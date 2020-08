Rostock

Er sagt Papa. Und er sagt Mama. Die leiblichen Kinder von Birgit und Oliver Hakenberg aus Rostock haben Usman als Bruder akzeptiert. Nun ist er es auch offiziell. Die Familie aus dem Rostocker Ortsteil Biestow hat den heute 20-Jährigen aus dem Dorf Hesar-e-Shahi in der afghanischen Provinz Nangarhar 2018 adoptiert.

2014 ist er vor den Taliban, die schon seinen Bruder entführt und ermordet hatten, aus Afghanistan geflüchtet. Als 14-Jähriger kommt er nach Rostock und in die Familie Hakenberg. Jetzt hat Usman einen deutschen Pass, die mittlere Reife geschafft und absolviert eine Ausbildung zum Rettungssanitäter.

Genau fünf Jahre ist es nun her, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) auf der Höhe der Flüchtlingskrise ihren berühmten Satz sagte: „Wir schaffen das“. Die Geschichte von Usman ist eine von einem Menschen, der es tatsächlich geschafft hat in Deutschland – sie hätte aber auch ganz anders ausgehen können.

Usman (20) aus Afghanistan lernt für seine Prüfungen. Er will Polizist in Deutschland werden. Quelle: Dietmar Lilienthal

Als Steppke über Pakistan , Iran , Türkei und Balkan-Route auf der Flucht

Denn allein dass Usman seine Flucht überlebt hat, ist wie ein Sechser im Lotto. Als Steppke über die Berge Pakistans, durch den Iran, die Türkei und die Balkan-Route Bulgarien, Serbien, Slowenien, Österreich nach Passau – allein, in Gruppen mit anderen Jugendlichen, in der Hand skrupelloser Schlepper.

Der junge Afghane ist während seiner Flucht mehrfach näher am Tod als am Ziel. Und nun: auch eine Geschichte gelungener Integration und vorbildlichen Bürgerengagements.

Taliban ermorden seinen Bruder und wollen auch Usman töten

Am 7. Oktober 2010 wird Usmans Familie von Taliban überfallen. Sein Vater ist Lehrer an einer Mädchenschule und arbeitet ebenso wie sein Sohn Faridullah (1987-2015) für das Bildungsministerium. Die Taliban entführen Usmans Bruder – später, als der schon in Deutschland lebt, erfährt er, dass Faridullah ermordet wurde. Weil Usmans Vater die Taliban angezeigt hat, drohen sie, auch den damals 13-jährigen Usman zu ermorden. Die Familie beschließt, ihren jüngsten Sohn auf die Reise Richtung Europa zu schicken. Eine Odyssee beginnt. Ihre Beschreibung hier beruht auf den Erinnerungen von Usman, nachprüfen lassen sie sich nicht.

Mit dem Moped fährt ihn sein Onkel nach Kabul. 2014 geht es über Jalabad nach Peschawar, Karatchi und Belutschistan in Pakistan. In Transportern im Schutz der Nacht ohne Licht mit 120 Sachen auf Bergpisten unterwegs, verlässt er Pakistan.

17 von 20 jungen Flüchtlingen werden erschossen

Den Iran durchquert er in einer Gruppe von 20 jungen Leuten. 17 werden von Grenzern erschossen. Usman ist einer von drei Überlebenden. In Teheran wird er von Schleusern festgesetzt, bis der Vater frisches Geld geschickt hat. Ihm wird klar: Flüchtlinge sind ein Riesengeschäft mit dem Leben junger Menschen.

Auf dem Weg durch die Berge Irans und der Türkei geht es an Leichen vorbei: Frauen, Kinder, alle, die es nicht geschafft haben. „Da liegen hunderte Tote herum. Wer sich verletzt oder nicht mehr kann, stirbt. Da kümmert sich niemand drum“, sagt Usman. In Istanbul lebt er in einem Park. Tage ohne Nahrung und Wasser. Als er völlig dehydriert das Bewusstsein verliert, taucht ein Samariter auf, trägt den Jugendlichen ins Krankenhaus, bezahlt alle Kosten und verschwindet auf Nimmerwiedersehen. Die Geschichte vom heiligen Nikolaus von Myra spielte vor fast 2000 Jahren 700 Kilometer entfernt. Geschichte kann sich wiederholen.

