

Mehrere Monate nach Paulines Geburtstag ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft die damals 37 Jahre alte mehrfache Mutter des Findelkindes. Der Kassenzettel im Schuhkarton führte auf ihre Spur. Der Staatsanwalt bringt die Havelländerin daraufhin vor Gericht.

Die Richter erkennen eine verminderte Schuldfähigkeit, weil die überforderte Frau sich in einer Ausnahmesituation befunden hat. Sie muss nicht ins Gefängnis, denn die Strafe von einem Jahr und drei Monaten wird zur Bewährung verhängt.

Debatte verstummt

Auf die dramatischen Stunden zwischen Beetzseecenter und Klinikum Hochstraße folgt eine kurze Diskussion über das Für und Wider einer Babyklappe. Diese Debatte ist längst verstummt.

Babyklappen waren in Brandenburg an der Havel seither nie wieder ein Thema. Im ganzen Land Brandenburg gibt es nur einen einzigen solchen Notanker.

Eine zweite Pauline hat es in Brandenburg an der Havel nicht gegeben.

Von Jürgen Lauterbach