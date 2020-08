Doberlug-Kirchhain

Arouna, ein Tankwart aus Kamerun, hat in Badelatschen den Kasernenkomplex im Wald bei Doberlug-Kirchhain im brandenburgischen Kreis Elbe-Elster verlassen. Er muss raus, sich die Beine vertreten – und hofft auf besseren WLAN-Empfang. „Aucun Service“ (Kein Empfang) zeigt das Display seines Smartphones. „Ich kann nicht drin im Zimmer bleiben, dafür bin ich nicht gemacht, das ermüdet mich so“, sagt der muskulöse Mann, er ist aufgebracht. „Ich will arbeiten, mir Miete für ein Zimmer verdienen, ich kann schreinern!“, schimpft er.

Sammelpunkt vor der Abschiebung

Dass er bald loslegen kann, ist allerdings unwahrscheinlich. Doberlug-Kirchhain beherbergt die wohl konfliktreichste Mischung von Asylbewerbern: All jene, die Deutschland aller Wahrscheinlichkeit nach verlassen müssen: Die Abgelehnten, vor allem so genannte Dublin-Fälle, also solche Migranten, die in einem anderen EU-Land bereits Asyl beantragt haben. So wie Arouna, der über Italien nach Deutschland kam.

Doberlug-Kirchhain ist „zentraler Übergabeort“ zwischen Landes-Aufnahmeeinrichtungen und Bundespolizei für Dublin-Fälle vor ihrem Transport zur Grenze oder zum Flughafen, bestätigt das Innenministerium. Deshalb seien solche Fälle überproportional in dem Städtchen vertreten.

„Niemand hat hier geschlafen heute Nacht“

Keine Gruppe lässt sich schwerer integrieren, denn Integration ist gar nicht das Ziel der Unterbringung. Gerade am Vortag, berichtet Mary aus Kenia, Mutter eines Baby-Jungen, hätten zwei Busse vor der Kaserne gehalten, ein Landsmann sei abgeholt worden. „Niemand hat hier geschlafen, die ganze Nacht nicht“, sagt sie. Im Englischen benutzt sie das Wort Deportation – die Behörden nennen es Rückführung. Doberlug-Kirchhain ist für viele Migranten die Endstation in Deutschland.

Diana Steinborn (l.) hilft Flüchtlingen – unter anderem in der Spendenkammer. Quelle: Ulrich Wangemann

„Wir schaffen das“ war vielleicht für keinen Ort in Brandenburg eine ähnlich krasse Ansage wie für das nicht einmal 9000 Einwohner zählende Städtchen nahe der sächsischen Grenze. In der ehemaligen Lausitzkaserne waren zeitweise bis zu 1000 Flüchtlinge untergebracht, erst in 50 Zelten, dann in den ehemaligen Soldatenbehausungen. Auf der seit 2007 weitgehend brach liegenden Militärliegenschaft richtete das Land im Jahr 2016 eine Außenstelle der Zentralen Erstaufnahme in Eisenhüttenstadt (ZABH) ein. Heute leben 250 Migranten aus 30 Nationen in dem Komplex.

Ein Fahrrad bedeutet Freiheit

Fünf Jahre nach dem großen Flüchtlingsansturm gehören die Gruppen von Afrikanerinnen, die mit Kinderwagen an Bushaltestellen warten, sowie die radelnde Afghanen zum Stadtbild wie das Renaissanceschloss in Doberlug und das Kriegerdenkmal mit Siegessäule und Adler auf dem Marktplatz von Kirchhain.

Marktplatz in Kirchhain. Quelle: Ulrich Wangemann

Eine Asphaltstraße mit Radweg verbindet den Kasernenkomplex im Wald mit dem Doppel-Ort. Rund zwei Kilometer sind es vom Lagerzaun bis zu den ersten Einfamilienhäusern. Die Lage ähnelt jener der Wünsdorfer ( Teltow-Fläming) Ex-Kaserne, einem weiteren Groß-Heim des Landes Brandenburg: Die Asylbewerber sind geografisch definitiv nicht Teil des Orts. Die Kasernierung ist das gewollte Gegenteil einer Unterbringung in der Stadt. Als in Kirchhain die Buslinie vom Heim in die Stadt wegen der Ansteckungsgefahr in den Bussen im Corona-Frühjahr eingestellt wurde, gab es Proteste. Mittlerweile haben die meisten Migranten Fahrräder – in Doberlug-Kirchhain ist das gleichbedeutend mit Freiheit.

