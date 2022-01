DDR-Schullandheim Niex: Früher Ferienparadies – heute verlassen und verfallen

Dummerstorf

Das Gelände ist gesperrt und kameragesichert. Hier ist schon lange kein Betrieb mehr. Seit 2016 ist das ehemalige Schullandheim in Niex geschlossen. Danach gab es ab und zu eine sporadische Nutzung.

Niex liegt vor den Toren Rostocks und ist Teil der Gemeinde Dummerstorf. Das Gelände, auf dem das ehemalige Schullandheim steht, ist sechs Hektar groß. Es liegt ein bisschen außerhalb von Niex, wohin vom Ortskern aus eine leicht gewundene Straße führt. Von der Neubrandenburger Straße aus ist der holperige Feldweg, der gleich hinter Kessin abzweigt, etwas schwieriger zu bewältigen. Aber der Weg lohnt sich. Die idyllische Lage macht den Reiz der Anlage aus. Man sollte allerdings bei schönem Wetter kommen, damit sich der Zauber der Natur dort auch richtig entfalten kann.

In den 1960 Jahren wurde das Gelände von Rostock erworben

Hinter dem kleinen Anwesen liegt eine wechselvolle Geschichte. Die damalige Bezirkshauptstadt Rostock hatte das Gelände in den 1960er-Jahren erworben, auf dem dann das Schullandheim errichtet wurde. Es wurde auch als Ferienlager genutzt. Zu DDR-Zeiten war es unter Schülern zudem als „Lager für Arbeit und Erholung“ bekannt. Ganze Schulklassen fuhren zu Arbeitseinsätzen dorthin.

Erinnerungen an den Niexer Sommer 1987

Auch Malte Adelmann (52) aus Rostock. Im Sommer 1987 wurde seine Schulklasse zu einem dreiwöchigen Arbeitseinsatz nach Niex beordert. „Wir haben den Pool saubergemacht, den Dreck weggeräumt und Bänke gestrichen“, erinnert er sich. „Wir haben Ordnung gemacht, damit sich die kleineren Kinder hier erholen können.“ Adelmann war damals in der 11. Klasse der Rostocker Herderschule, noch heute teilen die ehemaligen Schüler Erinnerungen an den Sommer von damals. „Hier haben wir gesessen und nach der Arbeit Bier getrunken“, sagt Malte Adelmann und zeigt auf die Grill-Ecke, die immer noch da ist. Ähnliche Erinnerungen an Niex dürften nicht nur viele Rostocker haben, die in den Siebzigern oder Achtzigern Kind waren und hier eine weitgehend unbeschwerte Zeit verbrachten. Auch Ausflüge an die naheliegende Warnow, ob nun erlaubt oder nicht, standen auf der Tagesordnung. Ein beliebter Anziehungspunkt zum Baden war die Niexer Brücke, also genau der Ort, wo die Eisenbahnlinie von Rostock nach Laage die Warnow überquert.

Zur Galerie Das Schullandheim Niex im Rostocker Umland war einst ein beliebter Ferienort für tausende Schüler zu DDR-Zeiten. Nach der Wende versuchten mehrere Betreiber das sechs Hektar große Areal zu bewirtschaften. Seit 2016 jedoch ist der Gebäudekomplex verlassen und verfällt.

Nach 1989 wechselten die Betreiber häufig

Aber die Geschichte nahm ihren Lauf, auch in Niex. Als „Schule am anderen Ort“, so lautete die amtliche Bezeichnung, wurde das Objekt 1989 ins Rostocker Schulnetz eingegliedert. Diese sechs Hektar blieben damit eine Exklave der Hansestadt im Landkreis Rostock. Nach der Wende wechselten die Betreiber in Niex mehrfach. 1993 bis 1997 war es der Verein Schullandheim Niex, 1999 folgte der Verein „Barrierefreies Rostock“. 2005 übernahm dort der Verein ILSE – diese vier Buchstaben standen für Integration, Lernen, Schullandheim und Erlebnispädagogik. 2016 war aber Schluss. Der Rostocker Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung (KOE) nahm das Objekt in seine Obhut. Es wurde gesichert und auch mit Überwachungskameras versehen, die Gebäude wurden verschlossen, um Vandalismus zu verhindern. Ein Zutritt ist untersagt. Die OZ war mit Genehmigung vor Ort.

