„Ich bin der neue Parteisekretär“ – „Und ich bin Pittiplatsch – der Liebe“. So antwortet Brigadier Hannes Balla, gespielt von Manfred Krug, dem Parteisekretär Werner Horrath. Diese kurze Szene steht für das Thema, das die DDR-Zensoren hellhörig machte. Der Film beschreibt offen und genau den sozialistischen Alltag in der DDR. Zu offen, zu genau.

Auf der DDR-Großbaustelle Schkona arbeitet der Zimmermann und Brigadeleiter Hannes Balla. Der ist Praktiker, arbeitet wie ein Tier und hält nicht viel von den bürokratischen Regeln der Planwirtschaft.

Zufällig im Programmkino gesehen

Zählt die Brigade deswegen zu den produktivsten? Notfalls verschaffen sie sich fehlendes Material mit Gewalt. Nicht schön, aber das Ergebnis zählt. Als Werner Horrath seinen Dienst antritt, ist der Konflikt vorprogrammiert.

Doch die Männer begegnen sich später mit Respekt. Der Parteisekretär muss erleben, wie nahe Aufstieg und Abstieg beieinander liegen. Er ist am Ende Mitarbeiter in der Balla-Brigade, ein Parteiausschlussverfahren droht.

Ich begegnete dem Film erstmals 1990, als ich ihn eher zufällig in einem Programmkino sah. Dieser Hannes Balla und seine Leute waren Rebellen – Respekt! Sie springen splitternackt in einen Dorfteich. Sie laufen in der Maiparade mit und saufen dabei. Sie mögen ihre Arbeit und halten zusammen. Wo etwas fehlt, wird es organisiert. Und Kinder von Traurigkeit sind sie alle nicht.

Ja, so war der DDR-Alltag wohl. Unverschnörkelt wird das Leben auf der Großbaustelle in dem Film gezeigt. Und gerade diese wirklichkeitsnahe Beschreibung und das herausragende Spiel von Manfred Krug als Hannes Balla finde ich immer wieder stark.

Hannes Balla, der Rebell. Von denen gab es viele im wahren Leben der DDR. Man hat nur nicht so viel von ihnen gehört.

Spur der Steine. Regie: Frank Beyer, 134 Minuten, Defa 1966. Den Film gibt es als DVD u.a. bei www.der-ostfilm.de

Von Joachim Wilisch/MAZ/RND