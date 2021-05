Digitaler Nomade auf Weltreise: So wohnt es sich in einem umgebauten Polizeiauto

Leipzig

Martin Glass, 32, ist stolzer Besitzer eines umgebauten Polizeiautos, mit dem er nach der Pandemie am liebsten um die ganze Welt reisen will. Bevor er aufs Gaspedal tritt, gewährte er ein paar Einblicke in sein rollendes Zuhause. Mit 25 Jahren stellte er sich die Frage, wie lässt sich Geld verdienen und gleichzeitig die Welt entdecken? Der Leipziger, der während seines Medienmanagement-Studiums in Mittweida für die Leipziger Handballer von der SG LVB jobbte, enterte insgesamt zwölf Kreuzfahrtschiffe und bereiste fünf Jahre lang die Nordhalbkugel von Grönland bis Südostasien. Eine sehr intensive Zeit und arbeitstechnisch hoch frequentiert – 80 bis 100 Wochenstunden waren angesagt, erzählt der ehemalige Produktionsleiter der Abendshows, der auch die Schiffsvariante von „Wer wird Millionär“ vor Tausenden Gästen moderiert hat. „Das Kapitel ist durch“, sagt der heute 32-Jährige und schwingt sich hinters Steuer seines Gefährts mit dem schönen Namen „Gisela“, das nach seiner Oma benannt ist.

Vom Polizeiauto zum Wohnmobil

Nach fünf Jahren auf hoher See träumte der Stadtjunge von einem anderen Dasein als auf den großen Schiffen mit ihrem pulsierenden Leben von früh bis spät. Vor drei Jahren während eines Landurlaubs, den er meist bei seinen Eltern in der Messestadt verbrachte, „schoss“ er bei einem Hinterhof-Russen ein ehemaliges Polizeiauto aus Osnabrück: Mit drei Sitzreihen und eine Sonderausstattung samt Spiegelheizung, Fensterhebern und Zusatzheizung im Wagen. Von dem 21 Jahre alten Dienstfahrzeug ist heute nicht mehr viel zu erkennen. Der bestens gewartete Sprinter wurde von Martin komplett umgebaut. Dafür musste Papas kleine Werkstatt herhalten, in der Sohnemann unzählige YouTube-Anleitungen studierte, um loslegen zu können. „Alles was du hier unterm Dach siehst, habe ich learning-by-doing gebaut. Ich hatte vorher nie ein eigenes Auto“, plaudert der stolze Camper. Bis auf die Sache mit der Holzbearbeitung waren alle notwendigen Umbauten böhmische Dörfer für ihn: Wie dämme ich und lege einen Strom- und Wasseranschluss, wie kommt ein Solarsystem aufs Dach und wie schließe ich eine Pumpe für die Dusche an. Auch um die Elektrik und das eigene Funknetz hat sich der Medien-Fachmann selbst gekümmert.

Sechs Monate lang im Camper gewerkelt

Nach der Entkernung des fast sieben Meter langen und knapp zwei Meter breiten Gefährts verlegte Martin eine neue Bodenplatte und baute eine Grundkonstruktion, um irgendwann mit seinem rollenden Zuhause durch die Lande zu ziehen. Autark versteht sich – mit Dusche, Toilette und einem 150-Liter-Frischwassertank, einer Mini-Küche mit Spirituskocher, viel Stauraum für Kleinigkeiten, Schränken für Töpfe und Geschirr, einem bunten Gewürzregal, einem aufklappbaren Tisch, einer Musikanlage und einer kleinen Sitzgruppe, unter der sich der Kühlschrank befindet. Und auch an die Mülltrennung hat Martin gedacht – genauso wie in seinen vier Wänden. Das Bett misst 1,85 Meter in der Breite und längs 1,30. „An Bord bin ich Querschläfer, aus einer praktischen Erwägung heraus“, verrät der Bewohner und muss lachen. Sonst hätte das Nachtlager einfach zu viel Platz in Anspruch genommen. Im Kofferraum befinden sich der Grill für laue Sommerabende, reichlich Werkzeug für notwendige Reparaturen, eine Kabeltrommel und ein Wasserschlauch für eine kleine Abkühlung an tropischen Tagen. Auf dem Dach hat Martin ein paar Solarzellen angebracht, um einen kleinen Teil fürs Klima zu leisten.

Spirit von Oma

An manchen Tagen sitzt Martin einfach auf dem Dach seines Campers, lässt sich die Sonne auf den Kopf scheinen und denkt an seine Oma Gisela. „Sie ist leider von uns gegangen. Ihre offene und herzliche Art trage ich im Herzen – wenn ich mal unterwegs sein werde, dann möchte ich meine Gäste genau wie sie früher begrüßen und einladen“, sagt er lächelnd.

Wohin ihn das Leben verschlägt, das weiß Martin heute noch nicht. „Mein Traum wäre es, als digitaler Nomade durch die Welt zu ziehen und irgendwann in Australien zu landen.“ Auf jeden Fall wird an Bord eine treue Begleiterin sein, die im Führerhaus sitzt und ihm stets zuwinkt. Eine kleine bunte Katze aus Singapur.

Von Regina Katzer