Professor Hakenberg als junger Arzt in Afghanistan im Einsatz

Im Juni 2015 landet Usman in Passau und kommt in den Norden. „ Hamburg war die einzige Stadt in Deutschland, die ich kannte. Ich wollte gern in eine Stadt, da ich immer auf dem Dorf gelebt habe.“ Usman spricht leise, aber in einem sehr gut gesetzten Deutsch.

Als er nach Rostock kommt – erst in die Unterkunft Satower Straße und später in den Kinder- und Jugendnotdienst der Hansestadt in Toitenwinkel –, absolviert Familie Hakenberg bei der Caritas einen Kurs zur Aufnahme eines Pflegekindes. Die Erzieherin und Religionslehrerin und der Chefarzt der Urologischen Klinik und Poliklinik der Uni Rostock sind vor 13 Jahren von Dresden aus an die Warnow gezogen. „Uns war klar, dass wir hier bleiben, also wollten wir uns engagieren – in der Kirchgemeinde. Und bei der Flüchtlingshilfe.“ Studiert hatte Hakenberg, der aus Osnabrück stammt, in Kiel und Australien. Seine Frau stammt aus Stuttgart. Als junger Arzt war er für die Afghanistan-Nothilfe im Osten des Landes im Einsatz.

„Wir hatten auch sehr viel Glück mit Usman!“

Bei ihrem Engagement hatten Hakenbergs eher an ein kleines Mädchen gedacht. Dann kam ein Halbwüchsiger. Für beide Seiten eine Herausforderung und ein Glücksfall. „Es ist nicht so, dass nur Usman Glück mit uns hatte, wir hatten auch Glück mit ihm. Er hat uns viel gegeben und unsere leiblichen Kinder haben einen wundervollen Bruder bekommen“, sagt Birgit Hakenberg auf der Terrasse ihres Hauses. Ein künstlicher Bachlauf plätschert in einem Brunnen vor sich hin – Meditationshilfe? Urologenhumor? Wie man’s nimmt. Collie Felix schläft im Gras, zwei Hauskatzen streifen um ihn herum, Nachbars Katze kommt zu Besuch geschlichen, auf dem Tisch unter der Markise steht Kuchen: Apfel, Kirsche, Pflaume.

Die großen Kinder sind aus dem Haus. Kim Patrick (21) studiert in Groningen Psychologie. Anne (19) hat gerade ihr Abi gemacht. Corona-Abi. Jetzt sei die ganze Klasse in Prerow zelten. Wetter sei da egal. Usman Sahil-Hakenberg zeigt seinen deutschen Pass. Er ist in den Bergen Afghanistans gestartet. Hat alles verloren. Seinen Bruder, seinen Vater, der 2016 an einer Hirnblutung starb, seine Mutter, die 2017 den Folgen einer Asthmaerkrankung erlag.

Er selbst stand während der Flucht mehrfach an der Schwelle zum Tod. Und nun heile Welt einer deutschen Arztfamilie. Humanistische Bildung, familiäre Geborgenheit, in seiner Freizeit möchte Usman in Rostock den afghanischen Nationalsport Cricket etablieren. Zurzeit büffelt er für den Führerschein und die Ausbildung zum Rettungsassistenten.

„Ich möchte eine Schule, ein Krankenhaus und eine Moschee in meiner Heimat bauen.“

Doch als Vorbild für andere Flüchtlinge will die Familie das nicht verstanden wissen. „Wir haben Usman adoptiert, weil er zu unserer Familie gehört. Wir haben nicht die Intention, dass Menschen auf diesem Wege versuchen sollten, an einen deutschen Pass zu kommen. Aber ich glaube, dass der Weg über Pflegefamilien eine gute Alternative ist zur Unterbringung in betreuten Wohngruppen – ein Weg, über den das Land mal nachdenken sollte.“ Denn Usman sei der einzige Flüchtling in MV, der in einer Pflegefamilie untergekommen ist, meint Birgit Hakenberg.

Für Usman ist die Familie in Biestow sein Zuhause. Sein Traum ist es, Polizist zu werden. Für die Prüfung im März 2021 büffelt er täglich. „Ich muss mein Deutsch verbessern“, sagt er leise. „Beim ersten Mal habe ich die Sportprüfung bestanden, bin aber im Diktat durchgefallen.“ Sein langfristiger Traum aber führt in die Berge seines Heimatlandes: „Irgendwann, wenn in Afghanistan wieder Frieden herrscht, möchte ich zurück und in meinem Heimatdorf eine Schule, ein Krankenhaus und eine Moschee bauen.“

Von Michael Meyer