Berlin

Es wirkte auf den ersten Blick wie ein Geschenk, doch leider wusste man, was drin steckt, sonst wäre alles noch viel spannender gewesen. Aber auspacken war sowieso verboten, denn so ist das in Deutschland – Kunst ist heilig, und wenn es politische Kunst ist, dann erst recht.

Es hat also der Reichstag unter all den großen Hüllen von Christo und seiner Frau Jeanne-Claude gesteckt, bei denen man nie sicher war, ob sie wirklich Künstler oder eher Zirkuskinder gewesen sind. Der Bauch sagt „Zirkuskinder“, das wäre ohnehin die bessere Lösung, denn im Zirkus darf man auch mal staunen. Doch Kunst ist eine ernste, intellektuelle Sache, sogar ein Lachen wirkt hier fehl am Platz. Konnte man wirklich lachen über den verhüllten Reichstag, wie er 1995 in der Sonne wie ein Eisberg glitzerte? Seien wir präzise, wenn wir es nach 25 Jahren überhaupt noch wissen: Wir lächelten versonnen, weil das „Kunstwerk“ je nach Sonnenstand die Farbe wechselte, am Morgen sah es aus wie alabasterfarbene Haut, am Abend wie Vanille-Eis.

Mit dem Reichstag konnte man sowas zuvor nicht machen. Kaiser Wilhelm II. hat ihn als „Quasselbude“ abgetan. Die Nazis haben ihn angezündet, um das ihren Gegnern anzulasten, sie festzunehmen und sie zu ermorden. Er war ein Monument des Scheiterns, auch jenes der Weimarer Republik. Bevor man eine neue Kuppel draufgesetzt hat und ihn ab 1999 zum Sitz des Bundestages machte, wollten die Deutschen nochmal zeigen, dass sie lustig sind und selbst mit ihren Heiligtümern ungezwungen wie im Kinderzimmer umspringen. Damit die Welt erfährt: Keine Angst vor dem vereinten Deutschland, die wollen keinen neuen Krieg, die wollen nur spielen!

Werden wir endlich präzise, denn in Deutschland steht die Ingenieurskunst hoch im Kurs, die vonnöten war, um all die poetischen Bilder vom eingepackten Reichstag zu ermöglichen. Die Planung begann 1971, vom 24. Juni bis 7. Juli 1995 konnte das Haus endlich komplett mit 109400 Quadratmetern aluminiumbedampftem Polypropylengewebe verhüllt werden. Hinzu kamen 15600 Meter blaues Polypropylenseil und 200 Tonnen Stahl für die Unterkonstruktion.

Aus West-Berlin bekam Christo 1971 vom dort lebenden amerikanischen Historiker Michael S. Cullen eine Ansichtskarte vom Reichstagsgebäude, er schlug vor, das Gebäude zu verhüllen. Christo zeigte Interesse, wusste aber, dass diese Art von Spaß in Deutschland administrative Wellen schlägt, die zu glätten glatt ein halbes Künstlerleben kosten kann.

1972 fertigte Christo die erste Collage für das Projekt „Verhüllter Reichstag“ an. Bundespräsident Karl Carstens lehnte das Projekt 1977 ab. Doch im Oktober 1981 besuchte Willy Brandt in das Künstlerpaar in New York und sorgte, wie es in Geschichtsbüchern heißt, für die „Zustimmungsbasis“ – ein tastendes Wort, immer noch klingt es nach Kaltem Krieg.

Man kann sich fragen, ob 24 Jahre Vorbereitung angemessen sind für dieses Kunstwerk, das nur zwei Wochen lang zu sehen war. Doch gerade der temporäre Charakter seiner Kunst ist Christo wichtig: „Niemand kann diese Projekte kaufen, niemand sie besitzen, niemand kommerzialisieren, niemand kann Eintritt für ihre Besichtigung verlangen – nicht einmal uns gehören diese Werke.“ Das klingt nobel, das klingt frei und unabhängig. Wohl gerade deshalb wird keiner, der den eingepackten Reichstag sah, diese Bilder je vergessen, weil Leichtigkeit und hartnäckiger Vorlauf aufeinandertrafen.

Von Lars Grote