Fotografin Bianca Schüler und Autor Thorsten Czarkowski vor dem ehemaligen Schullandheim Niex Quelle: Bianca Schüler

Das Gelände hat sich verändert, die Bungalows sind verschwunden

In dieser Zeit schritt aber der Verfall weiter fort. Das Areal hat sich in den letzten drei Jahrzehnten auch durch Menschenhand verändert. Die kleinen Bungalows, die links neben dem Haupthaus standen, wurden inzwischen abgerissen. Der danebenliegende Sportplatz ist heute zwar überwuchert, aber die Torwand steht noch. „Und hier war der Pool, gleich neben dem Heizhaus“, erklärt Malte Adelmann und zeigt Fotos von damals auf seinem Handy. Da sind sie wieder, die Erinnerungen. Ein Glück, dass eine Klassenkameradin damals viel fotografiert hat. Doch der Swimmingpool ist längst zugeschüttet und heute kaum noch auffindbar.

Im verlassenen Nebengebäude ist noch ein Kaminzimmer

Gründe für die Veränderung sind heute nicht mehr im Einzelnen nachzuvollziehen. In den unterschiedlichen Nutzungen in den Jahren nach der Wende wurden die erhaltenen Gebäude teilsaniert oder anderweitig verändert. In das Heizhaus wurde zum Beispiel eine Sauna eingebaut. Im anderen Nebengebäude, das übrigens auch über ein Kaminzimmer verfügt, liegt heute allerlei Geschirr und Unrat herum, Teile einer Büroeinrichtung, dazwischen weggeworfene Papiere, auch eine Kassette der Kelly-Family. Zufällig hingestreute Zeugen der Vergangenheit. Kurios wirkt heute die Einrichtung im dazugehörigen Obergeschoss, das nur über eine Außentreppe zu erreichen ist. Dort wurden Schlafstätten auf Stroh eingerichtet, die mit Holzwänden voneinander abgetrennt waren – wohl für eine Art Abenteuerurlaub.

Das Haupthaus ist am besten erhalten

Am besten erhalten ist heute das Haupthaus. Relativ moderne Doppelstockbetten in den Zimmern dominieren die Einrichtung, teilweise sind die Schlafstätten sogar noch mit Bettwäsche bezogen. Ein paar alte Kinderbücher und Spiele liegen immer noch bereit. Auch die Toiletten funktionieren noch. Der Zugang zum Haus wurde in den Neunzigerjahren barrierefrei gestaltet. Das Haupthaus wirkt insgesamt, als müsste man in den Zimmern nur ein bisschen Ordnung schaffen und die Heizung in Gang bringen, dann könnten hier wieder Gäste einziehen. Da das Niexer Anwesen über ein eigenes Heizhaus verfügt und sogar eine Wasseraufbereitungsanlage hat, ist der Betrieb weitgehend autark. Das vierte Gebäude auf dem Gelände beherbergt unter anderem eine Kletterwand. Diese Halle ist jedoch verschlossen.

Nach dem Kauf plant die Gemeinde Dummerstorf einen Kindergarten

Doch nicht mehr lange. Denn das alte Schullandheim Niex soll aus seinem Schlummer erweckt werden. Zum Jahresende 2021 verkaufte die Hansestadt Rostock das sechs Hektar große Grundstück an die Gemeinde Dummerstorf. Besitzer ist nun die Wohnungsgesellschaft Dummerstorf mbH, sie ist eine hundertprozentige Tochter der Gemeinde. Aus dem Areal mit den noch erhaltenen vier Gebäuden soll ein Kindergarten werden, so die Pläne. Von einem Waldkindergarten ist die Rede. Damit fällt dieses idyllische Fleckchen Erde in den Gemeindebesitz von Dummerstorf. Nun soll Baurecht geschaffen und ein B-Plan erstellt werden. Dieser inzwischen fast verloren geglaubte Ort wird wieder zurückgeholt.

Malte Adelmann schaut etwas melancholisch über das Gelände. Die Erinnerungen an den Niexer Sommer ’87, die er mit seiner alten Schulklasse heute noch teilt, kommen wieder hoch. Künftig wird für dieses Gelände hoffentlich ein neues interessantes Kapitel aufgeschlagen.

Von Thorsten Czarkowski/RND