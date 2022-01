Potsdam

Zwanzig Ärzte und neun Jahre dauerte es, bis Janine Scherz ihre Diagnose bekam: Endometriose. Die Krankheit, von der schätzungsweise vier Millionen Menschen in Deutschland betroffen sind, ist kaum bekannt. Diagnosen werden deshalb häufig spät gestellt und es gibt nur wenig Unterstützungsangebote für Betroffene. Die Potsdamerin Janine Scherz will das ändern – und hat deshalb die erste Potsdamer Endometriose-Selbsthilfegruppe gegründet.

Endometriose ist eine chronische Erkrankung, bei der Gewebe, welches der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, außerhalb der Gebärmutter wächst. Das Gewebe siedelt sich zum Beispiel an den Eierstöcken, im Bauchraum oder am Darm an und verursacht oft starke Schmerzen. Bei Janine Scherz traten diese Schmerzen das erste Mal vor rund zehn Jahren auf, da war sie zwanzig Jahre alt. „Ich hatte das Gefühl, dass irgendetwas in mir geplatzt war und ich jeden Moment sterben muss“, erinnert sich Janine Scherz an die ersten Schmerz-Attacken.

Durchschnittlich dauert es drei bis 11 Jahre bis zur Diagnose

Magen- und Darmspiegelung, Blutuntersuchungen, Allergietests: Janine Scherz wird von oben bis unten durchgecheckt. Die Ärzte diagnostizieren ihr eine chronische Darmerkrankung. Aber die Medikamente schlagen nicht an, die Entzündungswerte bleiben hoch. Irgendwann gibt Janine Scherz die Suche nach der richtigen Diagnose auf – bis es wieder schlimmer wird. Die Attacken kommen so plötzlich, dass sie sich beim Einkaufen an einem Regal festklammern muss. Der Schmerz nistet sich in Scherz’ Bauch ein und will nicht mehr gehen.

„Endo- was?“, hört Janine Scherz oft, wenn sie Menschen von ihrer Krankheit erzählt. „Es ist absurd. Endometriose ist ähnlich häufig, wie Diabetes, aber trotzdem kennt die Krankheit kaum jemand.“ Das führt dazu, dass sie häufig erst spät erkannt wird. Janine Scherz’ langer Weg bis zu Diagnose ist kein Einzelfall. Durchschnittlich vergehen drei bis elf Jahre, bis Endometriose bei Betroffenen diagnostiziert wird.

Um mehr über Endometriose aufzuklären und einen Raum für mehr Austausch zu schaffen, hat Janine Scherz die erste Endometriose-Selbsthilfegruppe in Potsdam gegründet. Viele Endometriose-Betroffene nutzen die sozialen Medien, um sich über die Krankheit auszutauschen. „Aber das ist nicht das Nonplusultra. Es ist viel schöner persönliche Kontakte zu knüpfen“, findet Janine Scherz. Jetzt traf sich die Gruppe zum ersten Mal in den Räumen des Sekiz in Potsdam.

Es fehlt an Forschung zur Endometriose

Nicht nur an Aufklärung, sondern auch an genereller Forschung zu der Frauenkrankheit mangelt es. Die Ursache und der Verlauf der Endometriose sind in vielen Aspekten noch nicht vollständig geklärt. Aber woran liegt das? Janine Scherz hat eine Erklärung: „Wir leben in einer Männerwelt. Ich bin mir sicher, wenn das eine Männerkrankheit wäre, dann wäre Endometriose viel besser erforscht.“

Tatsächlich machen immer mehr Ärztinnen auf den „Gender Data Gap“ aufmerksam. Das heißt, dass es in der Medizin oft an Daten zu Frauen fehlt. In den meisten klinischen Studien ist ein 75 Kilo schwerer Mann der Maßstab, obwohl Erkrankungen bei Frauen häufig unterschiedlich ablaufen und auch Medikamente anders wirken.

Viele Endometriose-Betroffene bleiben kinderlos

Neben den Schmerzen ist ungewollte Kinderlosigkeit ein weiteres Symptom der Endometriose: 30 bis 50 Prozent aller Frauen mit Endometriose können keine Kinder mehr bekommen. Janine Scherz hört das zum ersten Mal im März 2017 nach einer ersten Bauch-Operation. „Ich habe mich nach dieser OP sowieso schon völlig hilflos gefühlt und dann wurde mir das einfach so ins Gesicht geknallt“, erinnert sie sich.

Heute ist Janine Scherz 31 Jahre alt, in ihrem Umfeld bekommen gerade viele Freunde Nachwuchs. Sie hatte nie einen besonders starken Kinderwunsch, kann sich aber trotzdem vorstellen Mutter zu werden. „Als mir gesagt wurde, dass ich keine Kinder mehr bekommen kann, war ich schon schockiert. Mir wurde dadurch die Möglichkeit zur Entscheidung genommen“, sagt sie.

Tee und THC gegen die Schmerzen

Was hilft gegen Endometriose? Zwei Jahre hat Janine Scherz die Pille genommen, die in diesem Fall oft verschrieben wird, aber besser wurde es nicht. Herkömmliche Schmerzmittel hat Janine Scherz schon lange aufgegeben, die wirken einfach nicht. Mittlerweile ist sie auf THC-Tropfen umgestiegen, um die chronischen Schmerzen zu lindern. „Ich nehme außerdem Nahrungsergänzungsmittel und trinke sehr viel Tee, wie man sieht“, sagt Janine Scherz und deutet auf ein Regal in ihrer Küche, auf dem sich Teepackungen stapeln.

Scherz’ Tage verlaufen nicht immer nach Plan. Früher war sie als Bauleiterin oft unterwegs, mittlerweile arbeitet sie im Rechnungswesen eines Planungsbüros – meistens im Home-Office. Wenn die Schmerzen zu stark werden, muss sie ihre Verabredungen oft absagen. Auch Hochzeiten und Geburtstage hat sie schon verpasst. „Ich habe dadurch auch Freunde verloren, die das nicht verstehen konnten. Das ist schmerzhaft, aber ich kann es nicht ändern.“

Janine Scherz wünscht sich, dass Endometriose bekannter wird, damit nicht alle so lange auf eine Diagnose warten müssen wie sie. Als sie ihre Schmerzen beschrieb, hörte sie von den behandelnden Ärzten oft: Ach, das ist nur die Psyche. Deshalb rät sie allen Frauen mit einem Endometriose-Verdacht hartnäckig zu bleiben: „Wir merken oft schon selbst ganz genau, ob etwas mit unserem Körper nicht stimmt.“

Von Lena Köpsell/RND