Nachts wacht der Hund

Im Vorgarten eines der letzten Häuser vor dem Waldstück schließt eine Anwohnerin ihr Fahrrad ab, sie kommt gerade von der Arbeit. An die Flüchtlinge habe sie sich gewöhnt, sagt sie. Manchmal werde sie wach, wenn Asylbewerber mit ihren Rädern und Bluetooth-Boxen am Haus vorbei führen. „Sie können einfach nicht ohne Musik“, sagt die Frau, die ihren Namen nicht nennen möchte. Sicherheitsbedenken habe sie nach der Einrichtung des Heimes schon gehabt, aber passiert sei ihr letztlich nie etwas. Sie habe aber auch „den Hund nachts draußen“. Noch etwas sagt sie, was man von vielen Einheimischen hört: So einen schönen Spielplatz wie die Flüchtlingskinder hätten die Einheimischen nicht im Ort.

Die Sicherheitslage war vor allem zu Beginn der Unterbringung ein großes Thema. Supermärkte meldeten vermehrt Diebstähle, oft sah man die Polizei mit Blaulicht zum Camp rasen. Nach Zahlen der zuständigen Polizeidirektion Süd stieg die Zahl der Straftaten im Ort von 522 im Jahr 2015 auf 660 im Jahr 2018 an, sank aber auf 541 im Jahr 2019. Bereitschaftspolizisten haben die Streifen vor Ort verstärkt. Im Vergleich 2018/2019 hat sich die Zahl der Diebstähle halbiert. Rohheitsdelikte dagegen sind seit 2015 von 73 auf 123 gestiegen, vor allem Körperverletzung.

Polizei : Die Gewalt bleibt intern

„Mir ist nicht ein Fall in Erinnerung, der sich nicht zwischen Bewohnern der ZABH abgespielt hat“, sagt Lutz Miersch von der Polizei-Pressestelle. Die Gewalt bleibt im Heim, beziehungsweise zwischen den Asylbewerbern. Manchmal aber gerieten Wachschützer oder Sanitäter und Notärzte in Gefahr, womöglich eine Folge des langen Aufenthalts in der Kaserne – das aber sei eine „Frage für Psychologen“, sagt Miersch. Alles in allem sei die Kriminalität im Ort für einen Landkreis wie Elbe-Elster, der jahrelang zu den ruhigsten im Bundesgebiet zählte, „schon auffällig“, sagt Miersch. Im Vergleich zu durchschnittlichen Orten im Land aber steche Doberlug-Kirchhain aber nicht heraus. Das „subjektive Empfinden“ der Bürger spiele bei der Lagebeurteilung im Ort eine Rolle.

Bürgermeister Bodo Broszinski (FDP): Sein Stadthaushalt profitiert von den zusätzlichen Mitbürgern. Quelle: Ulrich Wangemann

Die Geschichte der Flüchtlinge in „DoKi“, wie die Stadt oft liebevoll abgekürzt wird, lässt sich völlig nüchtern betrachten. Seit achtzehneinhalb Jahren ist Bodo Broszinski ( FDP) Bürgermeister in Doberlug-Kirchhain. Er hat die Jahre der finanziellen Klemme erlebt, mittlerweile hat die Stadt aber einen ausgeglichenen Haushalt. Broszinski rechnet: 590,30 Euro pro Bürger erhält die Stadt im Jahr als so genannte Schlüsselzuweisung für jeden Einwohner. „Monetär gesehen freue ich mich“, sagt das liberale Stadtoberhaupt, die Sorgen der Bürger nehme er trotzdem ernst. Dank der Flüchtlinge hat sich die Bevölkerung deutlich erholt. 250.000 bis 300.000 Euro mehr überweist das Land deshalb jährlich an die Stadtkasse. Zum Vergleich: Das gesamte Budget des Ortes beträgt gut 14 Millionen Euro.

Innenministerium : Keine Schließungspläne

Das Innenministerium in Potsdam teilt auf Anfrage mit, es gebe „keine Schließungspläne“. Die Einrichtung sei derzeit nur Corona-bedingt schwach belegt, rund 500 bis 550 Plätze würden dort benötigt, auch „weil der Zugang wieder deutlich angestiegen ist“, so Sprecher Martin Burmeister.

