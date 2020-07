Neuruppin

So etwas erleben Prozessbeteiligte und Zuschauer in dem altehrwürdigen Saal 317 im Neuruppiner Amtsgericht nur höchst selten: Die Angeklagte knallte die Türen, brüllte die Richterin an, bedrohte und beschimpfte ihr bekannte Zuschauer.

Keine Bewährung mehr für Verkehrssünderin

Am Ergebnis änderte es nichts: Das Schöffengericht verurteilte die 32-Jährige am Montag wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis in vier Fällen zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten. Die setzte es nicht mehr zur Bewährung aus. „Eine Bewährung ist nicht mehr in Erwägung zu ziehen. Das ist kein Thema“, fand auch der Staatsanwalt.

Denn davon, dass sie sich vorangegangene Urteile zur Warnung hätte dienen lassen, davon konnte bei der Verkehrssünderin keine Rede sein. Seit 2010 sitzt die gebürtige Berlinerin immer wieder auf der Anklagebank, wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Sie bekam Geld-, Bewährungsstrafen und auch Haftstrafen. Erst im November vergangenen Jahres verurteilte sie das Neuruppiner Amtsgericht wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in 15 Fällen zu einer Freiheitsstrafe – ohne Bewährung. Damit war die Angeklagte nicht einverstanden und legte Berufung ein. Demnächst wird vor dem Landgericht Neuruppin verhandelt.

Angeklagte fühlt sich zu Unrecht verfolgt

Auch diesmal sah sich die 32-Jährige zu Unrecht angeklagt. Sie sieht sich verfolgt von der Polizei, der Justiz und der Presse. Und das, obwohl sie nichts Strafbares getan hat. Sie bestritt die ihr zu Last gelegten Vorwürfe.

Mal konnte es gar nicht ihr Auto gewesen sein, dass Zeugen gesehen haben wollten. Das sei zu der fraglichen Zeit mit vier platten Reifen und leerer Batterie in der Werkstatt gewesen. Mal sei sie genau in der entgegengesetzten Richtung unterwegs gewesen. Das könne sie anhand des GPS-Trackings auf ihrem Handy beweisen, sagte sie.

Bestätigt wurden ihre Aussagen von ihrer künftigen Schwiegermutter. Sie meinte, dass die Angeklagte sich zum einen nicht bei Dämmerung ans Steuer setzen würde. Und außerdem: „Sie fährt sowieso nicht.“

Der Verteidiger sagte über seine Mandantin: „Sie ist vielleicht keine einfache Frau. Sie hat ein Päckchen zu tragen, das nicht jeder hat.“ Und sie müsse hier nicht lieb und nett sein, meinte er an die Schöffen gewandt. Auch dass sie kein Einsehen habe, sehe er anders als der Staatsanwalt. Denn, seine Mandantin fahre häufig Fahrrad.

Immer wieder von Zeugen am Steuer gesehen

Dass sie aber wohl auch mit dem Auto unterwegs ist, bestätigten Zeugen und das bewies ein Blitzerfoto vom 8. Januar 2019, aufgenommen auf der A 10. „Wir sind davon überzeugt, dass Sie die Person auf dem Foto sind“, sagte die Vorsitzende Richterin.

Das Gericht glaubte auch dem Zeugen, der die Angeklagte im Mai 2019 am Rheinsberger Tor als Fahrerin erkannt hat. Es sei ein relativ markantes Fahrzeug gewesen. „Da guckt man schon, wer drin sitzt.“ Es war die Angeklagte.

Im August hatte eine Radfahrerin eine Begegnung mit der Angeklagten, die durch ihre Fahrweise einen Beinaheunfall mit der Radlerin verursacht hätte. Sie beobachtete, wie die 32-Jährige parkte und ausstieg, schenkte dem Ganzen aber keine große Beachtung. „Es war ja nichts passiert.“ Erst durch ein Gespräch mit einer Freundin der Tochter am Nachmittag, die die Angeklagte näher kannte und ihr deren Foto zeigte, kam es dann zu einer Anzeige.

„Die Strafe ist angemessen“

Im Oktober fiel einer Streifenwagenbesatzung in Berlin ein grauer Golf durch unsichere Fahrweise auf. „Wir sind hinterher gefahren, um zu gucken, ob es ein einmaliges Versehen war“, sagte die Beamtin.

Der Golf beschleunigte, bremste dann abrupt ab. Als die Beamten um die Straßenecke kamen, sei die Fahrerin, nämlich die Angeklagte, ausgestiegen. Auf die Beamten machte es den Eindruck, als ob sie mit ihrer Beifahrerin schnell die Plätze habe tauschen wollen. Die Angeklagte habe gesagt, sie habe einen Führerschein, den sie wegen einer Ordnungswidrigkeit für drei Monate habe abgeben müssen. Dann sei sie nach Neuruppin umgezogen und ihre Fahrerlaubnis sei bei der Stadt Kiel verloren gegangen.

„Auf Nachfrage haben wir erfahren, dass es keinen Führerschein gibt“, sagte die Polizistin. Eine Tatsache, die die Angeklagte offensichtlich bis jetzt nicht davon abhält, sich hinters Steuer zu setzen. Ihre Uneinsichtigkeit, die ihr sowohl der Staatsanwalt als auch das Gericht vorhielten, sprach nicht für sie. „Die Strafe ist angemessen, ausreichend und erforderlich“, sagte die Richterin.

Von Dagmar Simons