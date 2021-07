Rostock

Es rattert, der Lärm nimmt zu, durch die Beschleunigung wird man regelrecht in den Sitz gedrückt – und dann hebt das Flugzeug vom Boden ab. Ein Gefühl der Schwerelosigkeit. Kurz darauf offenbart sich der Blick auf die Skyline von New York und den Hudson River. Das Unglaubliche: Ich selbst fliege die Boeing 737-800.

Nein, ich bin keine gelernte Pilotin und das ist der erste Flug meines Lebens – zumindest im Cockpit. Ich befinde mich im „Flugsimulator Rostock“, dem einzigen seiner Art in Mecklenburg-Vorpommern. In einer originalgetreuen Pilotenkabine können alle Flugbegeisterten, Hobby-Piloten und die, die es einmal werden möchten, die Boeing steuern. Und das an der Destination ihrer Wahl, denn alle Flughäfen weltweit können angesteuert werden.

Mit einem Simulator als Hobby hat alles begonnen

Möglich machen dieses Erlebnis Andreas und Stefan Schwart. Die beiden Rostocker betreiben in der Bertolt-Brecht-Straße im Rostocker Stadtteil Evershagen eigentlich die Firma „MV-IT-Systeme“ für IT-Lösungen sowie Alarm- und Brandmeldeanlagen. „Das ist unser Hauptstandbein, aber seit 2016 befindet sich in unseren Räumlichkeiten auch der Flugsimulator“, erzählt Vater Andreas Schwart.

Angefangen hatte alles mit der Flugleidenschaft des Sohnes. „Er hatte eines Tages die Idee, einen Simulator als Hobby anzuschaffen“, erinnert sich der 62-Jährige. Ein teures Hobby, denn gekostet hat das nachgebaute Flugzeug samt Technik und Software rund 160 000 Euro. „Das Meiste haben wir dabei schon selbst gemacht“, sagt der technikversierte Rostocker. Schnell war klar: Als privater Freizeitspaß zu teuer, aber als Spaß für alle ideal.

Einweisung in Knöpfe und Schalter: „Meiste braucht man nicht“

Einmal in der Luft, genieße ich die Aussicht auf New York, die verblüffend echt aussieht. „Einige Gegenden sind besser, andere schlechter dargestellt“, informiert Schwart. Sein persönlicher Lieblingsflughafen liegt auf der portugisischen Insel Madeira. „Weil er einerseits sehr schön, andererseits sehr schwierig anzufliegen ist.“ Er selbst probiert sich gerne im Simulator aus. Sei es Fliegen bei verschiedenen Wetterlagen oder auch mal das Simulieren eines Triebwerkausfalls. „Fallen beide aus, hat man tatsächlich noch gut zwanzig Minuten Zeit, in denen das Flugzeug gleitet, ehe man einen Landeort gefunden haben sollte“, weiß er.

Die unzähligen Knöpfe und Schalter neben und über mir brauche man im Übrigen während des Fluges nahezu nicht, erklärt mir Schwart. „Das Meiste über dem Kopf ist Elektrik, das wird vor dem Flug alles gemacht, Triebwerke anlassen, Klimaanlage und solche Sachen. Das in der Mitte ist für Navigation und Kommunikation.“ Das erkläre er den Gästen natürlich jedes Mal. Die Einweisung, bevor man abhebt, dauere circa eine halbe Stunde.

Wetter nach Wunsch

Ich bekomme alles direkt hinterm Steuerknüppel erklärt. Ich muss sagen, ich bin schon mit den wenigen Handgriffen für den Anfang leicht überfordert. Schnauze nach oben ziehen, aber nicht zu weit, Kurve fliegen, aber nicht zu steil, Geschwindigkeit regulieren, Flügelklappen einstellen und die Flughöhe natürlich nicht aus den Augen verlieren.

New York liegt heute übrigens im Nebel. Tatsächlich ist es möglich, bei Echt-Wetter zu fliegen. Da wir aber etwas von der Stadt sehen wollen, stellt Schwart leichte Bewölkung mit Sonnenschein ein. Verblüffend, wie real alles ist. Obwohl dieser Flugzeugnachbau kein „Full-motion-Simulator“ ist, also sich nicht bewegt, habe ich das Gefühl, als wäre es so.

