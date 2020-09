Leipzig

So könnte es gewesen sein: Ich sitze an einem dieser Spätsommertage mit Gert Postel (62) in dessen Heimatstadt Tübingen in einem Freisitz, schlürfe Kaffee, während mein Gegenüber Pfeife schmaucht und aus seinem Leben erzählt. Gert Wer? Die Älteren kennen noch den Namen, den Wikipedia zuallererst mit dem Attribut „Hochstapler“ versieht.

Postel, der Papst Johannes Paul II. begegnete, in die Barschel-Affäre verstrickt gewesen sein soll und mindestens sechs Anstellungen als Psychiater hatte. Der schließlich in Leipzig zu vier Jahren Gefängnis verurteilt, aber schon nach knapp zwei Jahren entlassen wurde, ein Buch über sein verrücktes Leben schrieb und durch Talkshows tingelte. Postel, der gelernte Briefträger, hat beinahe 20 Jahre lang die Republik und vor allem ihre Chefärzte genarrt. Zuletzt als Oberarzt im Maßregelvollzug im Fachkrankenhaus für Psychiatrie in Zschadraß (Kreis Leipzig).

Rückkehr an die alte „Wirkungsstätte“

So also könnte die Begegnung mit Postel gewesen sein. Aber auch das wäre eine Lüge. Postel hat es vielmehr selbst zurück nach Sachsen gezogen. Er hat seine Ferien im Sommer hier verbracht (auf Schloss Podelwitz und im Kloster Nimbschen), um seine „alte Wirkungsstätte“ zu besuchen. Mehr noch: Er hat sich danach selbst bei der Presse gemeldet. Erst in der Lokalredaktion vor Ort und dann – standesgemäß – beim Chefredakteur in Leipzig. Ob denn Interesse an einer interessanten Geschichte bestehe?

Kein Fake: Johannes Paul II. und Katholik Postel. Quelle: privat

Wer immer sich auf Postel einlässt, muss Zeitsprünge mit ihm machen, staunen, aber auch zweifeln. Über 20 Jahre danach hat Postel nun also „Kollegen von früher“ getroffen – Ärzte, Krankenschwestern. Gerührt sei er gewesen über die Freundlichkeit und die Offenheit, die ihm entgegengebracht wurde. In Colditz hätten ihn die Leute im Café erkannt. „Dann aber war ich in der Klinik und entsetzt, weil die historisch wertvollen Gebäude überwiegend leer stehen und verfallen.“ Das sei eine traurige Erfahrung gewesen, sagt Postel, der diesen Zustand als „verantwortungslos“ bezeichnet.

„Ja, ich bin enttäuscht!“

Stattdessen habe sich „ein Architekt mit einem fürchterlich futuristischen Gebäude verewigt“. Es verschandele die Landschaft und sehe aus wie ein Raumschiff, kritisiert Postel, der seine Stelle als Oberarzt dort 1995 antrat und bis Juli 1997 innehatte. Bis er mehr zufällig durch die Eltern einer Ärztin aufflog.

Der Fall Gert Postel Der gelernte Gerd Postel erschreckte die Bundesrepublik zwischen 1980 und 1999 als Arzt mit gefälschten Papieren. Er wurde 1958 in Bremen geboren als Kind eines Mechanikers und einer Schneiderin. Bereits als Jugendlicher narrte er den „Weser-Kurier“ mit gefälschten Nachrichten. Nach Abschluss der mittleren Reife schloss er 1976 eine Ausbildung als Postbote bei der Deutschen Bundespost ab. Der Tod der Mutter 1979 warf ihn aus der Bahn. Postel fälschte sich ein Abiturzeugnis, was bald aufflog. Später mietete er unter falschem Namen als Zahnarzt in Bremen eine Wohnung. In Oldenburg am Fachkrankenhaus für Psychotherapie bewarb er sich mit falscher Approbationsurkunde. Er besuchte Vorlesungen an der Uni Bremen, las medizinische Fachbücher. Eine Arbeit im Reha-Zentrum Bremen flog auf, weil ihn eine frühere Richterin wiedererkannte. 1982 bewarb sich Postel als Dr. Klaus Höfer bei der Bundeswehr und ein Jahr später als Dr. med. Dr. phil. Clemens Bartholdy in Flensburg als Vize-Amtsarzt. Unter ihm sanken die psychiatrischen Unterbringungen von 95 auf 10 Prozent. Als auch das aufflog, erhielt eine eine Bewährungsstrafe. 1991 soll ihn nach Einschreibung für ein Studium der katholischen Theologie in Münster Papst Johannes Paul II. in Rom in Privataudienz empfangen haben. Im Zuge der Barschel-Affäre geriet Postel ins Visier der Behörden, weil er mit einem involvierten Journalisten befreundet gewesen sein soll. Die Hintergründe sind noch immer unklar. 1995 trat er die Stelle in Zschadraß an, 1997 flog er auf, wobei ihn eine Leipziger Staatsanwältin, mit der er liiert war, gewarnt haben soll, so dass er untertauchen konnte. In Stuttgart, wo ihn wiederum eine Richterin deckte, wurde er schließlich verhaftet und 1999 vom Landgericht Leipzig verurteilt. Nach seiner Entlassung schrieb er ein Buch und tingelte durch TV-Shows. Filmproduktionen und TV-Sendungen widmeten sich seiner Karriere. Heute gilt Postel als Befürworter der Antipsychiatriebewegung. (mit Wikipedia)

