Lietzow

Dieser Tag wird allen Menschen in Lietzow noch ewig im Gedächtnis bleiben. Nicht, weil am Morgen des 24. Dezembers das große Weihnachtsfest bevorstand, sondern ein Mehrfamilienhaus brannte. Die gute Nachricht: Alle Bewohner konnten damals gerettet werden. Am selben Tag startete eine große Welle der Hilfsbereitschaft. Leute von der Insel und dem Festland brachten säckeweise Sachen, Spielzeug und technische Geräte vorbei, spendeten Geld und auch Trost für die Bewohner. Ein Jahr ist seitdem vergangen.

„Wir sind froh, dass sich mittlerweile alles wieder zum Guten gewendet hat“, sagt Ralf. Er lebte mit Freundin Pauline in der Wohnung, in der das Feuer ausbrach. Der Mann kam gerade vom Einkaufen, als er seine schwangere Freundin und die anderen Bewohner vor dem brennenden Haus sah.

„Ich habe mich von diesem schrecklichen Ereignis gut erholt. Pauline sagt mir, dass sie manchmal Albträume hat. Es ist zwar nicht so, dass sie nicht schlafen kann, aber hin und wieder kommt es wieder hoch“, sagt er.

Kein rechtliches Nachspiel für Paar

Das Paar freut sich, dass der Brand kein rechtliches Nachspiel für sie haben wird. Es konnte ausgeschlossen werden, dass die Mieter fahrlässig gehandelt und dadurch für das Feuer im Erdgeschoss verantwortlich sind. Die größte Freude ereilte Ralf und Pauline im Frühjahr, als ihre Tochter geboren wurde. „Dieser Moment ist unbeschreiblich und lässt vieles vergessen machen.“ Damit meint er nicht nur den Brand, sondern auch die Reibereien mit Mitmietern.

Ralf und Pauline sortieren zwei Tage nach dem Brand Kleidung, die gespendet wurde. Quelle: Mathias Otto

Zu einer Familie, zu der das Paar in der Krisenzeit eine enge Beziehung hatte und auch Hilfe angeboten hatte, gibt es heute keinen Kontakt mehr. „Plötzlich haben sie uns angezeigt und wollten Geld von uns haben. Obwohl der Zusammenhalt vorher da war und wir über alles sprechen konnten“, so Ralf. Diese juristische Angelegenheit ist mittlerweile beendet. Ralf und Pauline wohnen inzwischen in einem anderen Dorf auf der Insel. „In dieser Hinsicht ist es auch gut so, dass wir zu ihnen keinen Kontakt mehr haben.“

„Sie haben unsere Wohnung total verwüstet verlassen“

Verärgert ist auch Karin Rolinski. Sie gehörte zu den Helfern, die ihre Weihnachtsfeiertage mit ihrer Familie opferte und die Zeit im Gemeindehaus verbrachte, dort die unzähligen Spenden entgegennahm und wieder an die betroffenen Bewohner verteilte. Ihre Ferienwohnung bot sie vorübergehend einer Familie aus dem Brandhaus an. Im Frühjahr sind sie dort wieder ausgezogen. „Sie haben unsere Wohnung total verwüstet verlassen und dadurch hohe Kosten verursacht.“

Die betroffenen Familien haben sich im vergangenen Jahr bei den vielen Helfern und Spendern bedankt. Quelle: Mathias Otto

Sie spricht davon, dass unter anderem klebrige Substanzen in die Schränke gekippt wurden und vergammeltes Essen in der Wohnung lag. Sie und ihr Mann mussten sie renovieren und viel Geld in die Sanierung stecken, damit sie wieder für Feriengäste zur Verfügung stehen kann. „Wir haben statt eines Dankeschöns nur Drohungen bekommen. Sie sagten, wir hätten Spenden unterschlagen. Wir Helfer wurden plötzlich wie Täter behandelt“, sagt sie. Das hatte soweit geführt, dass sie aufgrund der psychischen Belastung kurzzeitig nicht mehr arbeiten gehen konnte.

