Prerow

Wenn man ganz genau hinsieht, werde man ihn erkennen – das ließ Fiete Korn vor der Sendung des ZDF Magazin Royale am Freitag durchblicken. Und er behielt recht: In einem Musikvideo tanzten die Kinder des Chors „Lucky Kids“ in einer Winterlandschaft und sangen dabei einen Song über Oma als Corona-Leugnerin – eine Anspielung an den viel diskutierten Auftritt des WDR-Kinderchors. Im Hintergrund des Videos sahen aufmerksame Zuschauer Fiete Korn glühweintrinkend an einem Glühweinstand.

Aufgeregt war der Statist vor diesem kleinen Auftritt nicht. „Ich war ja nur ein kleiner Nebendarsteller, von daher war alles ganz normal für mich“, sagt er bescheiden. Das zweiwöchige Praktikum, das mit der vergangenen Sendung beendet ist, habe ihm großen Spaß gemacht. „Alle waren total nett, ich fühlte mich dort sehr gut aufgehoben“, sagt der 18-Jährige der Ostsee-Zeitung.

Keine Karriere beim Fernsehen

Klassische niedere Praktikantenjobs, wie Kaffee kochen, Papierkram sortieren oder das Telefon verwalten, musste er nicht. „Ich fand die Drehtage am besten“, erzählt er. „Ich fand es sehr erstaunlich, wie viel Arbeit hinter einem Beitrag steht – das bekommt man als Zuschauer gar nicht so mit.“

Zukünftig beim Fernsehen zu arbeiten – das ist für den Auszubildenden vorerst kein Thema. „Ich konzentriere mich jetzt voll und ganz auf meine Lehre“, sagt der angehende Tischler.“

Bundesweites Aufsehen durch Abi-Rede

Der Abiturient aus Prerow in Mecklenburg-Vorpommern ist in diesem Jahr mit seiner Abi-Rede bundesweit bekannt geworden. In dieser kritisierte er, wie die Schulleitung mit den Schülern umgehe. Er „bedankte“ sich für Schulverweise anderer Schüler und dafür, dass Schüler motiviert worden seien, ihre Mitschüler zu überwachen. Die Rede hatte ein Mitschüler gefilmt und über die sozialen Netzwerke verbreitet.

Das bekam auch Satiriker Jan Böhmermann mit, der von dem 18- Jährigen begeistert war und ihm prompt ein Praktikum bei seinem „ ZDF Magazin Royale“ anbot – Korn nahm an.

Der Schulträger nannte die Vorwürfe des Abiturienten „unberechtigt beziehungsweise aufgebauscht“. Der Direktor erstattete Anzeige gegen den 18-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft Stralsund stellte die Ermittlungen später ein.

Von Katharina Ahlers