„Ich habe den Eindruck, dass dort Schickimicki-Psychiatrie betrieben wird und nicht mehr klassische Psychiatrie – so wie wir es gemacht haben“, sagt Postel allen Ernstes. Ist er frustriert? „Ja, ich bin enttäuscht!“, ruft er. Im Park sei er auf die Ehefrau des einstigen Chefarztes gestoßen, der die Klinik zu DDR-Zeiten leitete. Sie habe gesagt, ihr Mann hätte ihn in fünf Minuten durchschaut, wenn er die Klinik damals noch geleitet hätte. Diese Begegnung hat Postel unangenehm berührt.

„Wenn Sie jeden Tag eine Rolle spielen, sind Sie es irgendwann“

„Ich selbst aber habe rückblickend Zschadraß unglaublich viel zu verdanken“, schwärmt der nahe Bremen Geborene. „Ich wäre nicht der, der ich heute bin“, sagt er. „Wenn Sie jeden Tag eine Rolle spielen und ausfüllen müssen, dann sind Sie es irgendwann“. Hier sei er im weißen Kittel gewandelt – als Vertreter seines damaligen Chefs. „Das war der eigentliche Skandal, dass der nicht in der Lage war, einen Oberarzt von einem Postel zu unterscheiden“, urteilt er rückblickend. Schließlich habe er jeden Tag mit ihm über die Patienten diskutiert.

Doch muss Postel wohl auch in die Champions League der Hochstapler eingeordnet werden. Mit einer gespielten und unterkühlten Sachlichkeit, dem dozierenden Ton, aber vermutlich auch mit einem IQ, der weit über den Anforderungen eines Postboten liegt. Der einstige Vorsitzende Richter am Bundesgerichtshof, Armin Nack, lobte Postel 2012 lange nach dessen Enttarnung bei einem Vortrag an der Uni Passau. Postels Arbeit als psychiatrischer Gutachter in einem Fall sei die beste gewesen, besser als die zweier „Kollegen“. Der Gelobte sagt, das sei der Ritterschlag gewesen.

Traumatische Kindheitserlebnisse

Warum er überhaupt in Zschadraß war? „Man kann über Motive nur sprechen, soweit einem das bewusst ist“, kontert er, kurzzeitig wieder in die Rolle des Psychiaters fallend. Eines zumindest ist klar: Seine Mutter hatte sich 1979 selbst getötet – aufgrund psychiatrischer Fehlbehandlung. „Das war ein Schock – so etwas kann kein Mensch verarbeiten“, kommentiert er das heute. Irgendwann sei er dann der Meinung gewesen, sich öffentlich über Psychiatrie lustig machen zu müssen, „weil das letztendlich jede dressierte Ziege kann“.

Gert Postel heute. Quelle: privat

Aber es sei ihm damals dennoch nicht gut gegangen. „Ich hatte keinerlei Bindung, so wie ein Ufo im Weltall. Ich hatte keinerlei Verantwortung. Hätte ich auch nur einen Hund gehabt, ich hätte das nicht getan.“ So aber nahm das Schicksal seinen Lauf. Die Anzeige mit der Suche nach einem leitenden Oberarzt führte dazu, dass er sich mit vielen anderen für Zschadraß bewarb. Acht kamen schließlich in die engere Wahl.

„Lügensucht im Dienste der Selbsterhöhung“

Die hätten vor der Kommission des Ministeriums – bestehend aus acht Fachärzten und einem Professor – einen Vortrag halten müssen. Postel entschied sich für „Pseudologia phantastica – die Lügensucht im Dienste der Selbsterhöhung am literarischen Beispiel des Hochstaplers Felix Krull“. Er macht eine Pause, dann muss er selbst losprusten. „Das war großartig. Das war ein so abseitiges Thema – dazu hat wahrscheinlich noch nie jemand etwas gesagt.“ Das Paradoxe daran: Alle fanden es hochinteressant.

Dann fragte ihn der Professor: „Worüber haben Sie denn promoviert?“ Da habe er mit einer sinnlose Aneinanderreihung von Fachausdrücken geantwortet: „Über kognitiv induzierte Verzerrungen in der stereotypen Urteilsbildung. Mit summa cum laude.“ Darauf habe der Professor geantwortet: „Das ist ja sehr interessant. Sie werden sich bestimmt bei uns wohlfühlen.“ Da habe er, Postel gedacht: Junge, Junge, dass der es nicht merkt. Und ihm sei jede Achtung vor dem Berufsstand abhanden gekommen.

