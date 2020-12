Potsdam

Trotz Missbilligung seitens der Landespartei hat die CDU in der Gemeinde Bestensee in Brandenburg für einen gemeinsamen Antrag mit der AfD gestimmt. Wie ein Gemeindesprecher mitteilte, votierten 14 von 19 Gemeindevertretern am Dienstagabend dafür, eine Montessori-Grundschule aus Königs Wusterhausen nach Bestensee zu holen.

Der Antrag hatte über die Gemeinde hinaus für Wirbel gesorgt, da die Landes-CDU in Brandenburg per Parteitagsbeschluss Kooperationen mit der AfD im Großen wie im Kleinen ablehnt. Schließlich beobachtet der Verfassungsschutz die Landes-AfD wegen extremistischer Tendenzen.

Anzeige

Parteitagsbeschluss gegen Kooperationen

Ende vergangener Woche noch hatte CDU-Generalsekretär Gordon Hoffmann geäußert, er gehe davon aus, die Bestenseer CDU werde von dem Antrag Abstand nehmen. Er vertraue den Leuten vor Ort. Hoffmann hatte seine Parteifreunde in der Gemeinde auf den zwei Jahre alten Parteitagsbeschluss hingewiesen. Darin hatten die Christdemokraten Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit mit der Linken und der AfD gleichermaßen ablehnt.

Im Vorstandsbeschluss der Landes-CDU vom vergangenen Freitag zum Fall Bestensee heißt es: „Eine Zusammenarbeit kann und darf es nicht geben.“ Man werde „alle Anstrengungen unternehmen, dass es nicht noch einmal zu einer solchen Zusammenarbeit kommt“. Schärfere Sanktionen gegen die Parteifreunde in Bestensee seien aber derzeit nicht geplant, hieß es aus der Landespartei am Mittwoch.

Triumphale Tweets

Die AfD ihrerseits feiert den Beschluss als Sieg. „Sachpolitik siegt über politische Ideologie/Ausgrenzung“, schreibt die Brandenburgs AfD-Vize-Chefin Birgit Bessin – sie gehört dem völkischen „Flügel“ an. „Huch ein Dammbruch ... Gratulation an den Sprengmeister!“ twittert etwa Stefan Möller, einer der beiden Landessprecher der besonders rechtslastigen Thüringer AfD. Die AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus schreibt ebenfalls auf Twitter: „Die bürgerliche Wende beginnt“, gemeinsam mit der CDU breche man „die linke Vorherrschaft. Dies zwar auf kommunaler Ebene, aber ein Anfang ist gemacht“.

Die AfD-Spitze hatte in der Vergangenheit offen erklärt, dass sie Kommunalpolitik nutzen will, um bürgerliche Wähler zu gewinnen.

Im Mai hatte ein gemeinsamer Auftritt der Linksfraktion in der Stadtverordnetenversammlung von Forst ( Spree-Neiße) mit der AfD für politischen Wirbel im Landesverband der Linken gesorgt – es ging um ein Jugendzentrum. Den beteiligten Linken-Mitgliedern droht nun der Parteiausschluss.

Von Ulrich Wangemann