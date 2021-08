Betrüger vermieten Fake-Ferienwohnung an Familie aus Thüringen 

Fuhlendorf/Graal-Müritz

Endlich wieder reisen, endlich wieder Urlaub an der Ostsee: Als sich im Mai abzeichnet, dass auch Auswärtige wieder Urlaub an der Küste in Mecklenburg-Vorpommern machen können, setzt sich das Ehepaar G. aus Thüringen (Namen und Anschrift sind der Redaktion bekannt) an den Computer und sucht im Internet nach einem Ferienhaus an der Ostsee.

Tatsächlich findet das Paar auch etwas – ein Ferienhaus in Graal-Müritz. Es bucht und überweist die geforderte Anzahlung in Höhe von 530 Euro. Doch bei der Anreise Anfang August ist der Schock dann groß und eine wahre Odyssee, die sie auch in die Gemeinde Fuhlendorf führt, beginnt.

Ein Glücksgriff: Ferienhaus zum moderaten Preis im Internet entdeckt

Obgleich auch Familie G., sie ist 28 Jahre alt, er 40, alle Vorsicht hat walten lassen. „Als im Mai absehbar gewesen ist, dass wir unseren Jahresurlaub an der Ostsee verbringen können, die Corona-Regeln dies zulassen, haben wir uns sofort nach einem Ferienhaus für Anfang August geguckt“, erzählt die 28-Jährige. Ein Zehn-Tage-Urlaub hat es werden sollen – so wie schon in den vergangenen sechs, sieben Jahren zuvor. Was ihnen sofort auffällt: „Es war einerseits wahnsinnig schwer, überhaupt eine freie und passende Unterkunft zu finden, und zum anderen waren die Preise weitaus höher als in den Jahren zuvor“, berichtet sie.

Nach den vielen Monaten, in denen Corona das Leben eingeschränkt hat, sehnt sich Familie G. jedoch nach Urlaub. Letztlich guckt das Paar auch beim Kleinanzeigenportal Ebay-Kleinanzeigen. Und siehe da: Ein Ferienhaus in Graal-Müritz, so wie sie es sich gewünscht haben, wird dort angeboten – sogar für einen moderaten Preis. Die Familie „schlägt zu“.

Vermieterin wie vom Erdboden verschwunden

Aber nicht, ohne sich vorher noch schlau gemacht zu haben über das Objekt. „Mein Mann hatte bei der verlinkten Karte geguckt, wo es ist und wie weit es vom Strand weg ist“, berichtet die enttäuschte Urlauberin. Zudem habe sie über viele Wochen in regem Kontakt mit der Vermieterin gestanden. „Das war eine Frau aus Bremerhaven. Wir haben auch telefoniert“, erzählt sie weiter. 530 Euro habe Familie G. schließlich angezahlt.

Am 1. August, morgens um 5 Uhr, steigt Familie G. in voller Vorfreude auf den Urlaub in ihrem thüringischen Heimatort ins Auto, um möglichst früh an der Küste zu sein. „Wir sind total ostseeverliebt“, sagt die 28-Jährige. „Prerow, Zingst, Wustrow: Wir haben schon beinahe auf dem gesamten Fischland eine Unterkunft. Uns ist es immer wichtig, jedes Jahr auch etwas Neues zu sehen. Deshalb hatten wir uns für Graal-Müritz entschieden“, berichtet sie.

Als sie etwa sechs Stunden später ankommen, müssen sie feststellen: Das Ferienhaus gibt es nicht. „Die Leute, die uns die Tür des vermeintlichen Ferienhauses geöffnet haben, waren sehr erbost. Wir haben zuerst gedacht, wir sind an der falschen Adresse, haben dann allerdings auch die Vermieterin nicht mehr erreicht“, erzählt die Thüringerin. Die Anzahlung, die die Thüringer geleistet haben, scheint futsch. Bis abends gegen 23.30 Uhr versucht Familie G. eine Ausweichunterkunft zu bekommen. An die 70 Telefonate habe sie getätigt, berichtet die 28-Jährige.

