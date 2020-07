Ralswiek

Eigentlich würden auf der Naturbühne in Ralswiek derzeit wieder die Piraten rund um Klaus Störtebeker ihr Unwesen treiben, doch auch die beliebten Festspiele auf Rügen können aufgrund der Corona-Verordnungen in diesem Jahr nicht stattfinden.

Die Folge: Die Störtebeker Festspiele GmbH & Co. KG muss an die eigenen Reserven. Und die Auswirkungen des Saisonausfalls sind auch noch nicht gänzlich absehbar. Eine Vielzahl der Mitarbeiter hat bereits das Unternehmen verlassen.

„Das Produktionsvolumen für unsere Festspiele beträgt vier Millionen Euro“, sagt Anna-Theresa Hick, Geschäftsführerin der Festspiele. Für die geplante Aufführung „Im Angesicht des Wolfes“, in der Störtebeker und seine Mannen unter anderem die norwegische Stadt Bergen in Schutt und Asche gelegt hätten, war bereits vorbereitet. So wurde die neue Kulisse mit dem angefertigten Graben, einem herausfahrbaren Haus sowie einer Klappbrücke fast fertiggestellt. Auch das Buch und die Regie liegen bereit. Den horrenden Kosten steht in diesem Jahr aber der hohe Umsatzausfall gegenüber. Im Moment verzeichne man den wirtschaftlichen Totalausfall.

Ein wirtschaftlicher „Nullpunkt“

Dabei erfreuten sich die Festspiele in den vergangenen Jahren einer ständig wachsenden Beliebtheit. In der Saison des vergangenen Jahres zählte man insgesamt über 333 000 Besucher, knapp 20 000 mehr als im Vorjahr. Und auch für die anstehende Saison hatte man bereits 82 000 Karten verkauft. Laut der Geschäftsführerin wollen die Hälfte der Vorbesteller ihre Karten zurückerstattet haben, zehn Prozent fordern einen Gutschein und der Rest möchte für die kommende Saison umbuchen.

„Unsere wirtschaftliche Existenz steht auf dem Spiel. Wir befinden uns an einem Nullpunkt“, sagt Hick. Denn neben den zurückzuerstattenden Eintrittseinnahmen wiegen auch die Umsatzeinbußen von Restaurant, Catering und der Boutique schwer.

Die Störtebeker-Festspiele in Ralswiek Bereits seit 1959 besteht die Naturbühne in Ralswiek am Ufer des Großen Jasmunder Boddens. Zu DDR-Zeiten wurden im Rahmen eines Kulturauftrages dort die Rügenfestspiele ins Leben gerufen. Seit 1993 finden dort jährlich von Ende Juni bis Anfang September die Störtebeker-Festspiele statt. Dabei wird das Leben und Wirken des Seeräubers Klaus Störtebeker, um den sich zahlreiche Legenden ranken, behandelt. Heute sind etwa 450 Mitarbeiter mit der Inszenierung betraut.

Kurzarbeit, Entlassungen und Kündigungen

Um den Betrieb aufrechtzuerhalten, müsse man nun an die Rücklagen. „Dem Unternehmen erging es in den letzten Jahren sehr gut. Wir brauchen nun aber einen langen Atem, um bis zum nächsten Sommer durchzuhalten.“ Daher befindet sich ein Großteil der 450 Mitarbeiter derzeit in Kurzarbeit. Lediglich einige Haustechniker sind im Moment damit betraut, das Gelände in Schuss zu halten.

Dies könnte dem Unternehmen jedoch auch nachhaltig noch Probleme bereiten. Denn man habe aufgrund der wirtschaftlichen Situation bereits fünf Mitarbeiter entlassen müssen. Und da viele weitere mit dem Kurzarbeitergeld nicht auskommen, haben sich einige nach neuer Arbeit umgesehen. „Drei Mitarbeiter haben sich aus eigenen Stücken neue Arbeit gesucht.“ Doch spätestens zur Saison 2021 ist man wieder auf die volle Personaldecke angewiesen. „Es ist auf Rügen ja auch nicht so einfach, entsprechendes Personal zu finden“, sagt Anna Theresa Hick.

Aufführungen mit Maske verfolgen?

Die Tochter von Intendant Peter Hick zeigt sich optimistisch im kommenden Jahr die Aufführungen fortsetzen zu können. Und selbst, wenn Corona dann noch für Beschränkungen von Großveranstaltungen sorgt, hofft das Unternehmen mit entsprechenden Maßnahmen wieder in Vollbetrieb gehen zu können.

„Wir bieten ja eine Open-Air-Veranstaltung, in der nicht, wie bei vielen Festivals, viel Körperkontakt herrscht.“ Man könne einen früheren Einlass ermöglichen, Desinfektionsmöglichkeiten schaffen und die Pausen verlängern. „Außerdem kann man unsere Aufführungen auch mit Maske verfolgen“, sagt Hick.

2021: Im Angesicht des Wolfes

Nach derzeitiger Planung wird die Aufführung von „Im Angesicht des Wolfes“ dann im nächsten Jahr stattfinden. „Da bleibt dann nur die Frage, wie das Bühnenbild die Witterung und den Winter übersteht.“ Dann müsse nur noch renoviert bzw. finalisiert werden.