Außerdem sitzt bei ihr der Schmerz tief, wenn sie daran denkt, wie mit den Sachspenden umgegangen wurde. Diese seien zum Teil auf dem Müll gelandet. Sie hat auch gesehen, dass Wäsche nicht mehr gewaschen wurde und in einem Karton stockte. „Das tut mir in der Seele weh und für die Spender unheimlich leid. Denn sie haben dafür gesorgt, dass die Familien komplett ausgerüstet werden. Die haben diese Hilfe nicht zu schätzen gewusst.“

„Es sind auch Freundschaften entstanden“

Für sie aber das Wichtigste nach all den Ereignissen: „Niemand trug durch den Brand einen körperlichen Schaden davon. Es gibt Brände, bei denen geht es nicht so glimpflich aus.“ Außerdem habe sie die Zeit als Helfer genossen. In Lietzow sei man dadurch näher zusammengerückt. „Es sind auch Freundschaften entstanden.“

Bis kurz vor dem Jahreswechsel haben Freiwillige die Sachen sortiert, die Menschen gespendet hatten. Quelle: Mathias Otto

Bis Ende März waren sie und die anderen Helfer im Ort damit beschäftigt, die Unmengen an Sachspenden weiter zu verteilen. „Wir haben immer gesagt: Wenn alle betroffenen Familien ausgestattet sind, kommen die Sachen einen anderen gemeinnützigen Zweck zugute“, sagt Karin Rolinski. Profitiert haben davon die Tafel, das Deutsche Rote Kreuz auf der Insel sowie der Kindernotdienst in Stralsund.

In diesem Zusammenhang hat Lietzows Bürgermeister Daniel Kasprzyk viele lobende Worte für die Helfer übrig. „Die Unterstützung war gigantisch. Am meisten hat mich die Hilfsbereitschaft aus weiten Teilen unseres Landes und die vor Ort beeindruckt. Diejenigen, die in Lietzow über die Feiertage und auch lange danach ihre Hilfe angeboten haben, hatten ihr Weihnachtsfest hinten angestellt“, sagt er. Mittlerweile hatte die Gemeinde auch das gespendete Geld an die Familien verteilt. Ein hoher vierstelliger Betrag ist zusammengekommen, wie er sagt.

Ende Januar sollen die Wohnungen wieder bezugsfertig sein

Das Mehrfamilienhaus war nicht so beschädigt, dass es abgerissen werden musste, seit Monaten arbeiten hier verschiedene Gewerke und richten die Wohnungen wieder her. Ehemaliger Lietzower Bürgermeister und Eigentümer des Hauses Jürgen Böhnig sieht bei den Arbeiten am und im Brandhaus die Zielflagge. Ende Januar sollen die Wohnungen wieder bezugsfertig sein. „Das ganze Haus wurde neu gemacht. Es stellte sich nämlich heraus, dass alle Fußböden entweder verbrannt waren, mit Ruß durchzogen oder verqualmt. Auch die Heizungen und Wasserleitungen mussten erneuert werden. Im Prinzip ist nur der Rohbau erhalten geblieben.“ Noch immer sind die Brandspuren an der Fassade des Gebäudes zu sehen. Auch die sollen mit Einzug der Mieter beseitigt sein.

Eigentümer Jürgen Böhnig steht im Erdgeschoss neben der Brandwohnung. Im Zuge der Sanierung bekommt das Haus auch eine neue Treppe. Quelle: Mathias Otto

Birgit Hermann hatte am 24. Dezember 2020 den Brand hautnah miterlebt, sie wohnte im oberen Teil des Hauses und möchte dort auch wieder einziehen. Sie ist zwischenzeitlich bei einem Bekannten in Lietzow untergekommen. „Meine Möbel sind nach dem Brand auf dem Schrottplatz gelandet. Aber das, was in den Schränken war, konnte ich retten. Meine Wohnung war nicht so betroffen wie andere. Aber auch nur, weil ich meine Türen zugelassen habe, sonst hätte ich mehr wegschmeißen müssen“, sagt sie.

Ralf und Pauline freuen sich auf das bevorstehende Weihnachtsfest. Der geschmückte Baum steht schon seit einiger Zeit, ihre Tochter krabbelt vergnügt durch die Wohnung. „Wir sind froh, dass wir jetzt in die Zukunft gucken können. Unsere Tochter ist da, der wir beim Wachsen zusehen können. Wir haben eine neue Wohnung gefunden und auch einen kleinen Garten dazu“, sagt er. Seine Erkenntnis: „Wir haben gemerkt, wie wichtig Freunde und Familie sind. Gleichzeitig auch, wie man sich in manchen Menschen täuschen kann.“ Zu den Helfern und einigen Mitmietern will das Paar weiterhin Kontakt halten.

Von Mathias Otto