Zur Wahrheit gehört auch, dass die Kasernen seit dem Teilabzug der Bundeswehr 2007 ungenutzt waren – zwar vom Bund teuer saniert, aber eben leer. Die Flüchtlinge machten den Komplex wieder zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor. Beim Umbau der Liegenschaften seien Handwerker aus der Region zum Zug gekommen, sagt der Bürgermeister. Politisch blieb DoKi auch nach der Ankunft der Fremden im Rahmen. In die Stadtverordnetenversammlung zogen bei den Kommunalwahlen 2019 drei AfD-Leute ein, mittlerweile ist die Fraktion auf zwei geschrumpft –gerechnet auf 19 Mandate keine auffällige Präsenz der Rechtspopulisten. Manchmal zählten Gesten, sagt der Bürgermeister. So hätten Flüchtlinge sich beim traditionellen Frühjahrsputz beteiligt.

Keine Lust auf verfrühte Erfolgsgeschichten

Ein örtlicher Bäcker steht in kurzen Hosen und einem T-Shirt voller Mehl vor seiner Backstube. Gleich wird er den Sauerteig ansetzen für die 300 bis 400 Brote, die er pro Tag verkauft. Der Mittfünfziger, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, backt Blätterteigkringel mit unfassbar zarter Quarkfüllung, lobt aber auch den ehrlichen Charakter des Roggenbrots. Seit drei Wochen beschäftigt er einen arabischen Backstubenhelfer. Jobprofil: Früh aufstehen, durchziehen, dabeibleiben. „Bislang macht er sich nicht schlecht, er ist pünktlich, fügt sich ein, macht seinen Job – nur mit der Sprache ist es schwierig“, sagt der Bäcker, schränkt aber ein, er habe keine Lust auf eine Erfolgsgeschichte, wenn die Zeit nicht reif sei. „In einem Jahr können wir nochmal reden, vorher nicht“, sagt der Meister, den man als komplett illusionslos bezeichnen darf. Das sind wohl viele in der Stadt.

„Was wir hier haben, ist eine Unterkunft, die nicht funktioniert, sagt der Meister. „Sie kriegen es nicht hin, diejenigen abzuschieben, die gehen müssen, und die auszuwählen, die geeignet sind und sich integrieren wollen.“ Zu Weihnachten bringt der Betrieb den Kindern in der Erstaufnahme Kisten voller Kekse. Wer sich einfüge, der solle auch langfristig seine Familie nachholen dürfen, sagt der Bäcker. Die anderen müssten gehen. „Wir müssen auswählen, wer geeignet ist“, sagt der Seniorchef. „Die Wirtschaft hungert nach Leuten.“

Flüchtlingshilfe hilft auch Einheimischen

Auch die Flüchtlingshelfer der ersten Stunde geben sich große Mühe, die Gräben zwischen den Einheimischen und den Zuwanderern nicht zu vertiefen. Die Spendenkammer der Initiative „ Doberlug-Kirchhain VerEint“ in einem städtischen Zweckbau etwa steht auch den Leuten aus dem Ort offen. Rund ein Drittel der Besucher seien Deutsche, sagt eine Mitarbeiterin. Nebenan arbeiten sich Flüchtlingsfrauen durch die Regale voller Second-Hand-T-Shirts, Schuhe und Kleider. Eine Asiatin trägt eine lange Narbe auf der Stirn, eine Afrikanerin gibt ihrem Baby die Brust. Dienstag und Donnerstag helfen die Ehrenamtler bei Fragen zu Asylverfahren.

„Ich bleibe optimistisch“, sagt Diana Steinborn, Leiterin der Initiative und hauptberuflich Sozialarbeiterin in der Jobvermittung, 38 Jahre alt, mit einer coolen Reibeisenstimme gesegnet – aus ihrem Ausschnitt blitzt ein Sterne-Tattoo. In sozialen Medien hätten Extremisten zwar schon gedroht, man solle sie eliminieren. Der Verfassungsschutz beobachte Leute im Ort. „Aber wir lassen uns nicht unterkriegen“, sagt Steinborn. Was nach fünf Jahren geschafft sei? „Wir haben Menschen in Not geholfen“, sagt die Helferin knapp. Die großen Töne sollen andere spucken, in Doberlug-Kirchhain regiert der Pragmatismus.

