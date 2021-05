Frau im Gartenteich ertränkt: Lebenslang für Ehemann – Angeklagter will Urteil nicht hinnehmen

Potsdam/Glindow

Das Landgericht Potsdam hat Wolfgang L. (65) wegen des Mordes an seiner Ehefrau (40) zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Die Erste Große Strafkammer unter Vorsitz von Richter Theodor Horstkötter stellte zudem – wie von der Staatsanwaltschaft und der Nebenklage gefordert – die besondere Schwere der Schuld fest. Das bedeutet, dass Wolfgang L. nahezu keine Chancen hat, nach 15 Jahren auf Bewährung aus dem Gefängnis entlassen zu werden. Wolfgang L. kündigte noch im Gerichtssaal an, Revision zu beantragen. Dafür hat er eine Woche Zeit. Anschließend muss dem Gericht von einem Anwalt die Begründung vorgelegt werden. Erst dann wird entschieden, ob dem Antrag stattgegeben wird.

Der Angeklagte am Tag der Urteilsverkündung. Quelle: Nadine Fabian

Angeklagter wollte Opfer und Zeugen schlechtmachen

Der Prozess gegen Wolfgang L. forderte von allen Beteiligten besondere Geduld und Gefasstheit: Das lag zum einen an seiner mehrfach vorgetragenen Behauptung, in Notwehr gehandelt zu haben; zum anderen an seinem vehementen Versuchen, das Opfer und die Zeugen mit ungeheuerlichen und meist geschmacklosen Unterstellungen schlecht zu machen.

Der Schuldspruch in diesem aufwühlenden Verfahren kam nicht überraschend, denn Wolfgang L. hat vor Publikum getötet: Sechs Augenzeugen hatten in dem Verfahren berichtet, wie er seine Ehefrau mit dem Messer schwer verletzte und so lange unter Wasser drückte, bis sie keine Lebenszeichen mehr von sich gab. Unter den Augenzeugen sind auch die gemeinsamen Kinder des Paares. Die heute zwölfjährige Tochter und der 15-jährige Sohn waren im Prozess als Nebenkläger aufgetreten und hatten gegen den Vater, zu dem sie keinen Kontakt mehr haben, ausgesagt. Die Kinder leben heute mit ihrer Tante zusammen.

Sie wusste, dass die Trennung nicht leicht wird

Dorota L. hatte ihren Mann nach mehr als 20 Jahren Beziehung verlassen. Vertraute sagten, dass sie schon länger unglücklich gewesen sei und mit dem Gedanken gespielt habe, mit den Kindern zurück in ihr Heimatland Polen zu gehen und dort noch einmal neu anzufangen. Sie habe gewusst, dass die Trennung nicht leicht würde – Wolfgang L. gilt als despotisch und jähzornig. Ehemalige Partnerinnen berichteten vor Gericht von Beschimpfungen, Demütigungen und von tätlichen Übergriffen.

Auf der Flucht vor dem Ehemann

Eine neue Liebe bekräftigte Dorota L. in ihrem Vorhaben. Ostern 2020 teilte sie ihrem Mann mit, dass sie sich trennen wolle. Wolfgang L. schlug sie und forderte sie auf, den neuen Partner zu verlassen – er drohte, sie und die Kinder andernfalls zu töten. Dorota L. floh und schaltete die Polizei ein; ihre Anzeige nahm sie wenig später zurück, offenbar auf Druck ihres Mannes.

Den Kinder brachte er das Lieblingsessen mit

Am 21. April zog Dorota L. mit den Kindern aus der gemeinsamen Wohnung in Marquardt aus. Sie mietete eine Ferienwohnung in Glindow (Brandenburg), wo Wolfgang L. mehrmals ums Haus schlich und Fotos machte. Am 11. Mai 2020 kündigte er sich dort für den frühen Abend unter dem Vorwand an, er wolle ihr helfen, die Unterlagen für die Corona-Übergangshilfen auszufüllen. Den Kindern brachte er ihr Lieblingsessen mit.

Dem Sohn ins Gesicht geschossen

Nachdem er seine Frau in ein separates Zimmer gelotst hatte, eskalierte die Situation: Dorota L. flüchtete über die Terrasse, Wolfgang L. verfolgte sie, stürzte mit ihr in den Gartenteich, wo er sie zunächst mit dem Messer angriff und schwer verletzte. Dann drückte er die entkräftete Frau unter Wasser. Seinem Sohn, der der Mutter helfen wollte, schoss er mit einer Schreckschusswaffe ins Gesicht. Anderen Umstehenden lachte er ins Gesicht – triumphierend, wie diese Zeugen sagen.

Nach der Tat fuhr Wolfgang L. mit dem Auto davon und in einem Gewerbegebiet gegen eine Wand. Er habe sich umbringen wollen, sagt er vor Gericht. Der Gutachter, der seine Schuldfähigkeit prüfte, stuft ihn zumindest heute nicht als suizidal ein.

Das Urteil ist noch nicht rechtsgültig.

Von Nadine Fabian