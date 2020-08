Kleinmachnow

Im Oktober wird die Kleinmachnower Projekt- und Entwicklungsgesellschaft P&E das Gelände der ehemaligen Boschwerke am Dreilindener Weg zwischen Stahnsdorfer Damm und Stolper Weg den künftigen Investoren baufertig übergeben. Nach etwa zwei Jahren ist die Tiefenenttrümmerung fast abgeschlossen.

Das Ergebnis: 75 Jahre nach Abriss und Zuschüttung der Boschwerke fanden die beauftragten Archäologen der Firma Archaeofakt einen Tunnel, der in etwa zehn Metern Tiefe wahrscheinlich die Autobahn und den ehemaligen Grenzkontrollpunkt querte, so die Fachleute.

Anzeige

Das Bauwerk hat die Landesdenkmalbehörde als erhaltenswertes Stück der DDR-Geschichte unter Schutz gestellt. Der Grund: 1962 versuchte man durch den Tunnel nach West-Berlin zu fliehen.

Weitere DNN+ Artikel

Tafel soll über Tunnel informieren

„Das war eine Überraschung, das war ein Moment, der ist unvergleichbar“, erzählt Matthias Antkowiak beeindruckt, denn er fand auch die einschlägige Informationsquelle: eine zwölfseitige Stasiakte. Die dokumentiert: Der Tunnel endete in einem nicht lokalisierten Rüstungswerk im Düppler Forst. Im Jahr 1951 wurde der Tunnel im Bereich des Dreilindener Weges auf 25 Metern Länge gesprengt.

1962 erfolgte dann die Anlage eines Fluchttunnels in dem gesprengten Bereich und dem Zugangsbauwerk auf dem Boschgelände. Der freigelegte rund 14 Meter lange Tunnelrest und der Eingang mit Treppenhaus sind inzwischen mit Sand verschüttet. Als Denkmal erhalten bleiben sollen nur die oberirdischen Reste des Tunneleingangs. Hier soll künftig eine Informationstafel über den Fluchttunnel und die unterirdischen Vorgänge im Verborgenen informieren, so das Landesdenkmalamt in Wünsdorf.

Ein „Schattenwerk“ für Bosch Unter dem neu gebauten Sportplatz am Dreilindener Weg fand man bereits mehrere Einmannbunker, die am Ort bewahrt werden. Als „Schattenwerk“ des Unternehmens Bosch bezeichnet Matthias Antkowiak die Dreilinden Maschinenbau GmbH in Kleinmachnow. Von 1935 bis 1945 produzierte man hier vor allem in Kellergeschossen auf zehn Hektar Betriebsfläche Motorteile für die Luftwaffe. Genauso groß war das Lager für tausende Beschäftigte und Zwangsarbeiter. Das Landesamt für Archäologie zeigt in seinem Museum in Brandenburg/Havel Fundstücke aus Kleinmachnow von Mai bis Oktober 2021. Thema der Ausstellung: „Lagerarchäologie in Berlin und Brandenburg“.

„Ein einmaliger Fund“

„Einen Tunnel in der Größenordnung aufzufinden, der sogar befahrbar war, das ist einmalig“, erzählt Matthias Antkowiak von seiner Entdeckung Anfang vergangenen Jahres. Schnell war damals klar, erinnert sich der von der P&E beauftragte Ausgrabungs-Fachmann, dass der Eingang und die Höhe nicht zu einem Luftschutzbunker aus dem Zweiten Weltkrieg passten.

Zudem sieht ein Archäologe an den Sandschichten, dass der Eingang mehrfach geöffnet wurde. Um die Frage nach der Funktion des Tunnels zu klären, folgten mit Hilfe der gemeindeeigenen Projektentwicklungsgesellschaft geoelektrische Untersuchungen mit Erdradar. Ein weiterer Hohlraum wurde in der weiteren Umgebung im Düppeler Forst allerdings nicht gefunden.

Der Eingang und die Höhe des Tunnels passten nicht zu einem Luftschutzbunker. Quelle: Archaeofakt

Einen Zufallstreffer nennt es Antkowiak, dass sich auch die Stasi für den Tunnel interessierte. Diese wollte eine Flucht verhindern: 1962 versuchten mehrere Menschen, den Tunnel zu öffnen, die Buddelei wurde jedoch von der Stasi heimlich beobachtet. Das dauerte so lange, bis sich die am Fluchttunnel Arbeitenden beobachtet fühlten und aufgaben. Es kam zu keinen Verhaftungen, die Beteiligten blieben unerkannt, berichtet Antkowiak.

Werkhalle wurde nicht mehr gebaut

Die Staatsicherheit (Stasi) erkundete das Gebiet dann jedoch genauer – die Akte dokumentiert, dass die Geheimdienst-Mitarbeiter weiter gegraben haben. „Ihre Erkenntnisse decken sich mit unseren“, fasst Antkowiak die Aktenlektüre zusammen. Ursprünglich sollte wohl kurz vor Kriegsende eine Verbindung zu einer weiteren, nicht mehr gebauten unterirdischen Werkhalle im Düppeler Forst hergestellt werden.

Von Gesine Michalsky