Bordservice inbegriffen

Zwar dürfen in Schwarts Cockpit keine „echten“ Piloten trainieren, da die Zertifizierung und der entsprechende Lehrer fehlen, dennoch seien diejenigen, die den Simulator getestet haben, begeistert. „Unsere Grafik wird sehr gelobt und bis auf ein oder zwei Kleinigkeiten entspreche alles der Realität.“ Dazu verholfen haben auch einige Kampfpiloten, die Tipps bei der Entwicklung gegeben haben.

Neben dem Cockpit gibt es aber auch noch eine Flugkabine mit 15 Sitzplätzen. „Echte Flugzeugsitze, die ich über Ebay gekauft habe“, erzählt Schwart. Fehlen darf natürlich nicht die Galley, also die Bordküche, inklusive Trolley, der mit Getränken und Snacks gefüllt ist. „Wir bieten unseren Gästen dann auch Bordservice“, erzählt der Rostocker schmunzelnd. Selbst eine Flugzeugtoilette ist vorhanden. Die ist aber etwas geräumiger als in der Realität, wie ich feststellen muss.

Flug buchen und virtuell abheben Ein „Pilot“ kann sich mit bis zu 15 Passagieren im „Flugsimulator Rostock“ auf Reisen begeben. Dabei können sich die Gäste im Cockpit auch abwechseln. Eine Stunde reine Flugzeit kostet 149 Euro, jeder Passagier bezahlt zusätzlich 7,50 Euro. 90 Minuten liegen bei 199 Euro, 120 Minuten bei 249 Euro. Jede weitere Stunde wird mit 100 Euro berechnet. Zusätzlich bietet Familie Schwart Flugangst-Training an. 90 Minuten dauert der Kurs inklusive 30 Minuten Simulator-Flug. Kosten: 199 Euro plus 50 Euro pro Begleiter. Termine sind am besten telefonisch unter 0381 / 37 59 99 84 oder per Mail an info@fs-rostock.de zu vereinbaren. Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 10 Uhr bis 22 Uhr; sonn- und feiertags auf Anfrage Adresse: Bertolt-Brecht-Straße 17, 18106 Rostock Mehr unter: www.flugsimulator-rostock.de

In fremde Welten eintauchen bei „Virtual Rostock“

Eines ist jedoch enttäuschend, wie Schwart zugeben muss: „Wenn man gerade in der Karibik gelandet ist und dann nach dem Aussteigen zwischen den Häusern Rostocks steht.“ Wer noch ein bisschen mehr Urlaubs-Feeling möchte, ohne MV zu verlassen, ist übrigens bei „Virtual Rostock“ in der östlichen Altstadt gut aufgehoben. In neun Arenen kann man dort via VR-Brille in fremde Welten eintauchen. Unter den 480 Anwendungen, zu denen zahlreiche Spiele gehören, ist unter anderem der „Vacation Simulator“, ein Trickfilm-Spiel, das auf Urlaub einstimmt.

„Viele nutzen auch Google Earth und bewegen sich mit der Brille in der 3D-Welt“, berichtet Chef Andreas Schmidt. Zudem gebe es Gleitschirmflüge, die man nachempfinden könne. „Oder aber unsere Unterwasserwelt, bei der man in die Tiefen des Ozeans eintaucht. Das ist sehr gefragt.“ Eine Stunde koste pro Raum 23 Euro. Ein durchaus günstiges Urlaubserlebnis, das gerade in Corona-Zeiten gefragt sei.

Pläne für weitere Simulatoren auf Eis gelegt

Bei Familie Schwart läuft es nach der monatelangen Zwangspause erst mal wieder schleppend an. „Eigentlich haben wir geplant, zwei Kampfjet-Simulatoren anzuschaffen, mit denen man auch gegeneinander fliegen kann. Dann kam die Pandemie. Jetzt müssen wir erst mal mit der Boeing wieder in den grünen Bereich kommen“, meint der Rostocker.

Ich bin in der Zwischenzeit im Landeanflug auf den John F. Kennedy Flughafen in New York. Jetzt wird es noch mal spannend. Langsam bringe ich das Flugzeug Stück für Stück runter. Gar nicht so leicht, dabei die Landebahn fest anzuvisieren. Dann sind es nur noch 50 Meter, 30, 20, 10 – etwas holprig setze ich auf. „Gar nicht übel für den ersten Flug“, lobt mich Schwart. Und ich bin ein wenig stolz auf mich.

Von Maria Baumgärtel/OZ/RND