Heute vor einem Jahr verstarb der Rügener Fotograf und Lyriker Klaus Ender (1939-2021). Selbstbewusst und provokativ prägte er wie kein zweiter die Aktfotografie Mecklenburg-Vorpommerns, veröffentlichte unzählige Bücher und wurde mit Auszeichnungen überhäuft. Einem breiten Publikum wurde der Autodidakt vor allem durch seine Schwarz-Weiß- Fotografien bekannt, schöne Frauenkörper in den Dünen, am Meer – „Ich konnte nicht anders“, sagte Klaus Ender dann.

„Er liebte alles Schöne und die Frauen“, bestätigt seine Frau Gabriele Ender. Trotz so viel nackter Haut sollten die Bilder immer natürlich sein, es ging ihm um die Ästhetik der Frau, nicht um Sex. „Im Herzen war er ein Romantiker“, beschreibt Gabriele Ender. „Nicht im Sinne von irgendwelchem Kitsch, aber mit einer ganz tiefen Herzenswärme seiner Umwelt gegenüber. Ein ganz sensibler Mensch, der immer Harmonie und Schönheit gesucht hat.“

Neuer Bildband mit unveröffentlichten Fotos

Zum ersten Todestag am 18. März ist jetzt ein Bildband „Klaus Ender: Aktfotografie 1963 -2019“ im Bild und Heimat-Verlag erschienen. Der Verlag widmet sich in einer Reihe den bedeutenden deutschen Aktfotografen der vergangenen Jahrzehnte, zum Beispiel Rudolf Schäfer, Michael Lebed oder Gerd Rattei. Nun ist auch Klaus Ender posthum mit einer eigenen Ausgabe geehrt worden.

Im Bildband gibt es 48 Schwarz-Weiß-Fotografien mit Aktmotiven, dazu 15 Farbfotos. Viele Aufnahmen sind vorher noch nicht veröffentlicht worden. Interessant auch der Preis: 9,99 Euro. „Meinem Mann hätte das gefallen“, sagt die 57-Jährige. „Er wollte nie Kunst nur für die High-Society machen, sondern für alle Menschen.“

Klaus Ender wurde vor allem durch seine Schwarz-Weiß-Akte bekannt Quelle: Klaus Ender

Gabriele Ender verwaltet den umfangreichen Nachlass im Foto-Art-Archiv und führt den gleichnamigen Buchverlag weiter, den das Ehepaar gemeinsam 2002 gegründet hat. „Ich schätze, dass es sich um rund 200.000 Aufnahmen handelt“, sagt sie. „Dias, analoge und digitale Fotos“. Darunter auch viele Fotos, die Enders breites Motivspektrum zeigen. Landschaften von der Insel Rügen, Bäume, immer wieder Natur in ihrer Kostbarkeit und Gefährdung zugleich.

Ausstellungen und Veröffentlichungen (Auswahl) Die nächste Ausstellung mit Fotografien Klaus Enders findet vom 14.Mai bis 3. Juli in Glauchau im Alten Kino statt. Anschließend kann man die Schau in Neustrelitz (Kulturquartier) sehen. Dort wird sie vom 10. Juli bis zum 18. September gezeigt. Die Bücher über und von Klaus Ender kann man in allen Buchhandlungen bestellen. Zum Beispiel den neuen Bildband „Klaus Ender: Aktfotografie 1963–2019“ im Bild und Heimat Verlag. Oder aber die Autobiografie „Die nackten Tatsachen des Klaus Ender“ (2004/5). Aktklassiker gibt es in „Meine schönsten Enthüllungen“, der Band „Nackt zwischen Dornen“ aus dem Jahr 2019 bietet auch gesellschaftskritische Ansätze. Einen Überblick des umfangreichen Werkes des Fotografen kann man auf den Internetseiten www.klaus-ender.com und www.klaus-ender.de gewinnen, hier findet sich auch ein Shop mit Bestellfunktion.

Denn die Zerstörung der Natur war dem Fotografen ein Dorn im Auge: Auf seiner Internetseite www.sorgenkind-ruegen.de rief er auf, die Missstände auf der Insel publik zu machen und stemmte sich entschieden gegen einige Entwicklungen, für die großflächig in die Umwelt eingegriffen werden musste, etwa den Bau des „Adlerhorstes“ in Prora oder des Nationalparkzentrums.

Selbstporträt Klaus Ender Quelle: Klaus Ender

Nicht nur Akte: Auch Poesie und Aphorismen

Doch Ender lässt sich nicht auf Akte und Landschaftsfotografie begrenzen. Insbesondere in den letzten Jahren, in denen er mehr und mehr mit seinen Erkrankungen und einer fortschreitenden Sehschwäche zu kämpfen hatte, widmete er sich vermehrt der Lyrik. „Er hat wunderschöne Aphorismen geschrieben“, so Gabriele Ender. „Die Aktfotos sind sicherlich das, was meinen Mann bekannt gemacht hat, aber sein Werk ist ungleich größer.“

Auch Landschaftsaufnahmen von der Insel Rügen haben ihren festen Platz im Werk von Klaus Ender Quelle: Klaus Ender

Die Aphorismen, also Sinnsprüche, sind nicht nur in seinen mittlerweile über 100 Büchern zu finden, auch als Grußkarte gibt es sie zu kaufen, beispielsweise im Rügener Inselparadies in der Störtebekerstraße 37 in Bergen. „Hier gibt es die meisten Bücher von Klaus, aber auch Fotografien zum Ansehen und Kaufen. Und natürlich die Kalender“, beschreibt sie. Sieben unterschiedliche hat Gabriele Ender für das Jahr 2023 zusammengestellt. „Schön nackt 2023“ – natürlich mit den berühmten Schwarz-Weiß-Akten, kommt voraussichtlich im Mai 2022. Zum Angebot zählen auch Kalender, die Enders Liebe für die Natur Rügens zeigen. Die „Wege in die Natur“ zum Beispiel. Zu den Steckenpferden Enders gehörte auch die Infrarotfotografie, zu sehen im Kalender „Licht und Schatten“ „Das grüne Chlorophyll wird weiß auf den Fotos, es wirkt wie Licht“, beschreibt Gabriele Ender. „Den Effekt mochte er sehr gerne.“

Klaus Ender bei der Arbeit mit einem Model Quelle: Klaus Ender

Mönchgut war die Lieblingsregion des Fotografen

Seine letzte Ruhe fand Klaus Ender übrigens in Thiessow, wie er es sich gewünscht hatte. „Mönchgut war seine liebste Gegend auf der Insel“, beschreibt Gabriele Ender. „Es erscheint auch in Kürze ein kleines Büchlein mit Aufnahmen, die dort entstanden sind, im Rhino-Verlag.“ 1962 war Thiessow auch der Startpunkt für seine Zeit auf Rügen. Nun schließt sich der Kreis.

Sein Andenken wird aber noch lange fortdauern und weiterleben, in den kommenden Jahren sind weitere Veröffentlichungen geplant. „Solange es geht, mache ich weiter“, sagt Gabriele Ender. „Er hätte das so gewollt.“ Sie sei in diesen Tagen natürlich traurig, habe manchmal noch gar nicht realisiert, dass ihr Mann tot sei. „Er ist ja immer um mich“, sagt sie. „Ich arbeite ja jeden Tag mit seinen Aufnahmen, seinen Aphorismen.“ Schwierig sei es gewesen, die ZDF-Sendung „Adieu. Menschen, die wir nicht vergessen“ zu sehen. „Ich habe ihm nicht Adieu gesagt“, meint Ender. „Das wäre zu endgültig.“