30 derartige Fälle gab es 2020 im Landkreis Vorpommern-Rügen

Auch bei Vermietern an der südlichen Boddenküste versucht Familie G. ihr Glück, unter anderem bei René Kröger in der Gemeinde Fuhlendorf. Er und seine Mutter versuchen ihrerseits, der Familie G. zu helfen. Doch alle Versuche scheitern. Familie G. tritt schließlich noch in der gleichen Nacht die Heimreise an. Für Krögers ist diese Situation nicht neu. „Es kommt öfter in der Saison vor, dass wir solche Anrufe wie von der Familie G. erhalten – fünf, sechs Mal bestimmt“, berichtet René Kröger.

Tatsächlich sind im gesamten Landkreis Vorpommern-Rügen im vergangenen Jahr 30 solcher Sachverhalte bei der Polizei angezeigt worden, ist von der Pressestelle der Polizeiinspektion (PI) Stralsund zu erfahren. In diesem Jahr sind es – Stand 31. Juli – bislang 13 Fälle.

So gehen Sie auf Nummer sicher Ferienhaus gebucht, das sich letztlich als Luftschloss entpuppt: 30 derartige Sachverhalte sind im vergangenen Jahr im Landkreis Vorpommern-Rügen angezeigt worden. So schützen Sie sich vor solchen Betrügern. Die Polizei rät: Beim Buchen sehr vorsichtig sein und möglichst nicht über ebay-Kleinanzeigen buchen. Bevor wirklich gebucht wird, genau recherchieren! Ein Alarmzeichen ist, wenn der Urlauber den Preis für den gesamten Aufenthalt schon im Voraus überweisen soll. Lastschrifteinzug oder Kreditkarte sind besser, dann kann das Geld im Betrugsfall meist zurückgeholt werden. Prüfen, ob der vermeintliche Anbieter telefonisch erreichbar ist. Sollte das mehrfach über einen längeren Zeitraum nicht der Fall sein, skeptisch sein. Bei Onlineanbietern das Impressum der Firma genau prüfen und im Zweifel beim örtlichen Tourismusbüro anrufen. Weiterhin sollten Preis und Lage der Unterkunft kritisch hinterfragt werden. Ist die Wohnung oder das Haus sehr viel günstiger als vergleichbare Angebote vor Ort, spricht das für einen Betrug. Zudem sollte eine konkrete Adresse vorliegen. Ebenfalls ist eine detaillierte Beschreibung der Unterkunft wichtig, etwa zur Lage und Ausstattung.

Auch Familie G. hat Anzeige erstattet. Ob sie ihre Vorauszahlung in Höhe von 530 Euro wiederbekommt ist ungewiss. Die Aufklärungsrate für genau diese Fälle könne gegenwärtig nicht ermittelt werden, teilt PI-Pressesprecher Mathias Müller mit. „Insgesamt lag die Aufklärungsquote bei den Betrugsstraftaten im Jahr 2020 bei 53,9 Prozent und im Jahr 2021 bisher bei 50,7 Prozent im Landkreis Vorpommern-Rügen“, informiert er.

Der jungen Thüringerin ist die Enttäuschung, auch die Pein, selbst eine Woche danach anzumerken. Sie und ihr Mann möchten mit ihrer Geschichte andere warnen und bei der Buchung im Internet zur Vorsicht mahnen. „Wir werden jedenfalls nur noch bei einschlägig bekannten Onlineportalen buchen und noch genauer die Angebote prüfen“, sagt sie. Ein wenig Urlaub, wenn auch in der Heimat, stehen ihr und ihrem Mann jetzt noch bevor. „Wir versuchen, uns hier noch ein paar schöne Tage zu machen“, erzählt sie.

Von Anja Krüger