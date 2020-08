Hennigsdorf

Es war ein Schock: Nachbarn fanden „Pinkelpaula“, wie die Rentnerin in Bötzow gerufen wurde, unter einer Dunggrube auf ihrem Grundstück. Der Täter hatte beim Verscharren allerdings eine Kleinigkeit vergessen. „Das letzte Stück ihrer Beine guckte noch aus der Erde. Sonst hätten wir sie wohl nie im Leben gefunden“, sagt Lothar Arndt über den Mordfall aus den 1970er-Jahren.

Schnell geriet der Sohn der Ermordeten ins Visier, der Lehnitzer wurde beschattet. „Pinkelpaula“ soll ihn in Kindertagen oft geschlagen haben, als Erwachsener kam er nur zur Mutter, wenn er Geld brauchte. „Aber wie man die Füße nicht verbuddeln kann, ist mir bis heute ein Rätsel“, sagt Lothar Arndt.

Unzählige solcher Fälle hat der ehemalige Kriminalkommissar seit Anfang 2018 zu Papier gebracht. Der Hennigsdorfer schildert Morde, Vergewaltigungen oder Überfälle, die sich seit den 1960er-Jahren in der Region ereignet haben. Lothar Arndt war an diesen Ermittlungen beteiligt – von 1966 bis Ende der 1990er-Jahre arbeitete er bei der Kripo der DDR.

Über die alten Fälle hat sich der mittlerweile 76-Jährige mit Kollegen der Kripo oder des LKA unterhalten. Bekannte haben ihm dann geholfen, seine Erinnerungen druckreif aufzuschreiben. Etwa zwei Jahre hat das gedauert, herausgekommen ist nun ein Buch von rund 370 Seiten – der nicht ganz schmissige Titel lautet „Ein Leben im Wandel der Gesellschaftsordnungen“.

„Es ist ein Stück meiner Geschichte. Ich habe immer versucht, schwere Kriminalität wie Morde und Vergewaltigungen zu bekämpfen“, so Arndt. Er hofft natürlich, dass all die Fälle von damals nicht in seinem Schrank verstauben. Eine Filmemacherin in Berlin habe er angesprochen, die habe jedoch erstmal 10. 000 Euro gefordert, damit sie sich überhaupt um das Projekt kümmert. Er setzt nun auf die Presse – und würde gerne Lesungen veranstalten. Ob das Buch irgendwann einmal in größerer Zahl gedruckt erscheint, das ist allerdings bislang unklar.

Ein Mann zündete seine Frau mit Benzin an

Zu erzählen hat Lothar Arndt genug. Ein weiterer brutaler Fall ereignete sich im Sommer 1970, Arndt und seine Kollegen kamen von einem Ausflug zur Ostsee zurück – und wurden am Bahnhof gleich ausgerufen. Eine Frau war in der S-Bahn von Berlin nach Oranienburg mit mehreren Messerstichen getötet worden. Der Täter sei ein Mann gewesen, der die Frau nachts in der Bahn vergewaltigen wollte. „Sie hat sich mächtig gewehrt, das wollte er sich nicht gefallen lassen“, so Arndt. Das Messer soll er zwischen den Stationen Schönfließ und Borgsdorf aus dem Fenster geworfen haben.

Erschüttert hat Lothar Arndt auch der Fall einer Liebenwalderin, deren Mann sie Ende der 1980er-Jahre im Streit mit Benzin übergossen und angezündet hatte – genau wie Möbel und das Auto der Familie. „Die Frau lag im Oranienburger Krankenhaus und war am ganzen Körper unheimlich verbrannt“, so Arndt, der die Frau befragte und den Mann wegen versuchten Mordes dingfest machte.„Die Frau war aber unfassbar tapfer“, so Arndt, der zu DDR-Zeiten mit rund 55 Kollegen als Hauptmann der Kriminalpolizei im Bereich Oranienburg und Nauen arbeitete.

Männer überwältigen den Kindermörder

Er hat viele Tote gesehen, das gehöre zu seinem Beruf. Doch ein Fall verfolgt den Hennigsdorfer bis heute: Am 23. September 1983 entdeckten Pilzsammler im Briesewald zwischen Borgsdorf und Birkenwerder die Leichen der Oranienburger Brüder Kiehn. Der Täter hatte die Kinder an Bäume gefesselt, über Stunden mit einem Messer gequält und dann erwürgt. Am Tatort fanden die Ermittler unter anderem eine Kamera – der Täter habe die Angst der Kinder festhalten wollen. Warum er die Kamera zurückließ, kann sich Lothar Arndt auch heute nicht erklären. Fünf Menschen habe der Täter ermordet, Fesseln, Messer und Kamera stets im Gepäck.

Arndt und ein Kollege erklärten Kindern und Jugendlichen daraufhin, menschenleere Gegenden zu meiden und zu schreien, falls Gefahr im Verzug sei. Der Täter habe noch zweimal am Kiessee in Schildow Jungen im Schilf aufgelauert – sie flohen. Beim zweiten Mal, im Juli 1984, hörten Männer die Schreie, brachten den Täter nach Mönchmühle und banden ihn an einen Pfahl fest. Die Männer informierten daraufhin die Kripo.

Der Täter Martin S., seinerzeit ein 26-jähriger Feldwebel, wurde verhört und gestand schließlich die Taten. Dann habe laut Lothar Arndt die Stasi die Ermittlungen übernommen, der Mann sei lebenslang ins Gefängnis gekommen. Die Grausamkeit der Täter, sagt der Hennigsdorfer, hat sich bis heute im Grunde nicht verändert. „Der eine hat den Trieb dazu“, sagt der Ex-Ermittler, „und der andere macht das aus der Situation heraus.“

