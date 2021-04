Delitzsch

Er ist kaum zu bremsen. Beim Rundgang durch die Delitzscher Schokoladenfabrik zeigt Darren Ehlert mit einem Strahlen in den Augen auf neue Maschinen, verweist auf gründlich sanierte Gebäudeteile, wechselt schnell ein paar Worte mit Mitarbeitern, informiert sich bei Sebastian Schliebe (50), seit Jahresbeginn neuer Werkleiter, über den aktuellen Stand der Produktion der süßen Produkte, stellt sich für die Fotos bereitwillig in Positur, als hätte er sein Leben lang nichts anderes gemacht. „Ist es so richtig?“ Der Fotograf nickt bejahend. Kurzum: Der US-Amerikaner, der auch einen kanadischen Pass hat, ist in seinem Element.

Investitionen lassen Skeptiker verstummen

Der 47-Jährige ist seit knapp vier Jahren der Eigentümer dieser traditionsreichen Fabrik, die 1894 von Albert Böhme und seinem Schwager Karl Hommel gegründet wurde und eine wechselvolle Geschichte mit vielen Höhen und Tiefen erlebte. In der Nachwendezeit gab es einige Eigentümerwechsel, die wirtschaftliche Lage war mehr als einmal angespannt. Kein Wunder, dass der Kauf durch Ehlert nicht lauthals bejubelt wurde, Skepsis überwog. Was inzwischen vorbei ist. Denn Ehlert hat seinen Worten Taten folgen lassen und „einen achtstelligen Betrag“, also mehr als zehn Millionen Euro, in den Standort gesteckt, der 260 Menschen Lohn und Brot bietet.

Ehlert gilt als pressescheu, nimmt sich für die LVZ-Wirtschaftszeitung aber dreieinhalb Stunden Zeit. Die wird auch benötigt, denn er hat viel zu erzählen, schließlich gehört ihm und seinem Geschäftspartner Frank Illmann (55) nicht nur die Delitzscher Fabrik, sondern auch mit knapp 87 Prozent die Mehrheit an Deutschlands ältester Schokoladenfabrik, Halloren in Halle.

Beide Werke waren heftige Sanierungsfälle, sind aber aus dem Gröbsten heraus. „Wir haben den Turnaround geschafft“, berichtet Ehlert. Dabei hatte er, abgesehen vom Verzehr, mit Schokolade lange Jahre nichts zu tun. Mit seinem Engagement hat er es als eine Art Seiteneinsteiger den vermeintlichen Sanierungsprofis trotzdem gezeigt.

Wegweisende Wurzeln

Prägend ist für Ehlert, der in Minnesota auf die Welt kam und kanadische Eltern hat, nach eigener Einschätzung die Erziehung gewesen. „Bei Problemen ging es darum, selber Lösungen zu finden.“ Da wurden etwa der defekte Toaster oder die stockende Toilettenspülung mit den eigenen Händen wieder instand gesetzt. Erst als er bei einem Freund zu Besuch war, „habe ich mitbekommen, dass es für solche Tätigkeiten auch Handwerksfirmen gibt“.

Dazu kam ein hohes Maß an wissenschaftlichem Input. Sein Vater war ein weltweit führender Laser-Experte. Und das alles in einer bäuerlichen Umgebung. „Was man in den eigenen vier Wänden lernt, ist entscheidend für die Bildung und Ausbildung“, schlussfolgert Ehlert, der seit 2006 mit seiner Frau und den vier Töchtern im Münsterland wohnt, am nordöstlichen Rand des Ruhrgebiets.

Katzen, Hunde, Pferde und Häschen sowie eine Obstwiese („wir machen unseren eigenen Apfelsaft“) gehören auf dem ländlichen Anwesen dazu. „Am Wochenende, wenn ich zu Hause bin, miste ich oft den Stall aus. Dabei kann ich wunderbar abschalten.“

Der Vollblutunternehmer studierte in Utah Betriebswirtschaftslehre und erwarb die Zulassung als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer.

Start als Wirtschaftsprüfer

Seine Karriere startete er als Wirtschaftsprüfer in Minneapolis, ging dann nach London und wechselte später zur US-Investmentbank Lehman Brothers. Deren am 15. September 2008 beantragte Insolvenz verschärfte massiv die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise. Zuvor hatte die US-Regierung drei große Geldinstitute (Bear Stearns, Fannie Mae und Freddie Mac) mit vielen Milliarden Dollar gerettet. Der politische Druck danach war so groß, dass es für eine Lehman-Rettung keine staatliche Finanzspritze mehr gab.

Pikanterie am Rande: Der damalige US-Finanzminister war Henry M. Paulson (74), der zuvor als Chef der Investmentbank Goldman Sachs agierte, einem erbitterten Lehman-Konkurrenten. Bereits Anfang 2005 wechselte Ehlert zur niederländischen ING-Bank und zog Ende 2006 nach Deutschland, um sich selbstständig zu machen.

