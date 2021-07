Drama auf Usedom: Kleinkind fällt von Seebrücke, Mutter springt hinterher

Zinnowitz

Dramatischer Unfall auf der Ostsee-Insel Usedom (Mecklenburg-Vorpommern) am Donnerstagabend: Ein Kleinkind ist von der Seebrücke in Zinnowitz ins Wasser gestürzt, seine Mutter sprang intuitiv hinterher. Wie die Einsatzkräfte mitteilten, verletzte sich die Frau dabei schwer. Ersthelfer am Strand alarmierten sofort die Rettungskräfte.

Was war passiert? Auf Höhe des zweiten bereits im Wasser befindlichen Betonpfeilers wollte die Mutter ein Foto von ihrem Kind machen. Dies passiert in Zinnowitz in der Hochsaison Tausende Male am Tag. Allerdings verlor das Kleinkind offenbar die Balance, rutschte durch die Lücken im Holzgeländer und fiel ins Wasser. An der Stelle ist die Ostsee noch relativ flach, aber tief genug, dass ein Kleinkind untergehen kann.

Mutter springt von der Seebrücke – und verletzt sich schwer

Die Mutter sprang hinterher. Die Brücke verläuft an der Stelle rund 4 bis 5 Meter über der Wasseroberfläche. Beim Aufprall verletzte sie sich schwer am Fuß. Genaueres zur Verletzung konnte am Abend noch nicht von den Rettungskräften bekannt gegeben werden.

Ein Rettungsschwimmer, der sich noch auf dem Rettungsturm in der Nähe befand, gehörte zu den Ersthelfern und rannte zum Ort des Geschehens.

Einsatzfahrzeuge vor der Seebrücke in Zinnowitz. Quelle: Hannes Ewert

Mutter und Kind im Krankenhaus

Die Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Greifswald geflogen. Das Kind hatte offenbar einen riesigen Schutzengel. Es hatte augenscheinlich keine nennenswerten Verletzungen, wurde aber ebenfalls ins Krankenhaus geflogen.

Während der Rettung verfolgten Hunderte Menschen das Treiben von der Seebrücke aus und behinderten den Einsatz zugleich nicht. Ein Mann schirmte die verletzte Mutter mit einem Handtuch vor Gaffern ab.

Zu Alter und Herkunft von Frau und Kind konnten am Abend noch keine näheren Angaben machen.

Von Hannes Ewert