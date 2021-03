Der Trabi lebt: Oldtimer-Freunde aus MV motzen DDR-Gefährte auf 

Jürgenstorf

Die sechs Cabrios glänzen in der März-Sonne: Wie ladenneu wirken die einst im sächsischen Zwickau gebauten Gefährte. Zumal knallige Farben, wie „Erika-Violett“, Rot oder Gelb, sie zu Hinguckern machen. Es handelt sich um ganz besondere Trabant-Modelle, die hier unweit des Zweiradmuseums in Jürgenstorf bei Stavenhagen (Mecklenburgische Seenplatte) wie zur Parade aufgereiht sind. „Wir besitzen mehr als 400 historische Kräder, darunter etliche MZ-, Simson- und Jawa-Modelle. Hinzu kommen Transporter, Busse und Lkw. Doch auf diese Raritäten sind wir besonders stolz.“ Der Vorsitzende des hiesigen 54 Mitglieder zählenden Oldtimerclubs, Jörg Steingraf (59), startet den Motor seines rosafarben anmutenden Gefährtes.

Schaltknüppel statt Krückstock-Schaltung

Statt des vertrauten Zweitakter-Knatterns, wie beim 31 Jahre alten 601 Tramp Z von Dieter Schmidt (56), ist hier ein sonores Schnurren zu vernehmen. Kein Wunder. Unter der Motorhaube aus Blech arbeitet ein 1,1 Liter großer VW-Polo-Motor. 40 statt 26 Pferdestärken. Anstelle der bekannten Krückstock-Schaltung, die sich neben dem Lenkrad befindet, werden die vier Vorwärtsgänge über einen langen Schaltknüppel angesteuert.

Unter der Haube dieses Tramp 1.1 arbeitet ein 40 PS starker VW-Motor. Quelle: Martin Börner

So um die zehn Liter Superbenzin – je nach Gasfußvorlieben – schlucke dieser letzte Nachfolger des legendären Trabi-Kübelwagens, der in der DDR ab Herbst 1966 zunächst nur als Militärfahrzeug entstand. Nur knapp 500 Modelle dieser Baureihe liefen 1990 und 1991 im damals Volkseigenen Betrieb Sachsenring in Zwickau (Sachsen) noch vom Band. Insgesamt 277 dieser Mobile stehen bundesweit aktuell in der Zulassungsstatistik – 22 davon in MV.

Oldies werden zu Anlagemodellen

Der Zwickauer Dauerläufer lebt. Und wie. Seit sieben Jahren in Folge wächst die Zahl der Trabi- Zulassungen bundesweit. „Anfang des Jahres waren es 38 173 und damit gut 1000 mehr als 2020“, erläutert Michael Schinz (53). In MV knatterten 2020 immerhin noch 3177 über die Straßen.

„Die Nachfrage steigt. Zumal die Oldies zu Anlagemodellen werden“, sagt der Rostocker Unternehmensberater. Er arbeitet in seiner Freizeit für die im sächsischen Zettlitz beheimatete Zeitschrift „79 Oktan“. Das seit 2016 existierende Magazin für Ost-Oldtimer erfreut sich ebenso steigender Beliebtheit wie viele der einst in Osteuropa produzierten Kraftfahrzeuge.

Cabrio wurde für die Armee konzipiert Mehr als drei Millionen Trabis wurden einst in Zwickau gefertigt. Nach 33 Jahren war dann am 30. April 1991 Schluss mit der Produktion. Schon zu DDR-Zeiten galt der sogenannte Kübelwagen, der ab 1966 zunächst als Militärfahrzeug entstand, als Exot. Später erhielten dann auch Forst- und Landwirtschaftsbehörden diese Modelle. Zusammen mit der „zivilen“ Version Tramp, die ab 1978 zusätzlich gefertigt wurde, gelangten rund 11 000 dieser offenen Gefährte auf die Straßen. Zu Beginn des Jahres 1993 wurden in den neuen Ländern 855 816 der Zweitakter gezählt, im Westen (einschließlich Berlin) waren es 62 658. Im Jahre 2007 knatterten im Osten noch 43 035 „Rennpappen“ über die Pisten. In den alten Ländern waren 9397 registriert. Gaben in MV 1993 noch 92 299 Trabi-Besitzer Gas, waren es 2007 noch 3595. Im vergangenen Jahr belief sich deren Zahl auf 3177!

So stand zum Beispiel die Version Tramp 1.1 im Jahre 1990 mit 10 540 DM in der Preisliste. Ohne Katalysator. „Für diesen waren 475 DM Aufpreis fällig“, so der Trabi-Spezialist, der gern mit den Oldtimerfreunden fachsimpelt. Aktuell blättern Enthusiasten für diese Super-Trabis mit passendem Anhänger mindestens 15 000 Euro hin. Mehr als 20 000 Euro sind keine Seltenheit, so Schinz.

„79 Oktan“ pflegt Kfz-Historie Seit 2016 existiert die im sächsischen Zettlitz aufwendig produzierte Zeitschrift „79 Oktan“ – das Magazin für Ost-Oldtimer. Die aktuelle Ausgabe des viermal jährlich erscheinenden Heftes widmet die Titelgeschichte dem Trabant 601 mit bisher noch nie veröffentlichten Details zu den Prototypen des P 601. Ob die Geschichten des Allgemeinen Deutschen Motorsport Verbandes, die Historie der Jawa-Motorräder oder der historische Vergleich von Wartburg 353, Fiat 124 und Renault 12 – die Macher des Magazins pflegen ein Stück Kfz-Historie.

Gespann stahl einem Porsche die Show

Viele Hobby-Schrauber machen die seit 1957 gefertigten Trabi-Modelle, die es als Limousine, Kombi, Cabrio und als behindertengerechte Ausführung Hycomat gab, wieder flott. Die Lust am Selberschrauben wächst. Nicht wenige der Duroplastbomber holen die Oldtimer-Freunde zudem aus Ungarn. „Zu DDR-Zeiten hat die DDR zahlreiche Trabis dorthin exportiert“, erzählt der Dekra-Sachverständige Steingraf. Der Diplom-Ingenieur hat auch beispielsweise einen 33 Jahre alten Trabant 601 Kombi zum Polizeifahrzeug umgebaut. Hunderte Arbeitsstunden stecken in dem skurrilen Wagen. „Oldtimer-Freaks müssen schon eine kleinen Macke haben“, so der Jürgenstorfer.

Ein Hingucker – dieses Cabrio-Gespann. Es ist ein 1990 gebauter Tramp 1.1 mit Anhänger. Quelle: Martin Börner

Und Auffallen ist durchaus erwünscht. „Unser gelbes Trabi-Gespann hat beispielsweise bei einem Kurzurlaub in Dierhagen (Vorpommern-Rügen) einem aufgemotzten Porsche glatt die Show gestohlen“, sagt Ralf Köster (62) mit einem Lächeln. „Vor zwei Jahren sind wir im offenen Cabrio die ganze Ostseeküste abgefahren. Einfach toll. Da lasse ich nichts drauf kommen“, schwärmt seine Frau Birgit Köster (64). Sie hält, wie bei den Oldtimerfreunden häufig üblich, ihrem Ehemann den Rücken für das kosten- und zeitaufwendige Hobby frei.

Auch ein Lockdown kann die Jürgenstorfer übrigens nicht ausbremsen. Am 20. Juni, dem Tag des Herrn, planen die Hobbyschrauber ihre erste große Ausfahrt in diesem Jahr. Mit alten Zweiradgespannen und ihren offenen Trabis steuern sie dann Zinnowitz auf Usedom an.

Von Volker Penne