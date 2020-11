Potsdam

Die Ermittlungsverfahren gegen den Verschwörungsprediger und Vegan-Koch Attila Hildmann wegen Volksverhetzung und anderer Delikte werden künftig zentral in Berlin geführt und nicht mehr parallel im brandenburgischen Cottbus. Einen entsprechenden Bericht von „Süddeutscher Zeitung“, WDR und NDR hat der Generalstaatsanwalt des Landes Brandenburg, Andreas Behm, bestätigt. Bereits im September hätten die obersten Strafverfolger beider Länder eine Bündelung der Verfahren gegen den Kochbuchautor beschlossen. Dies sei im Gespräch zwischen ihm und seiner Berliner Kollegin Margarete Koppers besprochen worden, sagte Behm.

„Kollegial und einvernehmlich“

Behm trat damit Mutmaßungen entgegen, die Cottbuser hätten den Fall jetzt abgeben müssen, weil sie keine Anklage gegen den rechtsextremistisch und teils antisemitisch auftretenden Koch-Promi hinbekommen hätten. Die Zusammenlegung der Verfahren sei „kollegial und einvernehmlich“ erfolgt, sagte Behm. Es sei einfach sinnvoll, Ermittlungen, bei denen es „vielerlei Überschneidungen“ gebe, nicht parallel und getrennt von einander zu führen.

Am 23. Oktober sind laut Behm drei Bände Akten, 33 Fallakten, 21 Sonderbände und eine Beiakte an die Staatsanwaltschaft in Berlin geschickt worden. Darunter ist unter anderem der Fall einer sadistischen und homophoben Hinrichtungsphantasie Hildmanns in Richtung des Grünen-Politikers Volker Beck (Todesstrafe durch „Eiertreten“). Der 39-Jährige Hildmann hatte sie im Netz getätigt, wo er sich vor allem des Social-Media-Kanals Telegram bedient. Die Cottbuser Staatsanwälte sind in Brandenburg für Cyberkriminalität zuständig und ermittelten nach Wohnortprinzip, weil Hildmann in Wandlitz ( Barnim) lebt.

Hildmann ist bei seiner politischen Agitation allerdings vor allem in Berlin tätig, so etwa am Mittwoch als Teilnehmer der Corona-Leugner-Demonstration am Brandenburger Tor. Er verbreitet Phantasien wie jene, die Bundesregierung plane einen Massenmord an der eigenen Bevölkerung.

Polizei zog Handys von Hildmann ein

Das Brandenburger Landeskriminalamt hatte für Schlagzeilen gesorgt, als es am Dienstag, also dem Vortag der Berliner Demonstration gegen die Änderung des Infektionsschutzgesetzes Hildmanns komplette Handysammlung, Computer und Festplatten in der Wandlitzer Wohnung beschlagnahmte. Daraufhin blieb der Provokateur am Demonstrationstag auffällig still auf seinen Internet-Kanälen. Bei dem Zugriff hatte das LKA nach Polizeirecht gehandelt, also zur Abwehr einer unmittelbar bevorstehenden Tat - indem sie dem Koch die Kommunikationsmittel entzog. Auswerten darf die Polizei die Handys und Rechner allerdings nicht. Denn das wären dann strafrechtliche Ermittlungen. Und dazu hatte das Amtsgericht Bernau der Polizei keine Genehmigung erteilt.

Nach Informationen der Märkischen Allgemeinen Zeitung hatten die Cottbuser Ermittler diese Intervention nach Polizeirecht für schwierig gehalten und nicht mitgetragen. Der Zeitpunkt der Durchsuchung, so argumentierten die Cottbuser, sei problematisch, weil ja zeitgleich Strafverfahren liefen und es durch das Einreiten der Staatsschützer zu Komplikationen kommen könnte.

Die Berliner Generalstaatsanwältin Koppers kündigt an, sie wolle „schnellstmöglich einen Antrag auf Anschlussbeschlagnahme und Durchsuchung der Geräte an den Ermittlungsrichter oder die Ermittlungsrichterin stellen.“ Nach Einscshätzung der „ Süddeutschen Zeitung“ könnte das Verfahren ein Fall für die kürzlich gegründete Zentralstelle Hasskriminalität in Berlin werden.

Von Ulrich Wangemann