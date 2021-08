Dresden/Leipzig

Mit den FFP2-Masken wollte der Freistaat Einrichtungen wie Krankenhäuser, Gesundheitsämter, Brandschutz- und Rettungsdienste sowie die Polizei beliefern. Doch Millionen davon sind unbrauchbar: Das sächsische Innenministerium gerät nach einer Großbestellung von Corona-Schutzmasken massiv unter Druck. Der Gesamtwert der nicht nutzbaren Masken wird mit 15,7 Millionen Euro beziffert.

Rund 41 Millionen Schutzmasken hatte das Innenministerium bis Juni angeschafft – von denen mehr als 6,5 Millionen unbrauchbar sind. Das räumte das Ministerium nun auf Anfrage der Linken im Landtag ein. „Wir haben die Mängel durch Warn-Mitteilungen des Bundes, Erkenntnisse aus anderen Bundesländern und landesinternen Qualitätsprüfungen festgestellt“, erklärte ein Sprecher des Ministeriums auf LVZ-Anfrage. Sämtliche Masken – auch die fehlerfreien – würden aus China stammen. Worin genau die Mängel bestehen, teilte das Ministerium nicht mit.

Lieferchargen können nicht zugeordnet werden

Mit der Maskenbeschaffung hatte das Innenministerium das sächsische Polizeiverwaltungsamt beauftragt. Diese Behörde habe dann „bekannte Anbieter im Rahmen der erleichterten Vergabebedingungen in Zusammenhang mit der Bewältigung der Covid-19-Situation angefragt und um Abgebe eines Angebotes gebeten“, teilte das Innenministerium den Linken mit. Das Polizeiverwaltungsamt habe aber keine Maskenhersteller, sondern ausschließlich Vertriebsfirmen angefragt, heißt es weiter.

Insgesamt hätten 35 Firmen den Zuschlag für die Lieferung von 88 Millionen KN95- und FFP2-Masken erhalten. Alle seien bereits bezahlt. Da gegenwärtig Rechtsstreitigkeiten mit Lieferanten anhängig seien, verbleibe die fehlerhafte Ware bis zu deren Abschluss „im Sperrbestand“.

Für Entsetzen sorgt unter Abgeordneten, dass das sächsische Innenministerium jetzt offenbar nicht in der Lage ist, die Lieferchargen der unbrauchbaren Masken zu benennen – eine Voraussetzung dafür, dass die Lieferverträge rückabgewickelt werden können. „Die Frage nach Lieferchargen bzw. entsprechenden LOT-Nummern kann nicht beantwortet werden“, heißt es in der von Innenminister Roland Wöller (CDU) unterzeichneten Antwort an die Linken. „Im vom Polizeiverwaltungsamt genutzten Warenwirtschaftssystem existiert für diese Artikel keine Chargenverwaltung.“ Auf LVZ-Anfrage erklärte die Behörde am Mittwoch, der Vorgang befinde sich „in der internen Aufarbeitung“.

Vorwurf: FFP2-Masken wurden überteuert eingekauft

„Das Innenministerium weiß nicht, woher Millionen unbrauchbarer Masken stammen, weil das Polizeiverwaltungsamt in seinem Warenwirtschaftssystem keine Daten über Maskenlieferchargen erfasst“, kommentiert dies die Landtagsabgeordnete Marika Tändler-Walenta (Linke), die die Anfrage gestellt hatte. „Das ist unglaublich.“

FFP2-Masken sind im Handel schon für 65 Cent erhältlich. Das Innenministerium kaufte sie zum Stückpreis von 2,37 Euro ein. Quelle: dpa

Die Abgeordnete wirft dem Ministerium auch vor, die unbrauchbaren Masken überteuert eingekauft zu haben. „Masken nach FFP2- beziehungsweise KN95-Standard gibt es bereits zum Preis von 0,65 Euro pro Stück im freien Handel“, sagt sie. „Der Freistaat hat diese für einen durchschnittlichen Preis von 2,37 Euro pro Stück eingekauft. Das politische Versagen des Innenministers kann kaum noch übertroffen werden.“

Steuerzahlerbund ist fassungslos

Auch beim Bund der Steuerzahler Sachsen ist man fassungslos. „Aus unserer Sicht ist es ein Skandal, wenn ein Staatsministerium unkoordiniert so einen Schaden produziert“, sagt dort Präsident Thomas Meyer. Besonders kritisch sei, dass das Polizeiverwaltungsamt für den Einkauf der medizinischen Masken ausgewählt wurde, „ohne offenbar die Voraussetzungen für so ein Projekt zu haben“.

Diese Behörde habe offenbar auch nicht ausreichend genug die Eignung der beauftragten Firmen geprüft, sonst wären nicht unbrauchbare Masken geliefert worden. „Hier ist ganz viel schiefgegangen“, sagt Präsident Meyer. „Das Polizeiverwaltungsamt war offensichtlich überfordert.“

Untersuchungsausschuss gefordert

Auf Unverständnis stößt bei Meyer auch, dass das Innenministerium kein Wort über die Rückabwicklung der Verträge verliert. „Es muss doch Lieferverträge geben“, meint er. Wenn diese Verträge jetzt nicht rückabgewickelt würden, könnte der Freistaat auch Fehler bei der Aufforderung zur Angebotsabgabe gemacht haben.

Bereits in der Vergangenheit sei ein eklatantes Fehlen von Aufgaben- und Prozessbeschreibungen in Ministerien des Freistaates festgestellt worden. „Wenn solche Beschreibungen fehlen, kann es zu einem Organisationsversagen wie diesem kommen“, meint Meyer. „Hier gibt es großen Handlungsbedarf. Vielleicht sogar für einen Untersuchungsausschuss. Auf jeden Fall sollte diese Angelegenheit nicht mit einer Antwort auf eine Anfrage abgetan sein. 15 Millionen Euro Steuergeld sind kein Pappenstiel.“

Von Andreas Tappert