„Das ist ein Kollateralschaden“

Für die Staatsanwaltschaft in Leipzig schrieb er Gutachten. In Zschadraß behandelte er Patienten mit schweren psychischen Problemen und verordnete auch Medikamente. In einem späteren Gutachten für ihn selbst wird Postel deshalb bescheinigt, er sei stark Ich-bezogen, ihm fehle die Fähigkeit zur Selbstkritik.

Wie er heute zu den risikoreichen Behandlungen stehe? „Ja, der Vorwurf ist berechtigt“, gibt Postel zurück, als wenn er das einstige Gutachten noch Lügen strafen wolle. „Es ist auch das Einzige daran, was mich manchmal zerknirscht.“ Bewusst Schaden habe er nicht angerichtet, wohl aber Vertrauen missbraucht. „Was soll ich sagen? Es stimmt“, sagt er. „Das ist ein Kollateralschaden, der entstanden ist und den ich in Kauf genommen habe.“ Da gebe es nichts schön zu reden. „Aber unterm Strich bereue ich nichts.“

Es sei in jeden Fall das Ende einer Geschichte gewesen, aus der man lernen könne, wenn man es denn wolle. „Man muss ja mal sehen: Ich bin Hauptschüler und habe Postbote gelernt. Und dann war ich Leitender Oberarzt und stellvertretender Klinikdirektor und sogar Weiterbildungsbeauftragter der Sächsischen Landesärztekammer. Das ist doch eigentlich unglaublich.“ Er habe bewiesen, dass Psychiatrie ein wenig mit Astrologie zu tun habe. In einem Gutachten sei es möglich, gleichzeitig eine Diagnose und ihr Gegenteil und das Gegenteil vom Gegenteil zu begründen.

„Bipolare Depression dritten Grades“

„Ich habe bei den wöchentlichen Weiterbildungen Krankheitsbegriffe eingeführt, die es gar nicht gab – beispielsweise die bipolare Depression dritten Grades. Kein Mensch hat gefragt!“ Einmal habe er zu einem Psychiater gesagt, er, Postel könne einen Patienten nicht diagnostizieren, weil der partout nicht spreche. Da habe der Kollege geantwortet: „Dann schreiben wir eben symptom-schwache autistische Symbiose“.

Wer damals einmal in die Psychiatrie gekommen sei, sei verloren gewesen. „Ich hätte jeden einweisen können.“ Was verändert werden müsse? „Wenn einer ein Problem hat und zum Arzt geht, ist das völlig in Ordnung“, sagt Postel. Aber er sei gegen Zwangspsychiatrie. In Zschadraß habe er darum als erstes die Bettfixierung abgeschafft.

„Zu Tode blamiert“

Ob ihm das einstige Renommee fehle und er unter dem Vorwurf des Schwindlers leide? Er sei längst aus der Ecke des Schwindlers heraus, glaubt Postel. „Nein, wissen Sie, was wirklich schlimm war?“ Alle seien zufrieden mit seiner Arbeit gewesen, selbst der damalige sächsische Sozialminister Hans Geisler, der ihm eine Professur als Chefarzt in der forensischen Abteilung am Sächsischen Krankenhaus Arnsdorf anbot. „Wenn Sie zwei Jahre nur gelobt und dann justiziell nur noch gehetzt werden, dann fragen Sie sich schon: Wofür eigentlich? Und zugleich wissen Sie, dass es sehr viele Dummköpfe gibt unter Ärzten und Psychologen, die heute noch in Amt und Würden sind.“

Vier Jahre – das Urteil des Landgerichts Leipzig im Jahre 1999 wegen mehrfachen Betrugs, Urkundenfälschung, Täuschung und Missbrauchs von akademischen Titeln sei viel zu hart gewesen. „Aber es gab keine Eitelkeit in der sächsischen Justiz und Psychiatrie, die ich nicht verletzt hätte.“ Gerichte, die sich auf seinen Sachverstand gestützt hatten, seien „zu Tode blamiert“ gewesen. Zumindest die Haft in Leipzig sei dann erträglich gewesen. „Ich bin sehr gut behandelt worden im Gefängnis.“

Die eigentliche Strafe

Bereits nach knapp zwei Jahren kam Postel wieder in Freiheit. Er reiste mit seinem Buch „Doktorspiele – Geständnisse eines Hochstaplers“, das schnell zum Bestseller wurde, durch Deutschland, die Schweiz und Österreich. In Marburg war er mit einer Professorin verheiratet. Die Ehe ging in die Brüche. Das sei im Vergleich zum Gefängnis die eigentliche Strafe gewesen. Mehr Privates möchte er nicht preisgeben.

Warum er nicht in den Osten gezogen ist? „Weil der Westen meine Heimat ist. Aber ich merke, wie anders der Osten ist: menschlicher, wärmer, geerdeter. Nicht so überfressen und gesättigt.“ Sein letzter Besuch im Muldental soll es jedenfalls nicht gewesen sein. Und das muss man ihm einfach glauben.

Von Roland Herold