Darum blieb der Löwennachwuchs im Zoo Eberswalde wochenlang geheim

Der Löwe (Panthera leo) ist nach dem Tiger die zweitgrößte Art aus der Familie der Katzen. In der Kulturgeschichte spielt er bis in unsere Tage schon immer eine tragende Rolle. Daher ist das Tier auch für Zoos äußerst attraktiv.

Löwen hatten früher ein äußerst großes Verbreitungsgebiet. Selbst in Amerika gab es Löwen. Auch im heutigen Ungarn und Bulgarien gab es vor etwa 5000 Jahren Löwen. In Griechenland starben sie womöglich erst im ersten Jahrhundert n. Chr. aus. Heute gibt es sie wild nur noch im südlichen Afrika und in einem indischen Nationalpark