Sicher Baden in Nord- und Ostsee: An bewachten Stränden warnen Flaggen die Badegäste vor Gefahrenlagen im Meer. Wer sicher baden möchte, sollte diese Signale kennen.

Eine einzelne, rot-gelbe Flagge am Wachturm zeigt an, dass die Rettungsschwimmer im Dienst sind.

Die Rettungsschwimmer sind im Dienst. Quelle: Frank Söllner

Wird zusätzlich eine gelbe Flagge gehisst, bedeutet das: Baden ist gefährlich. Ungeübte Schwimmer und Kinder sollten an Land bleiben.

Eine einzelne, rote Fahne heißt: Lebensgefahr! Sie wird bei hohem Wellengang, starker Strömung oder Gewitter gehisst. Strandgäste sollten das Wasser verlassen!

Lebensgefahr! Strandgäste sollten das Wasser verlassen. Quelle: Carsten Rehder/dpa

Die zwölf wichtigsten Baderegeln

Wer die auf die Flaggen achtet und die zwölf wichtigsten Baderegeln befolgt, kann unbeschwerter baden.

1. Regel: Halten Sie sich von Booten, Buhnen, Brücken und Wasserpflanzen fern und springen Sie nicht in unbekannte und trübe Gewässer!

2. Regel: Nicht erhitzt ins Wasser springen! Kühlen Sie sich langsam ab!

3. Regel: Gehen Sie nicht mit vollem oder gänzlich leerem Magen, übermüdet oder bei Unwohlsein baden!

4. Regel: Verlassen Sie sofort das Wasser, wenn Sie zu frieren beginnen oder ein Gewitter aufzieht!

5. Regel: Gehen Sie nie unter Medikamenten- oder Alkoholeinfluss baden!

Immer wachsam: Ein DLRG-Helfer blickt über den Ostseestrand von Timmendorfer Strand. Quelle: dpa

6. Regel: In der Ostsee können Unterströmungen (Ripströmung) entstehen, die Sie ins offene See hinausziehen. Wenn Sie in einen solchen Sog geraten, schwimmen Sie nicht gegen ihn an. Begeben Sie sich stattdessen in Rückenlage, lassen Sie sich raustreiben und schwimmen Sie dann parallel zu den Wellen aus dem Sog heraus.

7. Regel: Beachten Sie Warnhinweise, Verbote, Abgrenzungen und Bojen!

8. Regel: Schwimmen Sie lange Strecken niemals allein!

9. Regel: Tauchen Sie nicht bei beschädigtem Trommelfell oder Erkältung!

10. Regel: Überschätzen Sie nie Ihre Kraft und Ihr Können!

11. Regel: Rufen Sie im Notfall rechtzeitig um Hilfe!

12. Regel: Aufblasbare Schwimmkörper (Luftmatratzen) sind keine geeigneten Schwimmhilfen für Nichtschwimmer.

Noch mehr Tipps für sicheres Baden im Meer gibt hier.

