Rostock

Das Thema Einreise nach Mecklenburg-Vorpommern (MV) wird seit Beginn der Corona-Pandemie immer wieder kontrovers diskutiert. Die Regeln dazu ändern sich regelmäßig und nun hat eine Klage zuletzt wieder für Bewegung gesorgt. Doch wie ist überhaupt der aktuelle Stand? Das sind die Antworten auf die wichtigsten Fragen in einem FAQ.

Was gilt derzeit für Menschen mit Zweitwohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern?

Die Einreise aus einem anderen Bundesland nach Mecklenburg-Vorpommern ist laut der aktuell geltenden Corona-Verordnung des Landes nicht erlaubt. Dies gilt seit dem 24. April. Zuvor hatte das Land Menschen mit einem Zweitwohnsitz in MV noch einreisen lassen. Der derzeitige Corona-Bußgeldkatalog MV sieht bei unerlaubter Einreise beziehungsweise nicht erfolgter Abreise Bußgelder zwischen 150 und 2000 Euro vor.

Wie viele Zweitwohnbesitzer betrifft dies?

65 000 Zweitwohnungsbesitzer gibt es laut Angaben der Landesregierung in MV.

Was hat das Gericht dazu nun entschieden?

Ein Potsdamer Unternehmer, der seinen Angaben zufolge derzeit seinen Lebensmittelpunkt auf der Insel Rügen hat, klagte gegen dieses Einreiseverbot. Seine Frau sei bereits zweimal geimpft worden, seine Kinder zu Hause im Home-Schooling und er selbst stehe kurz vor der zweiten Impfung. Am vergangenen Freitag hat das Oberverwaltungsgericht in Greifswald nun entschieden, dass das Einreiseverbot für den Potsdamer unrechtmäßig ist. Es sei willkürlich, da es vollständig geimpfte und nicht geimpfte Menschen gleichbehandele, teilte das Gericht mit.

Dennoch hob das Gericht die Regelung nicht auf und verwies auf die weitreichenden Folgen, die ein solcher Schritt für den Pandemieschutz im Tourismusland MV hätte.

Was will die Regierung daran ändern?

„Die Landesregierung wird den Hinweis des Gerichtes, für vollständig geimpfte Menschen Erleichterungen vorzunehmen, umsetzen“, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Samstag. „Das Gesundheitsministerium wird für die nächste Kabinettssitzung am kommenden Dienstag einen Vorschlag für Einreisen insbesondere zum Aufsuchen von Zweitwohnungen vorbereiten.“

Wann ist mit einer Entscheidung zu rechnen?

Die Regierung berät am Dienstag zum weiteren Vorgehen und wird voraussichtlich im Laufe des Tages treffen. Laut dem Pressesprecher des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit gibt es noch keine Information, ab wann mögliche neue Regelungen in Kraft treten. Dies werde nach der Kabinettssitzung am Dienstag bekannt gegeben.

Zuletzt haben Menschen mit vollständigem Impfschutz in MV die Freiheit erhalten, kein negatives Testergebnis beim Einkaufen vorweisen zu müssen.

von OZ/RND