Rostock

„Er fing an zu stöhnen – dann zog er mir den Schlüpfer aus.“ So erinnert sich Nicole (Name von der Redaktion geändert) an den Höhepunkt des Missbrauchs. Die heute 33-Jährige wurde Opfer sexualisierter Gewalt in der eigenen Familie: Ihr Cousin war der Täter.

Wie alt sie damals war, das weiß Nicole nicht mehr genau. Auch an viele andere Dinge kann sie sich nur noch vage erinnern. Das ist Teil des Selbstschutzes. Auf jeden Fall war sie noch keine zwölf Jahre alt, da ist sie sich sicher.

„Dann schob er mir die Zunge in den Hals“

Begonnen hatte alles mit einem Kuss. „Wir waren draußen, er hat heimlich geraucht, fragte, ob ich auch mal will. Ich sollte mich auf seinen Schoß setzen, dann schob er mir die Zunge in den Hals“, erzählt die Rostockerin. Sie habe sich unwohl gefühlt, irgendwie genötigt, aber sie habe mitgemacht. Das sei alles ganz normal, habe er ihr erzählt. Alle Mädchen würden das machen, es sich auch im Unterricht „selbst besorgen“. Immer wieder kam es zu solchen Situationen, wenn sie und ihr Cousin gemeinsam bei ihrer Oma waren.

Reden hilft, doch keiner wollte zuhören

Auf dem Dachboden, auf dem sie oft spielten, ging er weiter: „Ich musste ihm einen blasen“, sagt Nicole. Ob er sie auch vergewaltigte? Sie glaubt ja. Und sie glaubt auch, dass ihr kleiner Cousin und ihr Bruder davon mitbekommen haben. Dabei bleibt sie ganz nüchtern. „Ich erzähle mittlerweile davon, als ob es mich nicht selbst betrifft. Das klappt mal besser, mal schlechter. Aber darüber reden hilft.“

Denn das konnte sie lange nicht – weil ihr niemand zuhörte. „Ich wollte mit meiner Mutter damals darüber sprechen. Doch alles, was sie sagte, war: Erzähl das bloß nicht deinem Vater, er bringt ihn um.“ Damit war das Thema erledigt. Sie hatte nie ein gutes Verhältnis zu ihrer Mutter. Und das ist bis heute so geblieben. „Sie will nichts davon wissen.“

Stöhnen ist zum Trigger geworden

Dann kam der Abend, an dem sie bei ihrer Oma übernachteten. Nicole sollte sich das Bett mit ihrem Cousin teilen. Wie alt der eigentlich war? „Auch das kann ich nicht sagen. Ich glaube, er ist vier bis sechs Jahre älter als ich.“ Aus welchen Gründen auch immer kann sie sich nicht daran erinnern, ihn ab ihrer Jugend noch einmal gesehen zu haben.

„Dieses Stöhnen“, sagt sie und muss dann doch einmal kurz durchatmen. Es habe sich eingeprägt, bis heute könne sie niemanden stöhnen hören. „Das ist wie ein Trigger.“ Doch sie habe sich auch dabei damals nicht gewehrt. „Ich bin ein ’Freezer’, wie ich später bei der Beratungsstelle gelernt habe“, erzählt Nicole. Menschen reagieren ganz verschieden in solchen Situationen. Sie sei der Typ, der erstarrt. „Ich würde mich immer wehrlos vergewaltigen lassen.“

Körperliche Nähe ekelte sie an

Lange Zeit führte sie ein normales Leben – normal für sie. „Ich hab mich verliebt, wie jeder Teenager. Nur körperliche Nähe wollte ich nicht, nicht einmal küssen. Dabei habe ich Ekel empfunden“, sagt die Rostockerin. Verliebt sein allein reichte ihr aus. Irgendwann habe sie ausprobiert, sich selbst zu befriedigen. Aber auch das sei nicht schön gewesen, sie habe nichts gespürt. Woran das alles lag, konnte sie allerdings nicht ausmachen.

Mit 18 hatte sie schließlich ihr „erstes Mal“. Erinnern kann sie sich daran nicht. Dann lernte sie ihren heutigen Mann kennen. 2010 kamen sie zusammen. „Er ist mein erster fester Partner und das wird er auch immer bleiben. Ich könnte nicht noch einmal so eine Partnerschaft eingehen“, gibt sie zu. Und das Sexualleben? „Das lief gut. Bis zu meiner Schwangerschaft“, sagt Nicole und kommt ins Stocken.

Die Tat begreifen, fällt schwer

Das war der Beginn ihres eigentlichen Leidensweges. Plötzlich brachen Erinnerungen hervor, Gefühle, die sie gar nicht mehr kannte. Sie wurde depressiv, suchte sich Hilfe, fand sie unter anderem bei der Rostocker Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt des Vereins „Stark machen“. „Erst da begriff ich nach und nach, was ich erlebt hatte.“ Dennoch spielt sie den sexuellen Missbrauch während des Gesprächs immer wieder runter: „Ich wurde ja nicht richtig vergewaltigt.“ Und sie gibt sich selbst die Schuld. Sie hätte ja nein sagen können.

Dieses Verhalten sei absolut typisch, wie Sabrina Drews, Fachberaterin von „Stark machen“, betont. „Die Täter gehen sehr perfide vor, reden Schuldgefühle ein.“ Auch dass die Erlebnisse lange verdrängt werden und erst im Erwachsenenalter hervorbrechen, sei gängig. „Ein großer Teil der Erwachsenen, die zu uns kommen und Hilfe suchen, haben Missbrauch in ihrer Kindheit oder Jugend erlebt,“ sagt Drews. Oft braucht es nur einen kleinen Auslöser, eine Veränderung im Leben, und die Schublade, die die Opfer vor Langem geschlossen haben, breche auf.

Ein giftiger Stachel, der kaum zu entfernen ist

Bei Nicole war der Auslöser die Schwangerschaft – und eine Jugendweihe, zu der auch ihr Cousin kommen sollte. Sie ging nicht hin. Seitdem hat sie zahlreiche Therapien, Beratungsgespräche und eine Kur hinter sich. Ihr Sohn ist heute fünf. Sex erträgt sie, weil es dazugehört, Gerüche und der Name ihres Cousins, der weit verbreitet ist, sind neben dem Stöhnen Trigger, die sie in die damalige Situation zurückwerfen.

Ihre Mutter kann sie im wahrsten Sinne des Wortes nicht riechen. „Gesagt habe ich ihr das nie, aber ich gebe ihr die Schuld, weil sie nie für mich da war“, sagt Nicole und ihre Wut ist dabei spürbar. Gut geht es ihr noch lange nicht wieder. Ob das überhaupt jemals der Fall sein wird, weiß Nicole nicht. „Das Erlebte ist wie ein giftiger Stachel, der kaum zu entfernen ist“, sagt Fachberaterin Drews. Und Nicole ist sich sicher: „Selbst lieben werde ich mich nie.“

Von Maria Baumgärtel/RND