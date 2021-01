Falkensee

In der Küche sitzt er am liebsten. Mit einem Glas Portwein in der Hand blickt Reinhard Gorn auf das Haltesignal, das rot leuchtet. Der Gegenzug passiert die Weiche und nimmt Fahrt auf. Hier in der Küche vor dem Stellwerk kreuzen sich die Züge, bevor sie durch die Wand in das Haus ein und aus fahren.

Eine der außergewöhnlichsten und schönsten privaten Modelleisenbahn-Anlagen Deutschlands, so der Modellbahn-Experte Frank Buttig, befindet sich im brandenburgischen Falkensee (Kreis Havelland), und zwar im Einfamilienhaus des Ehepaares Reinhard Gorn und Petra Grasse. Immer an der Wand lang durch alle Räume des Hauses geht die Reise. Eine V200 der Deutschen Reichsbahn in weiß-blauer Lackierung hat die Küche verlassen und zieht 24 weiße Kühlwagen Richtung Badezimmer.

„Mit drei Jahren bekam ich meine erste Eisenbahn, einen ovalen Kreis zu Weihnachten“, erzählt Gorn. Oma schenkte ein Jahr später einen zweiten Kreis, so dass zwei Züge gegeneinander fuhren. Das war 1953 in Neukölln. Seitdem ist der Fotograf, wie er es sagt: „Infiziert von der Eisenbahn.“

500 Meter Gleise verlegt

Vorbei am Waschbecken des Badezimmers geht die Fahrt wieder durch eine Wand ins Treppenhaus, führt dann in den Eingangsbereich des Hauses. Hier muss Gorn eine Brücke herunterklappen, damit der Kühl-Zug der Deutschen Reichsbahn die Eingangstür überwindet, um dann in einem Tunnel ins Gästezimmer zu entschwinden. Über dem Bett rauscht er an der Wand lang durch den Raum. Mehr als 500 Meter an Gleisen hat Gorn verlegt, mehr als 110 Lokomotiven mit etwa 480 Waggons fahren auf der Anlage. „Aber genau weiß ich das gar nicht“, sagt Gorn.

Ehepaar Reinhard Gorn und Petra Grasse Quelle: Ulrich Hansbuer

Aus der Wand im Bücherregal gelangt der Güterzug ins große Wohnzimmer, gleitet vorbei an zwei Gleisarbeitern neben der Strecke. Vorbei am großen Esstisch, vorbei am Computertischen verschwindet er in der Garage. Eine Modelleisenbahnanlage, die 24 Stunden am Tag in den Lebensbereich von Reinhard Gorn (70) und Petra Grasse (64) integriert ist. „Mein Mann hat es geschafft, mich mit dem Modellbahn-Virus zu infizieren – und daher finde ich es als eine Bereicherung für mein Leben“, sagt Ehefrau Petra Grasse. Sie sitzt vor dem digitalen Stellwerk der Anlage, hat die Software eingerichtet und mit dem Gatten das Gleisbild erstellt.

In der Volkshochschule hat sich das Paar kennengelernt

Kennengelernt hat sich das Modellbahn-Paar beim Volkshochschul-Kurs für Fotografie, die gemeinsame Liebe für die Eisenbahn entstand dann in einer Dachgeschoss-Wohnung in Berlin, die bald zu eng wurde. 2008 wurde in Falkensee ein Haus gekauft und gleich mit dem Nachbar auch über die Doppelgarage verhandelt, die direkt am Haus liegt. „Wir brauchten den Platz für die Anlage“, erzählt Reinhard Gorn.

Die Miniaturwelt an den Gleisen. Quelle: Ulrich Hansbuer

Der Kühl-Zug der Reichsbahn verlässt auf seinen Gleisen das Wohnzimmer direkt durch einen Wand-Tunnel Richtung Garage. Zu Fuß führt der Weg um das Haus nun in ein 60 Quadratmeter großes Modellbahn-Eldorado der Gartenstadt.

Hier schlägt das Herz jedes Modelleisenbahners höher. Morbide Szenen, wie in einem Film in den sechziger Jahren, sind detailverliebt nachgebaut. „Ich bin in Berlin groß geworden, mich fasziniert diese auch noch dunkle Nachkriegszeit“, sagt Gorn: „Um mich in dieser Traumwelt verlieren zu können, müssen die Details stimmen“, erklärt der Fotograf seine Modellbau-Philosophie: „Mich interessiert an der Modellbahn neben der Technik auch der philosophische Bereich, diese Mischung aus Fernweh bis Melancholie.“ Güterbahnen als pulsierende Transport-Adern für Menschen, der Trans Europa-Express 601 als Verbindung in die Metropolen, der Eilzug mit der roten V160 mit drei „Silberlingen“ am Haken für den Nahverkehr.

Ein Verschiebebahnhof soll noch kommen

In der Ecke ein pinkelnder Arbeiter, im zweiten Stock liest ein Mann Zeitung, während die Frau in der Küche werkelt. Häuserzeilen, die es in keinem Geschäft zu kaufen gibt, säumen den Bahndamm. In einer kleine private Bierbrauerei wird gebraut, zwei Stückgut-Wagen warten, dass sie abgeholt werden. In dieser perfekten Traumwelt können sich Reinhard Gorn und seine Frau immer wieder für einige Stunden verlieren. „Wahrscheinlich werde ich mit meiner Anlage erst fertig, wenn ich 125 Jahre alt bin“, sagt Gorn.

Die Gleise für einen neuen Verschiebebahnhof liegen schon, die Technik funktioniert, die Signale leuchten. Doch die Ausgestaltung fehlt noch, die Arbeit auf dieser Anlage wird dem Ehepaar nicht ausgehen. Der Kühl-Zug mit seiner Diesellok V200 hat sein Ziel erreicht. Auf mehreren Etagen in mehreren Schattenbahnhöfen warten schon die nächsten Züge auf die nächste Reise durch das Eisenbahn-Haus in Falkensee. Und alle müssen sie irgendwann mal durch die Küche.

