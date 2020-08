Brandenburg/H

Hündin Lisa ist tot – mit hoher Wahrscheinlichkeit ist die Deutsche Dogge am Wochenende vergiftet worden. Ihr Herrchen war der bekannte AfD-Kommunalpolitiker und Fraktionsvorsitzende Axel Brösicke aus Brandenburg an der Havel.

Kinderlieb und verträglich

Axel Brösicke, Stadtverordneter der AfD. Quelle: Rüdiger Böhme

Das 18 Monate alte Tier war komplett kinderlieb und verträglich mit anderen Hunden. Brösicke lebt mit Lebensgefährtin, zwei kleinen Kindern, einer Französischen Bulldogge sowie acht Chihuahuas in einem Haus mit großem Grund- und Waldstück in der Mötzower Vorstadt.

Hunde spuckten Blut

„Am Freitag hatte die Dogge sich übergeben, abends war sie ruhig und schlapp. Das erschien mir aber normal, hatte sie doch den ganzen Tag mit uns getobt“, erzählt der Besitzer. Am Sonnabendmorgen ließ er die drei erwachsenen Tiere aufs Grundstück. Später suchte er sie. Die Chihuahua-Mutter und die kleine Bulldogge fand er – sie spuckten Blut. Nach der Deutschen Dogge suchte er vergeblich. Er veröffentlichte auf den Plattformen Meetingpoint und Facebook Vermissten-Anzeigen beziehungsweise Such-Aufrufe.

Tierarzt verweist auf Praxis

Später fand er die Hundedame im Unterholz, sie war völlig aufgebläht. Panisch rief Brösicke den Bereitschaftstierarzt – und blitzte nach eigener Aussage ab. Björn-Sirke Schwarz hatte Veterinär-Bereitschaft, er begründet seine Weigerung, zu dem Grundstück zu fahren: „Ich muss nicht hinfahren. Ich weiß nicht, was mich erwartet, in welcher Situation ich das Tier vorfinde. In diesem Falle hätte man vielleicht röntgen und das Blut untersuchen müssen. Darauf bin ich mobil gar nicht eingerichtet.“

Tierklinik wäre besser

Also habe er Brösicke angeboten, dass dieser das Tier einlädt und in die Praxis bringt, besser noch in eine Tierklinik, weil die vielfältiger ausgestattet seien. „Ich hätte auch Zeit verloren, wenn ich extra hinfahre. Ich war gerade in meiner Praxis mit anderen Notfällen beschäftigt“, argumentiert Schwarz.

Ansprüche gegen Veterinär

Er könne zwar nicht einzelne Paragrafen aufzählen, doch sei es bislang immer üblich gewesen, dass Notfälle in der Bereitschaftszeit in die Veterinär-Praxen kommen. Brösicke hingegen will nun mit Hilfe eines Anwalts prüfen, ob er Ansprüche gegen Schwarz stellen könne.

Tod auf der Fahrt

Der Hundehalter hat mit Hilfe eines Bekannten das verletzte Tier ins Auto geladen und ist nach Werder ( Havel) gefahren. Dort habe es eine Rund-um-die Uhr-Praxis gegeben. Etwa in Höhe Jeserig habe seine Lebensgefährtin keinen Atem mehr bei der Deutschen Dogge festgestellt. Auch der Tierarzt habe nur noch den Tod des Tieres diagnostizieren können. „Innere Verletzungen oder Erkrankungen hat er ausgeschlossen, dazu war das Tier zu aufgebläht“, erzählt Brösicke.

Verzicht auf Anzeige

Die beiden anderen Hunde hätten Kohletabletten bekommen, ihnen gehe es schon wieder ganz gut. Der Hundehalter hat noch einmal sein Grundstück abgesucht und dabei ein aufgeschlitztes Leberwurststück gefunden, „diese Sorte und Marke isst bei uns niemand“. Er habe zwar die Polizei informiert, die wollte aber nur eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufnehmen, ein Tier gilt in Deutschland als „Sache“. Der Hundehalter verzichtete darauf, wollte auch nicht den Leberwurstfund teuer untersuchen lassen. „Dann weiß ich zwar, woran Lisa gestorben ist, aber nicht, wer das getan hat.“

Kein Hinweis auf Täter

Axel Brösicke tappt hinsichtlich des möglichen Täters absolut im Dunkeln: „Mit meinem Nachbarn verstehe ich mich super, auch mit den Saisonarbeitern der angrenzenden Landwirtschaft.“ Es habe im ganze Stadtteil derzeit keine anderen Angriffe gegen andere Tiere gegeben. Er selbst sah sich auch keinerlei Anfeindungen ausgesetzt. „Ich bin Motorradfahrer, Türsteher und Kampfsportler – mir droht keiner“, sagt er selbstbewusst.

Hilfe beim Suchen

Auf seinen Such-Aufruf hin gab es mehr als 100 Wortmeldungen, keiner war feindlich. „Selbst Leute, die mich nicht leiden können, haben die Posts geteilt und sogar angeboten, bei der Suche zu helfen.“ Er sieht auch keinen Zusammenhang zu seinem kommunalpolitischen Engagement in der AfD. „Viele hier wissen, dass ich kleine Kinder habe, die auch im Garten sind. Da nimmt keiner billigend eine Gefährdung für sie in Kauf.“

In seiner Fraktion und im AfD-Kreisverband hat er für seinen Distanzierungskurs von Ex-Landeschef Andreas Kalbitz Zuspruch von um die 90 Prozent.

Nicht noch ein Abschied

Einen neuen Hund will er vorerst nicht anschaffen. Einen Rhodesian Ridgeback hat er schon bestatten müssen, demnächst werden die sieben Chihuahua-Welpen in andere Hände abgegeben. Das sind erst mal genügend Abschiede. „Am härtesten wird es sein, dem Vierjährigen zu erklären, dass sein bester Spielkamerad für immer weg ist.“