Einstieg in die Immobilienbranche

Hier stiegen Ehlert und Illmann in die Immobilienbranche ein, kauften Mehrfamilien- und Geschäftshäuser, sanierten und verkauften diese wieder. Die Firma war und ist überaus erfolgreich. Ihr Unternehmen In-West Partners GmbH eröffnete später auch ein Büro in Halle.

„Wenn ich etwas geschafft habe, suche ich gerne eine zusätzliche Herausforderung.“ Gefunden wurde sie in der Konsumgüterbranche. „Schokolade ist cool, da habe ich mich in die Idee verliebt“, beschreibt Ehlert seinen Einstieg bei Halloren. „Meine erste Überlegung war, dem Unternehmen zu helfen, unabhängig zu bleiben.“

Aus der anfänglich passiven Rolle wurde im Laufe der Zeit eine immer aktivere, die Beteiligung wurde aufgestockt, letztlich vor vier Jahren die Mehrheit übernommen. Halloren – dazu gehörte seit 2008 die Delitzscher Schokoladenfabrik – hatte sich beim Expansionskurs offensichtlich übernommen, beschäftigte sich, so heißt es, mehr mit allen möglichen Finanzierungsfragen und weniger mit den Märkten und den Produkten.

Kaum Eigenkapital, teilweise die falschen Angebote – so stellte sich ihm die Situation dar. „Mein Motto ist: Macht einfach gute Geschäfte und hört auf mit den Zaubertricks.“ Negativer Höhepunkt war im Mai 2007 der Börsengang, was Ehlert noch heute den Kopf schütteln lässt. Bei Unternehmen mit der Größe von Halloren mache das keinen Sinn. Im Dezember 2016 erfolgte schließlich der Rückzug vom glatten Aktienparkett.

Aufräumaktion bringt Erfolg

Ehlert übernahm im Halloren-Vorstand vor anderthalb Jahren das Finanzressort und räumte mit seinem Vorstandskollegen Ralf Wilfer (56) bei Halloren sowie mit Ralf Herget (54), Geschäftsführer der Delitzscher Schokoladenfabrik, kräftig auf. Sortiment und interne Strukturen wurden gestrafft und unter der Führung des langjährigen Halloren-Chefs Klaus Lellé (61) als Vertriebsgeschäftsführer ein eigener Außendienst eingerichtet.

Die „Kugel-Company“, konzentriert sich auf die Regionen Mitteldeutschland, Berlin und das Ruhrgebiet. „Mitteldeutschland ist unsere Heimat.“ Die Erfolge dieses Sanierungskurses ließen nicht lange auf sich warten. „Wir haben zwar noch einen Kredit laufen, könnten den aber sofort zurückzahlen“, berichtet Ehlert. Doch die Vorfälligkeitsentschädigung hält er für zu hoch. De facto ist Halloren mit seinen 190 Beschäftigten also schuldenfrei.

Als die Krise groß war und die Gewinne schmolzen wie Schokolade in der Sonne, griffen Ehlert und Illmann in die eigene Schatulle und kauften Halloren die Delitzscher Tochter ab. Zehn Millionen Euro brachte das in die damals schwindsüchtige Halloren-Kasse, ein maßgeblicher Beitrag zur Rettung des angeschlagenen Unternehmens.

Darren Ehlert (links) schaut sich mit Werkleiter Sebastian Schliebe die Produktion in Delitzsch an. Quelle: Andre Kempner

Mittlerweile rücken die beiden Werke wieder enger zusammen. In Delitzsch werden inzwischen wieder einige Halloren-Produkte hergestellt. Ehlert und Illmann denken darüber nach, die Fabriken noch intensiver zu verbinden. Aber das ist Zukunftsmusik.

Wenn Ehlert zwischen dem Münsterland und Delitzsch/Halle hin- und herfährt, dann macht er das mit einem privat erworbenen und umgebauten Truck, in dem er auch wohnt. „Damit mache ich auch Werbung für Halloren. Natürlich ohne Kosten für das Unternehmen.“

Die hiesigen Schokoladen-Standorte sieht Ehlert auf einem guten Weg. Und er denkt auch nicht an einen Ausstieg. Nur dürfte er in fünf Jahren nicht mehr so häufig wie jetzt etwa in der Delitzscher Fabrik herumwuseln. Beide Werke seien dann gewinnbringende, nachhaltige Unternehmen. „Ich möchte mich auf die strategischen Punkte konzentrieren.“ Und mehr Zeit haben, um mit seiner Frau die Welt zu bereisen. Sicherlich mit hiesiger Schokolade im Gepäck.

Von Ulrich Milde