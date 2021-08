Frank Schöbel im Interview: Diesen Hit singt er heute noch besonders gern

Brandenburg/H

Frank Schöbel ist einer der erfolgreichsten Schlagersänger mit weit mehr als 500 Titeln und 31 Alben. In der DDR war er zehn Mal Fernsehliebling, gewann diverse Kunstpreise. Auch im vereinigten Deutschland trat er weiter auf, legendär sind seine Weihnachtstourneen durch Ostdeutschland. Heute lebt er in Berlin-Mahlsdorf, hat zwar ein Mobiltelefon, aber kein Smartphone, weil er nur telefonieren will.

Am kommenden Freitag, 20. August tritt, er erstmals seit eineinhalb Jahren wieder auf – in Brandenburg an der Havel auf dem Marienberg. Im September ist er in Dresden zu sehen, im Oktober und November kommt er unter anderem nach Leipzig und an die Ostsee-Küste (Konzert-Termine im Überblick).

Wie oft in den vergangenen 53 Jahren haben Sie Ihren Film „Heißer Sommer“ gesehen?

Vor 53 Jahren sicher oft, als der Film geschnitten wurde. Danach vielleicht drei Mal im TV.

Chris Doerk und Frank Schöbel in dem Film „Heißer Sommer“ von 1968. Quelle: imago stock&people

Mit Verlaub, Sie geben mit 78 Jahren noch Konzerte. Was treibt Sie an – der Spruch „Wer rastet, der rostet“ oder die unverwüstliche Verbindung mit Ihren Fans?

Ja, die Verbindung mit den Fans und der Spaß an der Musik mit meiner Band. Außerdem habe ich eine neue CD gemacht, die am 19. September erscheint. Und da möchte man doch die Songs ans Publikum bringen.

„Endlich Sommer“ heißt Ihre neue Single, eigentlich ein perfektes Timing, jetzt wo ein mögliches Ende der Pandemie in Sicht ist. Was verbinden Sie mit dem Titel?

Ich habe ja Text und Musik gemacht und eigentlich nur das aufgeschrieben, was jedes Jahr vor unserer Haustür passiert. Junge und alte Menschen treibt es an den Kauler (Kaulsdorfer See in Berlin-Mahlsdorf) und da läuft in etwa das ab, was im Text steht.

Wenn alles gut geht, sehen wir Sie am 4. Dezember schon wieder – im Stahlpalast mit „Fröhliche Weihnachten in Familie“. Denken Sie, das wird klappen – indoor mit vielen Zuhörern?

Ich kann das nur hoffen. Man weiß nicht, wer dann an der Regierung ist und was die sich wieder einfallen lassen.

Wie waren die vergangenen Monate für Sie – haben Sie Autokino-Konzerte gegeben oder waren Sie viel auf Freilichtbühnen unterwegs? Vermissen Sie den ganz engen Kontakt zum Publikum?

Ich habe die traurige Zeit genutzt, um eine CD zu schreiben und zu produzieren, ein Weihnachtsbuch mit meinem Freund Peter Lorenz fertig zu stellen, was im September auf den Markt kommt, und schreibe aktuell an einem neuen Buch, welches im nächsten Jahr zu meinem 60. Bühnenjubiläum erscheinen soll. Am 20. August in Brandenburg ist nach eineinhalb Jahren wieder unser erstes Konzert. Und, na klar fehlt uns das Publikum.

Welches Ihrer zahllosen Lieder „geht“ immer, welches singen Sie heute noch besonders gern?

„Schreib es mir in den Sand“ singe ich sehr gerne. Jetzt gibt es eine neue Spaßversion auf meiner neuen CD „Treib es niemals im Sand“. Mal sehen, ob das Publikum nach der – oder auch in der – Pandemie noch genügend Humor hat. Ich bin der Meinung, nur so lässt sich das alles ertragen.

Von André Wirsing