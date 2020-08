Schwerin

Im Bildungsministerium in Mecklenburg-Vorpommern hat sich eine Mitarbeiterin mit Corona infiziert. Das bestätigte eine Sprecher der Ministeriums am Mittwoch gegenüber der Ostsee-Zeitung. Demnach sei eine Kollegin positiv auf das Virus getestet worden und aktuell in Quarantäne.

Angesteckt bei Baby-Party nahe Hagenow

Nach Informationen der Zeitung hat sie sich bei der Baby-Party bei Hagenow ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) angesteckt, die bereits mehrere Corona-Erkrankungen nach sich zog. Es soll darüber hinaus weitere Corona-Fälle im Umfeld des Schweriner Bildungsministeriums geben. Der Sprecher bestätigte vier Erkrankte, darunter die Leitung der Schulabteilung und die Landes-Schulrätin.

Die Kollegen zeigten keine schweren Symptome und würden im Homeoffice arbeiten.

Bei der Party soll es sich um eine Begrüßungsfeier für ein Baby, auch „Pullerparty“ genannt, gehandelt haben. Die 35 Gäste sollen größtenteils im Freien, aber auch in einer Garage gefeiert haben. Rund 160 Personen mussten nach der Feier in Quarantäne. Ein Säugling wurde nicht infiziert.

„Nicht alles, was erlaubt ist, erweist sich später noch als gut.“

„Jeder sollte mit Besonnenheit feiern“, betont erklärt Andreas Bonin, Sprecher des Landkreises Ludwigslust-Parchim. Die Chefin des Landkreis-Gesundheitsamtes, Ute Siering, habe vollkommen recht: „Nicht alles, was erlaubt ist, erweist sich später noch als gut.“

Die Baby-Party hat einen der größten Corona-Ausbrüche in Mecklenburg-Vorpommern bislang ausgelöst. Laut der Statistik des Landesamtes für Gesundheit und Soziales MV (Lagus) „hatte Schwerin im März/April das bislang größte Corona-Geschehen mit 46 Fällen“ zu verzeichnen, sagt Lagus-Sprecherin Anja Neutzling. Und in Vorpommern-Greifswald habe es ein Geschehen mit 39 Fällen gegeben.

