Oberkrämer

Am Montagabend (2. Mai) gegen 21 Uhr meldete sich ein 40-jähriger Mann aus Oberkrämer bei der Polizei und gab an, dass sein elfjähriges Pflegekind nicht zu Hause sei. „Außerdem stellte er an seinem Einfamilienhaus Einbruchsspuren fest. Zudem fehlte das Auto der Marke Mercedes des 40-Jährigen“, erläuterte Joachim Lemmel, Pressesprecher der Polizeidirektion Nord.

Elfjähriger aus Oberkrämer wird in Sachsen-Anhalt von der Polizei gestoppt

Das Auto sei anschließend zunächst in Berlin gesichtet und gegen 23.30 Uhr durch Kräfte der Landespolizei Sachsen-Anhalt auf einem Parkplatz an der Autobahn 2 festgestellt worden. „Am Steuer saß der vermisste Elfjährige“, so der Polizeisprecher weiter. Dieser erklärte, dass er die Terrassentür aufgehebelt und anschließend das Auto genommen habe. „Die Hintergründe dazu sind bislang unklar.“

Das Auto habe Unfallschäden aufgewiesen. Wie diese zustande gekommen sind, muss nun durch die Polizei ermittelt werden. „Das Kind erschien unverletzt, wurde aber zur Sicherheit trotzdem zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.“ Welchen Schaden der Elfjährige mit seiner Spritztour anrichtete, konnte noch nicht ermittelt werden.

Von MAZonline